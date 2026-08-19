Dal Bhutan al Giappone, passando per l'India: questi viaggi saranno capaci di regalare esperienze autentiche e cambiare il vostro sguardo sul mondo

Negli ultimi anni i viaggi hanno cambiato significato. Non sono più soltanto una pausa dalla quotidianità o una lista di luoghi da spuntare. Sempre più viaggiatori cercano esperienze che lascino qualcosa: un incontro, un paesaggio, una cultura, una nuova prospettiva.

È il fenomeno del Transformative Travel, una delle tendenze più interessanti del turismo contemporaneo. Un modo di viaggiare che mette al centro il tempo, l'autenticità e il contatto con i luoghi, privilegiando esperienze capaci di trasformare il modo in cui osserviamo il mondo.

Dal Bhutan al Ladakh, passando per il Botswana, il Giappone e il deserto di Atacama, ecco 8 destinazioni dove partire significa anche tornare a casa con uno sguardo diverso. E altrettanti indirizzi dove vivere fino in fondo ogni esperienza.

**Qui tutti i nostri consigli di viaggio**

Viaggi trasformativi: le 8 destinazioni da scoprire almeno una volta

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Bhutan

Dove il benessere si misura con la felicità

Il Bhutan è l'unico Paese al mondo ad aver scelto di misurare il proprio sviluppo attraverso l'indice della Felicità Interna Lorda. Tra monasteri buddhisti arroccati sulle montagne, foreste himalayane e piccoli villaggi, invita a rallentare e a scoprire un modo diverso di vivere il viaggio. Il trekking fino al monastero di Tiger's Nest, arroccato su una parete rocciosa a oltre 3.000 metri di quota, è molto più di un'escursione: è un percorso che insegna il valore della lentezza, della contemplazione e del contatto con la natura.

Dove dormire

Gangtey Lodge

Affacciato sulla valle di Phobjikha, questo raffinato boutique lodge interpreta l'ospitalità bhutanese attraverso un'architettura ispirata alle tradizioni locali, ambienti accoglienti e una vista spettacolare sulle montagne himalayane.

Tips

Quando andare: da marzo a maggio e da settembre a novembre.

Da non perdere: il monastero di Tiger's Nest e la valle di Phobjikha, dove in inverno arrivano le rare gru dal collo nero.

Ideale per: chi desidera un viaggio all'insegna della spiritualità, della natura e di un ritmo più lento.

Deserto di Atacama, Cile

Dove il cielo diventa protagonista

Il Deserto di Atacama è il luogo più arido della Terra e uno dei migliori al mondo per osservare il cielo stellato. Di giorno si attraversano geyser, canyon, saline e lagune popolate da fenicotteri; al calare del sole, lo spettacolo si sposta sopra le nostre teste. In un luogo dove l'inquinamento luminoso è quasi assente, osservare la Via Lattea diventa un'esperienza che ridimensiona il nostro punto di vista e ricorda quanto sia immenso l'universo.

Dove dormire

Explora Atacama

Progettato per favorire un'immersione totale nel paesaggio, questo hotel propone escursioni guidate, itinerari personalizzati e osservazioni astronomiche che permettono di scoprire il deserto da prospettive sempre diverse.

Tips

Quando andare: tutto l'anno, con condizioni particolarmente favorevoli per l'osservazione del cielo tra aprile e novembre.

Da non perdere: la Valle della Luna al tramonto e una sessione di osservazione astronomica con telescopi professionali.

Ideale per: chi ama i paesaggi estremi e desidera vivere l'emozione di uno dei cieli più limpidi del pianeta.

Botswana

Dove la natura detta ancora le regole

Nel Delta dell'Okavango l'acqua ridisegna continuamente il paesaggio, creando uno degli ecosistemi più straordinari dell'Africa. Qui il safari non si vive soltanto a bordo di un fuoristrada: si esplorano i canali sui tradizionali mokoro, si cammina accompagnati da guide esperte e si impara a osservare la natura seguendone i ritmi. È un viaggio che insegna il valore dell'attesa, del silenzio e dell'ascolto.

Dove dormire

andBeyond Sandibe Okavango Safari Lodge

Ispirato alle forme del pangolino, questo lodge è considerato uno dei capolavori dell'architettura contemporanea dedicata al safari. Le suite, immerse nella vegetazione e affacciate sulla savana, offrono un'esperienza a stretto contatto con la natura nel rispetto dell'ambiente circostante.

Tips

Quando andare: da maggio a ottobre, durante la stagione secca, quando l'osservazione della fauna è più agevole.

Da non perdere: un safari in mokoro al tramonto tra i canali dell'Okavango.

Ideale per: chi sogna un incontro autentico con la fauna africana e desidera vivere il safari in modo lento e rispettoso della natura.

Giappone

Dove il cammino insegna la lentezza

Il Kumano Kodo è uno dei pellegrinaggi più antichi del mondo e, insieme al Cammino di Santiago, è l'unico itinerario di pellegrinaggio riconosciuto Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Attraversa foreste di cedri secolari, santuari shintoisti e piccoli villaggi di montagna dove il tempo sembra scorrere più lentamente. Camminare lungo questi sentieri significa rallentare, riscoprire il valore dei gesti essenziali e immergersi nel volto più autentico del Giappone, lontano dalle grandi metropoli.

Dove dormire

Kawayu Midoriya

Uno storico ryokan affacciato sul fiume Oto, famoso per le sue sorgenti termali naturali. Il luogo ideale per rilassarsi negli onsen dopo una giornata di cammino sul Kumano Kodo.

Tips

Quando andare: primavera e autunno, quando il clima è mite e i sentieri offrono i colori più spettacolari.

Da non perdere: un bagno negli onsen naturali di Kawayu Onsen e una visita al santuario di Kumano Hongu Taisha, uno dei luoghi sacri più importanti del pellegrinaggio.

Ideale per: chi desidera un viaggio che unisca natura, spiritualità e tradizioni giapponesi.

Lapponia finlandese

Dove il silenzio diventa un lusso

In Lapponia il tempo segue il ritmo della natura. D'inverno il cielo si accende con l'aurora boreale, mentre d'estate il sole non tramonta mai. Tra foreste innevate, laghi cristallini e saune tradizionali, il viaggio diventa un invito a rallentare, a ritrovare il contatto con l'ambiente e a riscoprire il valore del silenzio.

Dove dormire

Octola Private Wilderness

Più che un hotel, una residenza privata immersa nella natura artica, dove ogni esperienza è pensata su misura: dalle escursioni con gli husky ai safari con le renne, fino alle cene davanti al fuoco sotto il cielo della Lapponia.

Tips

Quando andare: da dicembre a marzo per ammirare l'aurora boreale; da giugno ad agosto per vivere il sole di mezzanotte.

Da non perdere: una sauna finlandese tradizionale seguita, per i più coraggiosi, da un tuffo nelle acque gelide.

Ideale per: chi cerca un viaggio all'insegna del benessere, della privacy e di un contatto autentico con la natura.

Ruanda

Dove un incontro cambia la prospettiva

Ci sono esperienze che restano impresse per sempre. Il trekking nel Parco Nazionale dei Vulcani, alla ricerca dei gorilla di montagna, è una di queste. Dopo alcune ore di cammino nella foresta pluviale, il silenzio è interrotto solo dai suoni della vegetazione. Trovarsi a pochi metri da una famiglia di gorilla nel proprio habitat naturale è un'esperienza rara, che invita a guardare la natura con occhi diversi e a riflettere sull'importanza della sua conservazione.

Dove dormire

Singita Kwitonda Lodge

Affacciato sui vulcani dei Virunga, il lodge è stato progettato con materiali locali e secondo una forte filosofia di sostenibilità. Le ville con piscina privata si integrano armoniosamente nel paesaggio, mentre il progetto sostiene attivamente la tutela dei gorilla di montagna e lo sviluppo delle comunità locali.

Tips

Quando andare: da giugno a settembre e da dicembre a febbraio.

Da non perdere: il trekking con i gorilla di montagna e la visita ai vivai del lodge, parte dei programmi di riforestazione.

Ideale per: chi cerca un viaggio capace di emozionare, ma anche di aumentare la consapevolezza del valore della conservazione della natura.

Mongolia

Dove l'essenziale torna protagonista

Nella steppa mongola il concetto di spazio assume un significato completamente diverso. Qui non ci sono città, traffico o rumore, ma solo praterie che sembrano non avere fine, cieli immensi e famiglie nomadi che ancora oggi vivono seguendo il ritmo delle stagioni. Dormire in una gher tradizionale, cavalcare tra le colline e condividere una tazza di tè con una famiglia locale significa rallentare e riscoprire il valore dell'essenziale.

Dove dormire

Three Camel Lodge

Uno dei lodge più iconici della Mongolia, situato nel Deserto del Gobi. Le gher, ispirate alle tradizionali abitazioni nomadi, offrono un'esperienza autentica senza rinunciare al comfort. La struttura è inoltre impegnata nella tutela del patrimonio naturale e culturale del Paese.

Tips

Quando andare: da maggio a settembre.

Da non perdere: una notte nella steppa sotto uno dei cieli stellati più limpidi al mondo e l'incontro con le famiglie nomadi.

Ideale per: chi desidera immergersi in paesaggi sconfinati e conoscere uno degli ultimi grandi territori dove la cultura nomade è ancora parte della vita quotidiana.

Ladakh, India

Dove il tempo sembra fermarsi

Conosciuto come il "Piccolo Tibet", il Ladakh è una regione d'alta quota incastonata tra le catene dell'Himalaya e del Karakorum. Qui il paesaggio è dominato da deserti d'alta montagna, laghi color turchese e alcuni dei passi carrozzabili più alti del mondo. Ma la trasformazione più profonda avviene nei monasteri buddhisti arroccati sulle montagne, dove il suono dei gong, i canti dei monaci e il ritmo lento della vita invitano a rallentare e a guardarsi dentro. È un viaggio che mette alla prova il corpo, per l'altitudine e le lunghe distanze, ma che regala un intenso senso di quiete e di prospettiva.

Dove dormire

The Ultimate Travelling Camp – Chamba Camp Thiksey

Un esclusivo campo tendato ai piedi del maestoso monastero di Thiksey. Le tende, arredate con ogni comfort e dotate di servizio personalizzato, permettono di vivere l'atmosfera dell'Himalaya senza rinunciare al lusso.

Tips

Quando andare: da maggio a ottobre, quando le strade di alta montagna sono aperte e il clima è più favorevole.

Da non perdere: assistere alla preghiera dell'alba al monastero di Thiksey, visitare il monastero di Hemis e raggiungere il lago Pangong, uno dei più spettacolari dell'Himalaya.

Ideale per: chi desidera un viaggio contemplativo tra spiritualità buddhista, paesaggi d'alta quota e silenzi capaci di cambiare prospettiva.