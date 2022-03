Bridgerton 2 è finalmente arrivato su Netflix. E allora perché non sognare a occhi aperti e organizzare una fuga d’amore verso le location della serie tv?

La seconda stagione di Bridgerton è approdata su Netflix pochi giorni, e si preannuncia già un successo mondiale.

È vero che l’affascinante duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page, stavolta non ci sarà ma al suo posto il visconte Anthony (Jonathan Bayle) non lo farà rimpiangere.

**Bridgerton 2: un nuovo amore che conferma il successo della serie… anche senza Duca di Hastings**

Il triangolo amoroso tra Miss Edwina, Miss Kate e il maggiore della famiglia Bridgerton, il visconte Anthony, ci ha infatti lasciato senza fiato; al punto che non vediamo l'ora delle prossime puntate.

Per celebrare questa seconda stagione, Booking.com ha proposto alcune idee di soggiorno che ricordano le location delle riprese oppure che sono proprio quelle originali: sembrerà quasi di tornare indietro nel tempo alla romantica epoca della Reggenza in Inghilterra.

Tra colpi di fulmine, pettegolezzi, intrighi e balli, non vi piacerebbe ripercorrere le storie d'amore tra Daphne e il duca di Hastings e partire con loro? Prendete ispirazione per il vostro prossimo weekend di passione.

Idee per un viaggio romantico ispirato alle location di Bridgerton

(Continua sotto la foto)

Hotel The Bird, Bath

Bath è considerata una delle città più belle del Regno Unito e proprio per questo è stata scelta come luogo principale delle riprese di Bridgerton.

Atmosfere bucoliche caratterizzano l'hotel The Bird Bath che occupa un'elegante casa a schiera - nelle vicinanze delle famose Terme Romane - con l'interno arredato da mobilio stravagante.

C’è anche un ristorante che offre piatti tradizionali inglesi preparati con prodotti freschi.

I fan più appassionati potranno esplorare i luoghi presenti nella serie durante il Bridgerton Walking Tour di Bath: lungo il percorso si può ascoltare la musica della serie e ammirare le case dei personaggi principali, set dove sono stati ambientati i balli e le feste.

Royal Crescent Hotel & Spa, Bath

I fan della serie non possono non riconoscere il Royal Crescent Hotel & Spa: sì perché è stato utilizzato in alcune riprese esterne, considerando che si tratta di uno dei più importanti esempi di architettura georgiana del Regno Unito.

Questo sontuoso albergo dispone anche di un premiato ristorante e di un cocktail bar. Le camere presentano un arredamento ispirato allo stile del 18° secolo con biancheria da letto di lusso e dipinti di artisti dell’epoca.

Qui si può provare anche il tour audio di Bath nell’epoca georgiana e vittoriana, tra famose attrazioni storiche come il Jane Austen Museum e la Victoria Art Gallery.

Price & Weeks – Heart of Bath, Bath

Dalle tinte color pastello, la Price & Weeks – Heart of Bath è una casa vacanze ben attrezzata in una strada tranquilla che si affaccia sul verde. Il centro città è a pochi passi.

L'Holburne Museum of Art, un grande edificio a pilastri che nella serie appare come residenza di uno dei personaggi principali, si trova nei dintorni della struttura.

Castello di Monterado, Marche

A Monterado, piccolo borgo medievale in provincia di Ancona, il settecentesco Castello Di Monterado vanta suite ampie e lussuose con mobili eleganti, lampadari scintillanti e quadri d’epoca. Dalle finestre la vista si perde su paesaggi incontaminati.

Appartenuto in passato al Duca di Urbino, il Castello Di Monterado conserva ancora gli affreschi originali e regala agli ospiti la sensazione di tornare indietro nel tempo.

Castello di Guarene, Piemonte

Nel piemontese comune di Guarene il castello, costruito nel XVIII secolo, ricorda proprio la vita di corte che si vede in Bridgerton.

L’ampia balconata del Castello di Guarene domina il Roero, territorio tutelato dall’Unesco, e regala una vista mozzafiato dalle Langhe ad Asti, fino alle campagne dedicate alla produzione del pregiato Barolo.

Gli appassionati della serie tv potranno trascorrere le proprie giornate passeggiando nei bellissimi giardini del castello ricordando le scene romantiche che hanno caratterizzato la storia d’amore tra i due protagonisti.

Castello Bevilacqua, Veneto

A una cinquantina di chilometri da Verona, il Realais Castello Bevilacqua regala ai propri ospiti soggiorni fiabeschi tra comfort, lusso ed eleganza di un tempo.

Il ristorante è la location perfetta per rivivere l’atmosfera dei balli e delle soirée che hanno fatto da sfondo agli intrighi amorosi dei personaggi della serie tv.

Inoltre, grazie ai numerosi servizi offerti dalla struttura gli ospiti potranno rilassarsi e prendersi cura di sé stessi nel centro benessere e fitness.