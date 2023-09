Non serve essere esperti di vino o appassionati di enologia per passare un weekend nei vigneti, soprattutto in autunno durante la vendemmia

Da quando nel maggio 2022 Airbnb ha lanciato la categoria Vigneti, più di 500mila persone hanno soggiornato negli alloggi che permettono di immergersi nell'enoturismo e di passare un weekend nei vigneti.

D'altronde, non serve essere esperti, o appassionati, di vino per immergersi tra i filari. E l'autunno, con la vendemmia, è la stagione perfetta per farlo.

Non fosse altro che per la bellezza degli spazi e della natura che li circonda letteralmente.

Tra gli alloggi più suggestivi disponibili sulla piattaforma per esempio ci sono la torre di un antico castello a Poggibonsi per un soggiorno da favola, oppure un dammuso a Pantelleria, vera e propria oasi di relax ideale punto di partenza per esplorare i vigneti vicini.

Se state cercando qualcosa di davvero insolito, una mini casa a forma di botte potrebbe essere quello che fa per voi; mentre se siete più tipi da luoghi dal grande fascino storico, potreste optare per una villa con torre colombaia risalente al XIV secolo nel cuore della Valpolicella Classica.

Dove andare per un weekend tra i vigneti

(Continua sotto la foto)

La Toscana guida la classifica delle destinazioni più prenotate, con San Gimignano, Montepulciano e Greve di Chianti ai primi posti.

Ecco la classifica delle 10 destinazioni in Italia con il maggior numero di notti prenotate per il periodo della vendemmia:

1. San Gimignano, Toscana

2. Montepulciano, Toscana

3. Greve in Chianti, Toscana

4. Bardolino, Veneto

5. Pantelleria, Sicilia

6. Garda, Veneto

7. Vietri sul Mare, Campania

8. Bosa, Sardegna

9. Orvieto, Umbria

10. Lazise, Veneto