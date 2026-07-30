Tra cime dolomitiche, laghi dalle acque cristalline e vallate immerse nel verde, il Trentino-Alto Adige è una delle destinazioni più spettacolari d’Europa per chi ama camminare: questi 10 sentieri regalano alcune delle viste più emozionanti da scoprire

C’è un modo speciale di vivere la montagna: non inseguendo soltanto una vetta, ma lasciandosi sorprendere dal paesaggio passo dopo passo. In estate i sentieri panoramici in Trentino Alto Adige si trasformano in un grande palcoscenico naturale fatto di prati in fiore, boschi profumati, laghi alpini dalle acque cristalline e cime dolomitiche che al tramonto si tingono di rosa.

Dai sentieri sospesi tra le guglie delle Dolomiti alle passeggiate con vista tra malghe e vallate silenziose, ogni percorso racconta un lato diverso di questo territorio. Abbiamo selezionato per voi i migliori sentieri panoramici in Trentino Alto Adige capaci di regalare emozioni autentiche: camminate da vivere con lentezza, macchina fotografica alla mano e lo sguardo sempre rivolto verso l’orizzonte.

10 sentieri panoramici più belli del Trentino Alto Adige

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1. Giro delle Tre Cime di Lavaredo - Alta Pusteria

Il panorama dolomitico per eccellenza È il trekking simbolo delle Dolomiti e uno dei più celebri al mondo. Il sentiero che circonda le Tre Cime di Lavaredo accompagna tra pareti rocciose monumentali, prati alpini e rifugi panoramici, con prospettive sempre diverse sulle tre guglie che hanno reso famosa questa zona. Un percorso da vivere lentamente, soprattutto nelle prime ore del mattino o al tramonto, quando la luce trasforma la roccia in una tavolozza di colori.

2. Seceda - Val Gardena

La terrazza naturale sulle Dolomiti. Le creste del Seceda offrono uno dei panorami più spettacolari dell’Alto Adige: da un lato le Odle con le loro forme frastagliate, dall’altro un’infinita distesa di prati alpini. È un luogo perfetto per chi cerca la classica “cartolina dolomitica”, con sentieri accessibili e tantissimi punti panoramici dove fermarsi.



3. Alpe di Siusi - Dolomiti

Il grande prato alpino ai piedi dello Sciliar. L’Alpe di Siusi è il più vasto altopiano d’Europa e uno dei luoghi più suggestivi delle Dolomiti. Qui il trekking diventa un’esperienza slow: sentieri tra prati fioriti, malghe tradizionali e viste spettacolari sullo Sciliar, il Sassolungo e il Sassopiatto. Perfetto per chi ama camminare senza fretta e godersi il paesaggio.

Credit photo: suedtirol.info

4. Rifugio Bolzano e Monte Pez - Altopiano dello Sciliar

Decisamente una delle viste più belle dell'Alto Adige. Raggiungere il Rifugio Bolzano significa arrivare su una delle terrazze panoramiche più affascinanti delle Dolomiti. Il percorso attraversa l’altopiano dello Sciliar fino al Monte Pez, la cima più alta del massiccio, da cui lo sguardo spazia sulle principali montagne altoatesine.

5. Sentiero Adolf Munkel – Val di Funes

Considerato uno dei sentieri più belli delle Dolomiti, l’Adolf Munkel Weg corre ai piedi delle spettacolari pareti delle Odle. Il percorso alterna boschi, pascoli e punti panoramici dove le cime sembrano vicinissime. È un itinerario perfetto per chi vuole immergersi nella magia delle Dolomiti senza affrontare difficoltà tecniche.

6. Alta Via di Merano - Gruppo di Tessa

Per chi cerca un’esperienza più immersiva, l’Alta Via di Merano è uno dei grandi classici dell’Alto Adige. Il percorso attraversa il Parco Naturale Gruppo di Tessa tra panorami spettacolari, malghe e sentieri affacciati sulla Val Venosta e sulla conca di Merano. Può essere affrontata anche solo per alcune tappe panoramiche.

Credit photo: dreizinnen.com

7. Val Fiscalina - Sesto

Una delle valli più romantiche delle Dolomiti. Immersa nel Parco Naturale Tre Cime, la Val Fiscalina è un luogo dove la montagna mostra il suo lato più elegante. Il sentiero attraversa prati, boschi e scenari dominati dalle Dolomiti di Sesto, con una vista spettacolare sulle cime circostanti. Un’escursione adatta anche alle famiglie, ma capace di emozionare anche gli escursionisti più esperti.

Credit photo: dolomiti.it

8. Sentiero delle Leggende - Latemar

Un percorso tra natura e racconti dolomitici. Ai piedi del Latemar, tra Val di Fassa e Val di Fiemme, questo percorso unisce paesaggio e cultura locale. Le montagne del Latemar sono tra le più scenografiche delle Dolomiti e lungo il cammino si incontrano installazioni e racconti legati alle antiche leggende della zona. Un trekking ideale per chi cerca un’esperienza diversa, non solo una meta.

9. Lago di Braies – Alta Pusteria

Le due acque color smeraldo sono ormai conosciute in tutto il mondo. Quelle offerte dal Lago di Braies sono tra le immagini più riconoscibili delle Alpi italiane. Il sentiero che percorre l’intero perimetro del lago è semplice ma straordinariamente scenografico: ogni curva regala una nuova prospettiva sulle montagne circostanti. Ideale per una giornata estiva rilassata tra natura e fotografia.

Credit photo: Courtesy of Press Office

10. Vipiteno - Campo di Trens

Più rilassata ma altrettanto indicativa del paesaggio locale è l’escursione ad anello a Campo di Trens, che attraversa prati, aree boschive e piccoli nuclei abitati come Maria Trens e Stilves. L’itinerario alterna tratti immersi nella natura a punti più aperti sulla conca di Vipiteno e sull’ambiente rurale altoatesino, risultando ideale per chi desidera una camminata panoramica senza affrontare dislivelli troppo impegnativi.