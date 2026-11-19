Rihanna torna a raccontare l'universo Dior, questa volta insieme alla sua terzogenita Rocki Irish Mayers. Tra scatti intimi e immagini dal set, la nuova campagna Lady Dior celebra le molte sfaccettature della femminilità contemporanea.

Ci sono immagini che raccontano un abito o un accessorio e altre che parlano soprattutto di chi la indossa. Per la campagna 2027 dedicata alla sua bag icona, la Lady Dior, la maison sceglie Rihanna e la sua piccola Rocki Irish Mayers, trasformando l'obiettivo in un racconto che intreccia stile, identità e maternità.



La pop star, imprenditrice e fashion icon torna così al centro dell'universo Dior, in una serie di scatti che la restituiscono nelle sue molteplici dimensioni, tra personalità, spontaneità e intimità familiare.

Firmata dal fotografo Sam Rock, la campagna mette in scena Rihanna da sola e insieme alla figlia, lasciando emergere una femminilità sfaccettata, lontana da definizioni rigide.



La cantante, già volto di J'adore dal 2024, diventa l'interprete di una visione della donna contemporanea che non si lascia racchiudere in un unico ruolo o in una sola narrazione.

A fare da filo conduttore è la Lady Dior, accessorio simbolo della Maison, che accompagna il racconto senza interromperne la dimensione più personale.

La borsa si inserisce così in un racconto in cui eleganza e autenticità convivono, mentre il legame tra madre e figlia aggiunge una nota emotiva alle immagini. Rocki, protagonista insieme a Rihanna, contribuisce a rendere il progetto ancora più intimo e inaspettato, portando nella campagna un tocco di spontaneità e tenerezza.







La direzione creativa è affidata a Jonathan Anderson, mentre il film della campagna è diretto da Melina Matsoukas. Lo styling è firmato Benjamin Bruno, con Jahleel Weaver nel ruolo di talent stylist; Yusef si occupa dei capelli, Hector Espinal del make-up e Jenny Longworth della manicure. La scenografia è curata da Poppy Bartlett, con la produzione di Lotti Projects.



A completare il progetto, la colonna sonora: “Lady” di Fela Kuti, un brano che accompagna e amplifica il ritmo del racconto visivo. Il titolo, quasi un gioco di rimandi con il nome della borsa, contribuisce a dare alla campagna un'ulteriore dimensione, in cui musica, immagini e identità si intrecciano.