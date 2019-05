Con Traghettilines i fan del Blasco riceveranno un biglietto per il concerto del 18 o 19 giugno incluso nel costo del viaggio a bordo di Grandi Navi Veloci

Se vi piace Vasco e vi piace la Sardegna abbiamo ottime notizie perché Vasco NonStop Live 2019 sbarca in Sardegna e Traghettilines per l'occasione realizza la combo traghetto + concerto.

In pratica acquistando un biglietto per la minicrociera che la compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci, sponsor dell’evento, organizza sulla nave Rhapsody, per l’occasione interamente brandizzata Vasco Rossi sull’intera superfice delle fiancate, si riceve anche un biglietto per il concerto di Vasco del 18 o 19 giugno incluso nel costo del viaggio in nave.

GNV collegherà straordinariamente Cagliari e Genova con tre alternative di viaggio dove a bordo è previsto un programma esperienziale dedicato all’artista con numerose sorprese come djset, filmati storici e merchandising esclusivo.

Maggiori informazioni sono disponibili qui.