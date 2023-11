Sono una più bella dell’altra, in luoghi da sogno, sparse per il Pianeta. Ecco dove si trovano le dieci spiagge più belle del mondo 2023

Segni particolari: distese di sabbia bianca o dorata e mari trasparenti. Dove si trovano le spiagge più belle del mondo?

Dal Brasile ad Aruba, dall’Australia all'Islanda, ma anche all’Italia, ecco i primi dieci classificati ai Travelers' Choice Beach Awards 2023, la classifica redatta da Tripadvisor in base alle recensioni dei propri utenti.

Pronti a sognare (o a partire)?

Dove sono le spiagge più belle del mondo 2023

Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasile

Medaglia d’oro per la spiaggia brasiliana, Baía do Sancho, famosa per la sua distesa di sabbia dorata e le sue acque cristalline che sfumano dal blu al verde. Si trova sull’isola vulcanica di Fernando de Noronha. Un paradiso per chi ama la natura e le immersioni.

Eagle Beach, Aruba, Caraibi

È al secondo posto in questa classifica, ma la prima tra le più belle spiagge dei Caraibi. Con il litorale di sabbia bianca e un mare dalle acque talmente cristalline da sembrare irreali. Si trova nell'isola di Aruba, una piccola isola caraibica, la più occidentale del sottogruppo insulare delle Antille olandesi.

Cable Beach, Broome, Australia

Ventidue chilometri di lunghezza per questa spiaggia in Australia Occidentale, nella zona della città di Broome. Da non perdere i tramonti che, pare, siano straordinari.

Reynisfjara Beach, Vik, Islanda

Si piazza al quarto posto questa spiaggia nera vulcanica, che “regala” panorami bellissimi, che diventano unici al tramonto. Se poi fa capolino anche l'aurora boreale lo spettacolo è completo. Si trova a Reynisfjara, nel sud dell'Islanda

Grace Bay, Turks e Caicos

Altra spiaggia caraibica, lunga 19 chilometri, contraddistinta da una sabbia borotalco e un mare turchese, dalle mille sfumature. Si trova nell’isola di Provedenciales, delle Turks and Caicos.

Praia da Falésia, Olhos de Agua, Portogallo

Quello che la rende unica sono le sue scenografiche scogliere rosse di arenaria che degradano verso il mare. Si trova nella regione dell'Algarve, in Portogallo

Radhanagar Beach, isola di Havelock, India

Si aggiudica il settimo posto in classifica questa spiaggia indiana, con sabbia bianca che riflette il sole, acque turchesi e foreste di mangrovie alle spalle. Si trova nell'isola di Havelock, nell'arcipelago delle Andamane e Nicobare, nel Golfo del Bengala tra l'India e Myanmar.

Spiaggia dei Conigli, Sicilia, Italia

Un’autentica meraviglia, in uno scenario da sogno, con un'incredibile fauna marina e un’acqua limpida, dalle sfumature azzurre. Questo piccolo paradiso è accessibile solo prenotando il posto per mezza giornata. Si trova, infatti, in un'area protetta davanti all'Isola dei Conigli, a Lampedusa.

Varadero, Cuba

Nota come la Playa Azul è lunga 20 chilometri. Considerata da sempre una delle spiagge più belle e famose del mondo per la sabbia fine e le acque cristalline e calde. Si trova a Varadero, sulla costa nord della provincia di Matanzas a Cuba

Ka'anapali Becach, Maui, Hawaii

La top ten si chiude con questa spiaggia dell’isola di Maui, alle Hawaii. Una lunga distesa di sabbia bianca e finissima. Il suo mare cristallino, con pesci variopinti e tartarughe, è perfetto per fare snorkeling.