Dall'Abruzzo alla Nuova Zelanda, otto mete per chi quando deve decidere dove andare in vacanza non riesce a scegliere tra mare e montagna

Nell'eterna lotta tra team mare e team montagna c'è chi, quando si parla di vacanze, ne esce sempre vincitore: chi li ama entrambi.

** Per la salute fa meglio il mare o la montagna? Ecco la risposta **

Ma non è sempre così semplice trovare una destinazione che riesca a proporre momenti di relax coi piedi a mollo e giornate di escursioni in vetta.

Eccone quindi otto: in Italia c'è l'Abruzzo, non lontano dall'Italia si può optare per il Montenegro, affascinante Paese col suo fiordo spettacolare.

Allontanandosi progressivamente ci sono le Isole Lofoten, in Norvegia, per chi ama lo sport e il mare lo preferisce per praticare sup e kayak.

Con qualche ora d'aereo (da poco, finalmente, senza scali) si arriva all'isola portoghese di Madeira.

L'elenco si chiude con California, Bali, Brasile e Nuova Zelanda. E ora vi diciamo perché.

Dove andare in vacaza? 8 mete per fare contenti tutti

(Continua dopo la foto)

Abruzzo

Chi vuole rimanere in Italia può optare per l’Abruzzo e unire in una sola vacanza trekking sul Gran Sasso, tuffi (e ottimi pasti a base di pesce) lungo la costa dei Trabocchi, passeggiate per zone spettacolari come quelle di Rocca Calascio.

Proprio così: in valigia dovrete far finire sia gli scarponcini da montagna che le infradito. È una meta perfetta anche per chi viaggia coi bambini.

Montenegro

Affacciati sulle pittoresche bocche di Cattaro — il “fiordo” del Mediterraneo — ci sono decine di beach club di lusso.

E in acqua imbarcazioni di ogni genere. Montenegro è senza dubbio una meta perfetta per chi ama sia il mare che la montagna.

Tra allori e oleandri, le giornate trascorrono lentamente tra un po’ di relax sotto al sole e un trekking dinamico sulle montagne del Parco nazionale Lovcen proprio accanto.

Isole Lofoten

Da Uttakleiv ad Hauckland, fino a Eggum. Piccole baie e spiagge di sabbia bianca costituiscono l’offerta di queste isole norvegesi.

La temperatura dell’acqua vi ricorderà che non ci troviamo certo nel Mediterraneo, ma al tempo stesso è una destinazione perfetta per chi ama trekking, viaggi on the road e preferisce vivere il mare da un punto di vista prettamente sportivo.

Ci si può infatti dedicare ad attività come sup e kayak, anche con tour guidati che organizzano gite serali in occasione del sole di mezzanotte.

In alternativa: crociere in gommone per ammirare la fauna selvatica (ma senza disturbare) o giri in imbarcazioni silenziose per godere della bellezza di questo territorio.

Madeira

Da qualche mese si può raggiungere anche con voli diretti low cost l’isola portoghese di Madeira, dal clima caldo e subtropicale.

Da Roma si raggiunge con Wizz Air, da Milano Bergamo con Ryanair e, da dicembre scorso, da Milano Malpensa con Easyjet (ogni martedì e sabato).

La capitale, Funchal, è famosa per i giardini botanici e i mercati, ma la particolarità dell’isola sta nel coniugare perfettamente mare e montagna.

I percorsi di trekking, grazie a picchi di oltre 1800 metri, abbondano, insieme a natura rigogliosa e incontaminata e spiagge di sabbia nera o dorata.

California

Il road trip della California è nella “to go list” di tanti. Merito, ovviamente, non solo dell’atmosfera che si respira nelle grandi città e nei parchi spettacolari di questo Paese Usa, ma anche e soprattutto della varietà di panorami che si possono ammirare in un viaggio solo.

Così si passa dalle spiagge di Los Angeles e Orange County agli hiking intorno a Big Bear Lake e a Mamoth Lakes.

Bali

C’è chi pensa che Bali sia solo foreste, mare, spiritualità e divertimento. Bali è invece una destinazione perfetta (anche) per chi adora i tragitti in montagna e gli hiking.

Tra le più belle escursioni che offre quest’isola indonesiana ci sono infatti i trekking sul Batur e sull’Agung (che, tecnicamente, sono due vulcani).

I dislivelli sono importanti e il consiglio è quello di utilizzare un abbigliamento adatto che tenga conto anche delle temperature più basse rispetto al resto dell’isola.

Per godere in sicurezza della gita è bene affidarsi a tour operator e guide locali.

Brasile

Il mare spettacolare di Fernando de Noronha e la spiaggia mozzafiato di Ilha do Mel, la vetta di Pão de Açúcar, le cascate dell’Iguazú e le montagne intorno a Rio de Janeiro.

Il Brasile è la meta perfetta per chi tra tuffi e camminate in alto non sa decidersi e allora è in cerca di una destinazione perfetta per dedicarsi a entrambe.

Qui, in più, si possono ammirare città dalla forte identità.

Anche enogastronomica: un motivo in più per venire, per chi ama il cibo.

Nuova Zelanda

La natura incontaminata e le montagne che si tuffano nell’acqua. La Nuova Zelanda è una meta perfetta per gli indecisi tra trekking e mare.

Patria dei Maori, offre la possibilità di fare decine di attività. Montagne, ghiacciai e altre alture sono perfette per chi ama indossare gli scarponcini e dedicarsi a hiking di vario livello.

Il mare è spettacolare: le spiagge della costa orientali sono coperte di sabbia bianca, ma non stupitevi se nelle baie ne potrete trovare alcune colorate d’arancione.

(foto: Unsplash)