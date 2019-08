9 ristoranti bizzarri, originali e bellissimi in giro per il mondo, tanto belli da valere il viaggio per raggiungerli (o quasi)

Stufi del solito ristorante sotto casa? Sognate un’esperienza che vada oltre al menù?

Allora vi consigliamo di provare i piatti forti in materia di ristoranti strani: da quello sott’acqua alle Maldive a quello fatto di ghiaccio a Dubai, ce n’è davvero per ogni gusto, culinario ma non solo. E tutti valgono il viaggio.

Eccone 9 da provare almeno una volta nella vita.

Photo Credits: conradmaldives.com

Ithaa Undersea Restaurant alle Maldive

Primo e unico ristorante al mondo a essere totalmente immerso nell’oceano, l’Ithaa Undersea Restaurant fa parte del lussuosissimo Conrad Maldives Rangali resort, alle Maldive.

Si mangia a 4,8 metri sott’acqua, vedendo i pesci che nuotano. Prendere una tartare di tonno qui un po' dispiace.

Photo Credits: tripadvisor.it

Vertigo Restaurant and Moon Bar a Bangkok

Se siete amanti dei rooftop e non soffrite di vertigini, allora il Vertigo Restaurant and Moon Bar di Bangkok è quello che fa per voi.

Si trova al 61esimo piano del Banyan Tree, uno degli hotel più à la page di tutta la Thailandia.

Photo Credits: tripadvisor.ie

The Labassin Waterfall Restaurant nelle Filippine

A San Pablo City, nelle Filippine, c’è un ristorante perfetto per gli accaldati.

Si tratta del Labassin Waterfall Restaurant, un ristorante letteralmente immerso nella natura circostante: si trova ai piedi delle cascate di Labassin e chi vi mangia tiene in ammollo i piedi nell’acqua fresca.

Questo ristorante così particolare fa parte dell’hotel Villa Escudero Resort. Serve piatti della cucina tipica delle Filippine ma il piatto forte in menù è di certo la cascata che vi lambirà i piedi. Non indossate un paio di Louboutin, ecco.

Photo Credits: therockrestaurantzanzibar.com

The Rock a Zanzibar

Si chiama The Rock ed è infatti un ristorante-isola arroccato su un roccione.

Si trova a Pingwe, una delle spiagge più belle e frequentate di Zanzibar.

Aperto e gestito da Claudio Moras, imprenditore veneziano che da anni vive e lavora nel villaggio di Michamvi, è considerato il top restaurant di Zanzibar sia dai local, sia dai buongustai, sia dagli influencer: è il più gettonato e cercato su Instagram!

E, dulcis in fundo, questo ristorante finanzia progetti di istruzione a Zanzibar. Bello e buono in tutti i sensi, insomma.

Photo Credits: chilloutindubai.com

Chillout Ice Longe a Dubai

Se non siete tipi da congestione facile, potete pranzare o cenare al Chillout Ice Longe, un ristorante e cocktail bar dall’arredamento piuttosto freddo.

Non perché sia minimal o tinteggiato di grigio, ma proprio perché è interamente costruito di ghiaccio.

Niente mattoni, insomma, ma cubetti di ghiaccio! E sedie, tavoli, accessori... tutto quanto è ghiacciato.

Il ristorante si estende su un’area di 762 metri quadri, tutta da brividi assicurati. La temperatura fissa si aggira sui -6 gradi.

Ovviamente all’ingresso vi verranno dati indumenti adatti quali giacche, pellicce, maglioni e via dicendo.

Per non buscarvi un raffreddore (per non dire broncopolmonite) che comprometta il resto della vacanza.

Photo Credits: facebook.com/ninjanewyork

Ninja New York a New York

Stufi del solito ristorante giapponese? Allora il Ninja New York vi farà tornare l’appetito e la passione per il sushi.

In questo ristorante a tema ninja lo scenario riproduce le case tipiche dei mitici guerrieri asiatici e i camerieri non solo sono vestiti di tutto punto come ninja provetti ma serviranno i piatti anche con le stesse atletiche movenze.

Sono tutti acrobati e agilissimi performer: non vedrete nemmeno arrivare il piatto di sashimi perché la velocità con cui ve lo appoggeranno al tavolo è quasi impercettibile all’occhio umano.

Un modo divertente per gustarsi il sushi in maniera spicy, dando un gusto ancora più piccante del wasabi.

Photo Credits: dinnerinthesky.com

Dinner in the Sky, itinerante

Dinner in the Sky è un concept di ristoranti nato in Belgio e diffusosi velocemente in oltre 40 Paesi.

Si tratta di un’esperienza davvero unica, che eleva corpo e spirito. Letteralmente parlando: una piattaforma su cui è posto il tavolo apparecchiato con le sedie per i commensali viene infatti sollevata di peso da una gru, per offrire un pranzo o una cena all'altezza delle aspettative.



Sul sito ufficiale si trovano tutte le città e gli indirizzi sparsi per il mondo in cui gustare questa esperienza prelibatissima, più allettante dei piatti veri e propri (che comunque le recensioni danno per squisiti).

Photo Credits: tripadvisor.it

Giraffe Manora Nairobi, in Kenya

Il ristorante Giraffe Manor fa parte dell’hotel omonimo che si trova a Nairobi, in Kenya.

Chi sceglie di alloggiare in questo albergo o di pranzare/cenare al ristorante non lo fa per le cinque stelle dell’albergo, gli chef altrettanto stellati e l’arredamento da like su Instagram assicurati bensì per un’esperienza unica.

Attorno all’edificio, infatti, circolano liberamente le giraffe che sono abituate ad affacciarsi alle finestre, a dare un’occhiata nel piatto dei commensali e magari a chiedere qualche leccornia da assaggiare direttamente dalle mani di chi gliela offre.

Un’esperienza a dir poco unica anche se è bene stare attenti a non dare da mangiare cose che potrebbero rivelarsi nocive per le giraffe, che sono animali erbivori.

Ma il personale del ristorante saprà consigliarvi al meglio.

Photo Credits: tramrestaurant.com.au

Colonial Tram Car Restaurant a Melbourne, in Australia

Se volete un’atmosfera rétro e un movimento che vi culli mentre mangiate, il Colonial Tram Car Restaurant di Melbourne, in Australia, è l’ideale.

Si tratta appunto di tram d’epoca riconvertiti e ristrutturati che permettono di assaporare su rotaia prelibatezze australiane, rimanendo in tema vintage anche a livello di proposte menù.