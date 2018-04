Un weekend alternativo per le strade di Londra seguendo l'itinerario che ha fatto innamorare il Principe Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan, il nostro royal-duo preferito. La love story del secolo. Il matrimonio in assoluto più atteso.

Ma dove è cominciato tutto?

I due si sono conosciuti tramite un amico in comune a una sorta di appuntamento al buio e poi - ta dan! - lei è diventata la donna più fortunata al mondo che ha saputo rubare il cuore dello scapesrtato secondogenito di casa Windsor che proprio non vede l'ora di sposare la sua bella Meghan questo 19 Maggio (**qui tutti i dettagli del matrimonio**).

Ma quand'è che il Principe Harry si è innamorato dell'ex attrice di Suits?

Dagli appuntamenti per cena, all'affascinante tradizione del té, fino ai rigogliosi giardini. La maggior parte del loro corteggiamento è avvuto a Londra; è qui che i due sono - come si suol dire inglese - fall in love.

E così, se per caso state organizzando un viaggio nella City in occasione del lieto evento (proprio come dei veri fan-duri-a-morire) abbiamo mappato per voi alcuni dei loro posti preferiti per aiutarvi ad esplorare la città secondo un itinerario che il Principe Harry e Meghan Markle sicuramente approverebbero.

Dinner for two ✨ #DeanStreetTownhouse Un post condiviso da Dean Street Townhouse (@deanstreettownhouse) in data: Ago 29, 2017 at 9:35 PDT

Dean Street Townhouse

Partiamo proprio dall'inizio, perché qui è dove Meghan Markle e il principe Harry si sono conosciuti al loro primo appuntamento (organizzato da un amico in comune della coppia).

Dean Street Townhouse è un bellissimo hotel situato nell'eccentrico e centralissimo quartiere Soho di Londra.

Secondo quanto è sempre stato riportato, i due si sono incontrati nel ristorante dell'hotel che offre niente meno che un menù tipicamente British.

Decorata in stile bohemian ed estremamente ricca di storia, nella Townhouse di Dean Street è inoltre presente un bar e una collezione d'arte contemporanea.

Kensington Palace (e i giardini)

Kensington Palace è il luogo dove Harry si è proposto a Meghan e dove si sono presentati davanti al mondo dei media come coppia di futuri sposi, dopo la lieta notizia.

Il palazzo è da sempre una delle più famose residenze della famiglia reale; gli stessi William e Kate, con George e Charlotte hanno vissuto qui.

Inoltre, dai giardini di Kensington si arriva direttamente a Nottingham Cottage, cioè la casa dove il Principe Harry e Meghan Markle stanno attualmente vivendo prima del matrimonio.

Mentre purtroppo il Nottingham Cottage non è accessibile al pubblico, Kensington Palace e i suoi giardini sono aperti ai visitatori (biglietto adulto standard, entrata, 14.40£).

St. George’s Chapel e il Windsor Castel

Situato a ovest di Londra (nella contea di Berkshire), il Windsor Castel ospita al suo interno la chiesa St. George's Chaepl dove Harry e Meghan pronunceranno il loro sì il 19 Maggio.

All'interno di questa tenuta Windsor troviamo anche la Frogmore House, cioè il luogo dove la futura coppia reale ha scattato le foto di fidanzamento.

Questo castello, che fa parte delle numerose residenze della Regina Elisabetta, è aperto ai visitatori durante tutto l'anno (biglietto adulto standard, entrata e visita guidata, 30£).

Battersea Park

Harry e Meghan sono stati paparazzati a Battersea Park, dove hanno comprato il loro primo albero di Natale, quando ancora la loro relazione era agli inizi, nel lontano 2016.

Situato sulla riva sud del Tamigi, opposto al quartiere Chelsea, il parco ospita una vegetazione lussureggiante, laghi, una galleria d'arte e uno zoo per bambini; il che significa che Battersea è il luogo ideale per fuggire dal trambusto della città.

Inutile specificare che Battersea Park diventa ancora più magico durante le vacanze invernali con l'atmosfera natalizia.

#love Un post condiviso da Michael Clayton (@clayts7) in data: Giu 17, 2017 at 11:51 PDT

King's Road

Che senso ha andare a Londra ma non fare shopping nei posti preferiti di Meghan Markle?

Armatevi di Oystercard e andate nel quartiere Chelsea, più precisamente a King's Road, dove l'ex attrice di Suits è stata vista più volte alla ricera dei suoi outfit impeccabili che la rendono una vera Fashion It-Girl.

King's Road è un mix perfetto di boutique e negozi di marca (ma non solo); insomma il luogo perfetto per lo shopping approvato dalla famiglia reale.

Il suo negozio preferito? Secondo le voci, Meghan ha passato tanto tempo nel negozio di Heidi Klein, uno dei preferiti anche di Kate Middleton.

#Christmas#kensingtonhighstreet #for#you#London Un post condiviso da Kensington Corner (@kensingtonflowercorner) in data: Nov 27, 2015 at 4:23 PST

Ma non è tutto. Se programmate un weekend a Londra alla scoperta dei posti preferiti dal Principe Harry e Meghan Markle, allora ci sono altre piccole tappe che dovete fare.

Prima di tutto vi consiglio il Kensington Flower Corner, dove Meghan è stata vista più volte comprare bouquets di fiori per lei e Harry. E se parliamo di fiori bisogna assolutamente andare a dare un'occhiata a colei che è stata scelta per le decorazioni floreali durante il matrimonio: Philippa Craddock, Luxury Flowers and Wedding Florist, vicino a Bond Street. Si tratterà di peonie e rose bianche.

Per quanto riguarda l'aspetto culinario, le tappe d'obbligo sono due. Innanzitutto, Bocca di Lupo, un ristorante italiano che pare essere tra i preferiti di Meghan, e poi Violet Cakes, una bakery a nord di Londra che è stata incaricata dalla coppia di preparare la torta nuziale, che sarà con limoni e fiori di sambuco.

Piccola curiosità: Claire Ptak, chef e proprietaria del posto, è molto nota nel settore per via della sua politica riguardo l'utilizzo di ingredienti organici e di stagione. Proprio per questa particolarità lei e Meghan si erano già conosciute qualche anno fa, quando Meghan l'aveva intervistata riguardo il suo lavoro alla Viole Cakes per il suo blog di lifestyle The Tig.





Dulcis in fundo, dal primo al 21 Maggio, i ristoranti e le tea terraces di tutta Londra proporrano un menù ispirato proprio al lieto evento del matrimonio reale tra Harry e Meghan.

Dalle indiscrezioni si sa che il menù comprenderà il seswaa (un piatto di carne e budino di malva) e un dessert a base di albicocche, entrambe specialità culinarie del Botswana, un paese di grande importanza per Harry e Meghan dove hanno trascorso del tempo insieme dopo i primi appuntamenti.

Nel menu comparirà anche la torta alla banana, una delle preferite del principe Harry, e il pollo arrosto (omaggio al noto pollo di fidanzamento di Markle).