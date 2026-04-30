Dalle città italiane alle capitali europee, ecco le mete più prenotate per un weekend primaverile adatto a fughe last minute

Quando si parla di mete per un weekend primaverile, gli italiani sembrano avere le idee chiarissime. Complice il ponte del Primo Maggio e le temperature finalmente più miti, le destinazioni più richieste del momento raccontano un desiderio preciso: partire, anche all’ultimo minuto, e concedersi una pausa breve ma intensa.

Secondo i dati diffusi da eDreams, le prenotazioni effettuate ad aprile sono cresciute del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segno che la voglia di viaggiare è più viva che mai. E non serve pianificare con mesi di anticipo: il 70% dei viaggiatori sceglie soggiorni brevi, tra i 3 e i 4 giorni, mentre il restante 30% opta per una fuga di appena due giorni.

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Le mete più prenotate per un weekend primaverile

A dominare la classifica delle mete più gettonate ci sono destinazioni che combinano cultura, buon cibo e un clima già piacevole.

In testa, rispettivamente al primo e al secondo posto, troviamo Barcellona e Tirana, seguite da una presenza forte dell’Italia con Catania, Milano, Napoli e Roma.

Il dato interessante è che, nonostante la forte attrattiva delle capitali europee, il Belpaese resta la scelta principale per gli italiani, rappresentando il 29% delle prenotazioni totali.

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Seguono Spagna e Albania, a conferma di una tendenza sempre più orientata verso mete vicine, facilmente raggiungibili e perfette per un weekend.

Tra le città internazionali, oltre a Barcellona e Tirana, spiccano anche Parigi, Madrid e Londra. Destinazioni che continuano a esercitare un fascino intramontabile, soprattutto quando il tempo a disposizione è limitato ma la voglia di cambiare aria è tanta.

Un altro elemento interessante riguarda le mete in più forte crescita: Milano guida la classifica con un sorprendente +313%, seguita da Bucarest e Napoli. Segno che anche città spesso considerate “di passaggio” stanno diventando protagoniste di nuovi itinerari urbani.

Il trend è chiaro: le mete ideali oggi sono quelle che permettono di vivere esperienze complete in pochi giorni. Che si tratti di un weekend tra musei e tapas, di una passeggiata vista mare o di un’immersione nella cultura locale, quello che conta è staccare. Sì, anche solo per 48 ore.