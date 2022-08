Dagli spettacoli teatrali fino alle lussuose sale da tè, passando per l'incredibile street art: ecco le cose più belle (e imperdibili) da fare a Londra

Attira ogni anno 19,6 milioni di visitatori, rendendola la città più visitata d'Europa. Stiamo parlando di Londra, capitale del Regno Unito, e di certo non sorprende che sia in cima alla bucket list di così tante persone.

La città, che è stata fondata dai romani e ha prosperato nel corso dei secoli, ha qualcosa per tutti i gusti: dalla ricca storia alla moltitudine di culture diverse, dalla cucina all'entertainment.

Oggi, Londra è una delle città più internazionali del mondo (ci vivono infatti persone provenienti da 270 paesi diversi), con una scelta di bar, ristoranti e locali sterminata, ma anche vasti spazi aperti e oasi di verde tra vecchi pub ricchi di storia.

Come disse il critico letterario Samuel Johnson: «Quando un uomo è stanco di Londra, è stanco della vita, perché a Londra si trova tutto ciò che la vita può offrire».

Ecco allora 10 cose da fare a Londra almeno una volta nella vita.

1. Visitare la Tower of London

Londra è immersa nella sua storia: tutte le sue vie sono ricche di patrimoni storici e i suoi edifici sono le pietre miliari di una biografia umana unica nel suo genere.

Tra questi c'è sicuramente la Tower of London, la torre di Londra. Non soltanto un capolavoro architettonico ma anche il luogo dove vengono custoditi gli inestimabili gioielli della Corona inglese.

Costruita a partire dal 1066 (con il regno di Guglielmo il conquistatore), un tempo fu usata per come residenza reale, armeria, osservatorio e addirittura zoo. Ma è sicuramente più famosa per essere stata una delle prigioni più tetre della storia.

2. Ammirare Londra dallo Sky Garden

Cercate un posto dove godervi la più bella vista panoramica su Londra? Provate lo Sky Garden!

All'interno del cosiddetto “Walkie Talkie”, il quinto edificio più alto di Londra, occupa gli ultimi tre piani del palazzo e si tratta di uno dei giardini pensili più spettacolari della capitale.

Centinaia di alberi, vasi, fiori e cespugli a 150 metri di altezza regalano un'atmosfera davvero particolare: da qui si può ammirare una vista mozzafiato a 360° della città.

E l'ingresso è completamente gratuito!

3. Vedere uno spettacolo teatrale

Una serata a teatro a Londra è d'obbligo quanto un giro sull'autobus a due piani!

La zona dei teatri per eccellenza è il West End, paragonabile solo alla newyorkese Broadway.

Per secoli il West End era conosciuto per i suoi suntuosi palazzi, i suoi giardini, gli uffici governativi e gli esclusivi quartieri dello shopping, in contrasto con l'East End, quartiere più industriale e operaio di Londra.

Il West End conta più di 40 teatri, ma è solo la punta dell'iceberg.

Degno di menzione è anche il Shakespeare's Globe, minuziosamente costruito sulle orme dell'originale, destinazione perfetta per vedere la performance di un'opra dell'eccelso drammaturgo inglese.

4. Saltare da una parte all'altra del primo meridiano

La zona di Greenwich è ancora spesso inesplorata dai turisti, ma merita un'attenzione particolare.

In questo pittoresco quartiere ci sono palazzi maestosi, parchi rigogliosi e ed eccezionali musei. A mettere insieme tutte queste cose ci pensa il Royal Observatory, all'interno del Greenwich Park (che offre anche una vista favolosa).

Questa attrazione comprende zone a ingresso libero e altre a pagamento, tra cui la Meridian Courtyard dove si può trovare il primo meridiano. Qui, infatti, il globo terrestre è suddiviso a metà dalla linea del meridiano, e si può provare la strana sensazione di stare a cavallo di due emisferi.

5. Visitare i Kew Gardens

In pochi lo sanno, ma Londra è la città con la distesa di parchi più ampia di qualsiasi altra capitale mondiale. Ben il 24% della città è un mosaico sui toni del verde.

Tra questi va assolutamente citato Kew Gardens: il risultato più sofisticato della fantasia botanica inglese e meta imperdibile.

Non solo verde: nella zona nord-occidentale dei giardini si trova il Kew Palace, il più piccolo dei palazzi reali, e l'intero complesso è un importante centro di ricerca, con la collezione botanica più vasta al mondo.

6. Mangiare in uno dei tanti mercati di Londra

Che nessuno osi dire che la cucina inglese non è buona: Londra è da sempre sinonimo di eccellenza gastronomica, con un caleidoscopio di sapori che non ha eguali in Europa.

Dove assaggiare tutte queste specialità? Ma ovvio, in uno dei tanti mercati di Londra!

Che stiate cercando uno spuntino veloce, ingredienti gourmet o prelibatezze fatte in casa, i mercati alimentari sono il cuore pulsante della capitale.

Dai più famosi Borough Market, Camden Market e Portobello Road Market a quelli meno noti ma altrettanto buoni: Brick Lane Market, Maltby Street Market, Broadway Market, Seven Dials Market, Mercato Mayfair...

7. Fare serata a Shoreditch

A Londra ci si può divertire praticamente dappertutto, la città infatti è piena di bar, locali e discoteche.

Ma tra le cose da fare almeno una volta nella vita a Londra c'è sicuramente una serata a Shoreditch.

Qui troverete locali con ogni tipo di musica, da quella elettronica a quella pop fino al reggaeton, rooftop bar tappezzati dei più assurdi oggetti di design, pub vittoriani di gusto retrò-chic e locali gay e LGBTQ+.

8. Salire sulla London Eye

Ormai punto di riferimento dello skyline di Londra, salire sulla London Eye vi darà modo di osservare con calma lo splendido panorama della città a 360°.

135 metri d'altezza, 32 cabine trasparenti e una rotazione di 30 minuti vi mostreranno la città intera in tutto il suo splendore.

9. Regalarsi un afternoon tea in una lussuosa sala da tè

Almeno una volta nella vita dovete provare il rito dell'afternoon tea (il tè delle cinque) come delle perfette ladies inglesi.

Londra è piena di sale da tè di lusso in cui gustare del buonissimo Earl Grey in graziosissime tazze di porcellana, servito con finger sandwich, torte, crostatine, scones e - perché no - un bicchiere di champagne.

Tra i più chic assolutamente da provare consigliamo: The Lily Vanilli afternoon tea presso il The Lane, quello al Rosewood London’s Art ispirato all'arte di Salvador Dali o presso l'hotel Café Royal.

Ma anche l'afternoon tea a Hush Mayfair, all'Aqua Shard o a al famoso Fortnum and Mason. 10. Immergersi nell'offerta artistica di Londra Londra offre centinaia di gallerie e musei, moltissimi ad ingresso gratuito: dagli imperdibili reperti del British Museum alle meraviglie del Natural History Museum, fino alle opere d'arte presenti alla National Gallery o alla Tate Modern. Sono moltissime anche le gallerie più piccole, forse meno conosciute ma altrettanto spettacolari, come la Barbican Art Gallery, la Whitechapel Gallery, la Royal Academy of Arts, la Saatchi Gallery e la Courtauld Gallery a Somerset House. Dulcis in fundo, per non farsi mancare niente, sono tantissimi i posti in cui è possibile godere della street art a Londra. Dalle rappresentazioni artistiche famosissime di John Lennon e Amy Winehouse a Camden Town ai graffiti di Shoreditch (dove potrete trovare opere dei più grandi street artist del mondo: Banksy, Zabou, Stik, Lewis Campbell, Van Helten).