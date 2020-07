In vista di un'estate italiana abbiamo chiesto a Levante i suoi consigli per 5 mete da scoprire lungo tutta l'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia

Per un popolo di viaggiatori come siamo noi italiani, l'estate che ci aspetta è un'imperdibile buona occasione per scoprire (nuovi) angoli stupendi di una terra che (spesso) conosciamo poco.

Abbiamo chiesto a Levante di suggerirci i suoi 5 luoghi del cuore - che un po' a sorpresa (per chi segue la cantante siciliana e conosce il suo amore per la sua terra di origine) non sono tutti solo in Sicilia, anche se lì se ne trovano comunque due.

L'isola di Stromboli, Sicilia

«La Sicilia intera è da visitare tutta. Sia la costa che l’entroterra sono pregne di bellezze naturalistiche e storia. Ovunque ci si volti c’è da rimanere stupiti.

Un posto davvero magico per me è l’isola di Stromboli, appartenente all’arcipelago delle Eolie.

Superato l’ostacolo turistico giornaliero che interessa solo un pezzettino della già minuscola isola, tutto intorno è selvaggio e sorprendente. Il vulcano sotto ai piedi parla giorno e notte ma non è pericoloso.

Ginostra, il paese articolo, dal lato opposto da cui si arriva, si raggiunge soltanto via mare ed è una carezza al cuore.

Tramontato il sole, le strade si spengono e ci si muove nel buio sotto alla sola luce di luna e stelle».

Sacro monte, Lombardia

«Sacro Monte, sito a Varese nella frazione Santa Maria del monte, è stata una scoperta bellissima.

A un’ora da Milano, attraversando la porta d’ingresso del monte, ci si ritrova in un percorso (con un certo livello di pendenza) che altro non è che una sorta di pellegrinaggio, costituito da quattordici cappelle ognuna delle quali dedicata ai misteri del rosario.

La fatica della salita è ripagata da una vista mozzafiato su tutto il varesotto».

Taranto, Puglia

«Taranto è una città splendida. Affascinante Taranto vecchia, con tutte le sue storie e i suoi angoli decadenti.

La litoranea che si estende verso sud regala un mare inaspettato, chi non ha mai bagnato almeno i piedi nelle acque della costa Tarantina non sa che , quando il tempo lo consente, (ovvero quasi sempre) sembra di stare alle Maldive.

Indimenticabile la Puccia».

Sapri, Campania

«Sapri, in provincia di Salerno, è il maggiore paese del golfo di Policastro, a pochi chilometri dalla Basilicata.

Periodicamente una parte di me si sposta su quella costa come per una sorta di osmosi.

Pesce, mare e amicizia sono le cose che mi bastano ogni volta in cui torno a visitarla».

Palagonia, Sicilia

«Palagonia, in provincia di Catania, è la mia scatola dei ricordi (è qui che Levante ha vissuto l'infanzia, ndr).

L’entroterra siculo non ha la gioia del mare, ma di certo quella degli aranceti e della bellezza delle campagne in fiore.

Per la maggior parte mostra facciate mai terminate che nulla hanno a che vedere con la mia idea di bello, ma credo abbiano a che fare con la mia idea di nostalgia».

Photo credit: Levante Official on Instagram