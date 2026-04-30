Barcellona, Tirana, Catania ma non solo! Ecco le mete più gettonate del momento
Quando si parla di mete per un weekend primaverile, gli italiani sembrano avere le idee chiarissime. Complice il ponte del Primo Maggio e le temperature finalmente più miti, le destinazioni più richieste del momento raccontano un desiderio preciso: partire, anche all’ultimo minuto, e concedersi una pausa breve ma intensa.
Secondo i dati diffusi da eDreams, le prenotazioni effettuate ad aprile sono cresciute del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segno che la voglia di viaggiare è più viva che mai. E non serve pianificare con mesi di anticipo: il 70% dei viaggiatori sceglie soggiorni brevi, tra i 3 e i 4 giorni, mentre il restante 30% opta per una fuga di appena due giorni.
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Le mete più prenotate per un weekend primaverile
A dominare la classifica delle mete più gettonate ci sono destinazioni che combinano cultura, buon cibo e un clima già piacevole.
In testa, rispettivamente al primo e al secondo posto, troviamo Barcellona e Tirana, seguite da una presenza forte dell’Italia con Catania, Milano, Napoli e Roma.
Il dato interessante è che, nonostante la forte attrattiva delle capitali europee, il Belpaese resta la scelta principale per gli italiani, rappresentando il 29% delle prenotazioni totali.
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Seguono Spagna e Albania, a conferma di una tendenza sempre più orientata verso mete vicine, facilmente raggiungibili e perfette per un weekend.
Tra le città internazionali, oltre a Barcellona e Tirana, spiccano anche Parigi, Madrid e Londra. Destinazioni che continuano a esercitare un fascino intramontabile, soprattutto quando il tempo a disposizione è limitato ma la voglia di cambiare aria è tanta.
Un altro elemento interessante riguarda le mete in più forte crescita: Milano guida la classifica con un sorprendente +313%, seguita da Bucarest e Napoli. Segno che anche città spesso considerate “di passaggio” stanno diventando protagoniste di nuovi itinerari urbani.
Il trend è chiaro: le mete ideali oggi sono quelle che permettono di vivere esperienze complete in pochi giorni. Che si tratti di un weekend tra musei e tapas, di una passeggiata vista mare o di un’immersione nella cultura locale, quello che conta è staccare. Sì, anche solo per 48 ore.
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