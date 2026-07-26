L'Arcipelago della Maddalena regala il meglio di sé solo dal mare. Ecco come organizzare una giornata in barca tra Budelli, Spargi, Santa Maria e le Piscine Naturali, con consigli pratici e regole del Parco Nazionale.

Sessantadue isole, isolotti e scogli, sette isole principali e un Parco Nazionale che dal 1994 protegge uno degli angoli di mare più spettacolari del Mediterraneo. L'Arcipelago della Maddalena, nel nord-est della Sardegna tra Gallura e Bocche di Bonifacio, è uno di quei luoghi dove il colore dell'acqua sembra irreale.

La vera magia, però, non si scopre dalla strada. Le calette più belle non hanno parcheggi né stabilimenti e molte sono raggiungibili soltanto dal mare. Per questo una gita in barca, anche di un solo giorno, rappresenta il modo migliore per vivere davvero l'arcipelago.

Perché l’Arcipelago della Maddalena dà il meglio di sé in barca

Le sette isole principali sono La Maddalena, Caprera, Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli e Santo Stefano.

Molti degli scorci più spettacolari sono accessibili esclusivamente via mare. Navigando tra gli isolotti si incontrano rocce di granito scolpite dal vento, profumo di ginepro e un'acqua così trasparente da permettere di vedere il fondale anche a diversi metri di profondità.

Un grande vantaggio delle escursioni organizzate è rappresentato dagli skipper locali, che conoscono perfettamente:

i venti;

le correnti;

gli approdi più sicuri;

le regole del Parco Nazionale.

Gli itinerari vengono infatti modificati ogni giorno in base alle condizioni del mare e all'affollamento delle baie, evitando così concentrazioni eccessive di imbarcazioni.

Le possibilità sono numerose:

barche a vela e velieri, ideali per piccoli gruppi;

e velieri, ideali per piccoli gruppi; motonavi , generalmente più economiche;

, generalmente più economiche; gommoni e barche open, perfetti per avvicinarsi alle cale più raccolte, sempre nel rispetto delle norme ambientali.

Una giornata tipo in barca tra le isole

Le classiche escursioni durano circa 7-8 ore.

La partenza avviene generalmente da Palau o dal porto di La Maddalena tra le 9:30 e le 10, con rientro nel pomeriggio.

Budelli e la Spiaggia Rosa

La prima tappa simbolo è quasi sempre Budelli, famosa per la celebre Spiaggia Rosa.

Oggi è possibile ammirarla soltanto dal mare: per proteggerne il delicatissimo ecosistema sono vietati sia lo sbarco sia il bagno davanti alla spiaggia.

Le Piscine Naturali

Subito dopo si raggiunge uno dei punti più iconici dell'arcipelago: le Piscine Naturali, conosciute anche come Porto della Madonna.

Questo tratto di mare racchiuso tra Budelli, Santa Maria e Razzoli offre:

fondali bassissimi;

acqua cristallina;

colori che passano dal turchese allo smeraldo.

Qui si effettuano generalmente le soste per il bagno e lo snorkeling.

Santa Maria

La navigazione prosegue verso Santa Maria, famosa per la sua lunga spiaggia di sabbia chiara.

È una delle soste più rilassanti della giornata: si può passeggiare lungo la battigia, prendere il sole oppure esplorare i fondali con maschera e boccaglio.

Spargi e Cala Corsara

Nel pomeriggio il protagonista assoluto diventa Spargi.

La più celebre è Cala Corsara, considerata una delle spiagge più belle dell'intero arcipelago grazie alle sue rocce modellate dal vento, alla sabbia bianchissima e al mare color smeraldo.

In base alle condizioni del mare possono essere raggiunte anche:

Cala Granara ;

; Cala Soraya ;

; Cala Connari.

Ognuna offre caratteristiche diverse, ma tutte rappresentano luoghi ideali per nuotare, rilassarsi e fotografare alcuni dei panorami più belli della Sardegna.

Il rientro verso Palau o La Maddalena, con il sole che scende sulla costa della Gallura, conclude la giornata con una delle luci più suggestive del Mediterraneo.

Le spiagge e le cale più belle viste dal mare

Spiaggia Rosa (Budelli)

La Spiaggia Rosa è il simbolo assoluto dell'arcipelago. La sua caratteristica colorazione deriva dalla presenza di minuscoli frammenti di organismi marini e rappresenta uno degli ecosistemi più delicati della Sardegna.

Per questo motivo oggi è possibile ammirarla esclusivamente dal mare: sono vietati lo sbarco, il bagno e il prelievo della sabbia.

Spiaggia del Cavaliere (Budelli)

Sempre sull'isola di Budelli si trova la splendida Spiaggia del Cavaliere, caratterizzata da sabbia chiarissima e acque trasparenti.

L'accesso è regolamentato dal Parco Nazionale e può subire variazioni in base alle disposizioni ambientali. Prima della visita è sempre consigliabile verificare le norme aggiornate.

Piscine Naturali (Porto della Madonna)

Le Piscine Naturali, chiamate anche Porto della Madonna, rappresentano uno dei luoghi più fotografati dell'intero arcipelago.

Qui il mare assume sfumature incredibili grazie ai fondali bassi, alla sabbia bianca e alla trasparenza dell'acqua. Nelle giornate di sole sembra quasi una gigantesca piscina naturale.

Le cale di Spargi

L'isola di Spargi ospita alcune delle spiagge più spettacolari della Sardegna.

Tra le più famose troviamo:

Cala Corsara

Cala Soraya

Cala Granara

Cala Connari

Ognuna presenta caratteristiche differenti: scogli scolpiti dal vento, sabbia finissima, piccole baie riparate e un mare ideale per il nuoto e lo snorkeling.

Razzoli e Cala Lunga

Più selvaggia e meno frequentata è Razzoli, dominata dal vento di maestrale e da spettacolari rocce granitiche.

Tra le sue insenature spicca Cala Lunga, raggiungibile soltanto in determinate condizioni meteo e quando i regolamenti del Parco lo consentono.

L'atmosfera qui è completamente diversa: silenziosa, incontaminata e lontana dal turismo più affollato.

Regole del Parco e consigli pratici per una vacanza responsabile

L'intero Arcipelago della Maddalena fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, un'area marina protetta dove vigono norme precise per tutelare l'ambiente.

Ogni stagione possono essere introdotte modifiche ai regolamenti, per questo è sempre consigliabile consultare gli aggiornamenti prima di prenotare un'escursione.

Le principali regole da rispettare sono semplici:

non raccogliere sabbia ;

; non prelevare conchiglie ;

; non lasciare rifiuti ;

; utilizzare, quando possibile, le boe autorizzate anziché ancorare sulla Posidonia oceanica ;

anziché ancorare sulla ; mantenere un volume basso della musica;

rispettare sempre la fauna marina.

Sono piccoli gesti che contribuiscono a preservare uno dei patrimoni naturali più preziosi del Mediterraneo.

Consigli pratici per organizzare una giornata in barca

Per vivere al meglio l'arcipelago conviene scegliere i periodi meno affollati.

I mesi ideali sono:

maggio ;

; giugno ;

; settembre ;

; inizio ottobre.

In queste settimane il mare è già piacevolmente caldo, ma il numero di imbarcazioni è decisamente inferiore rispetto ad agosto.

Nello zaino non dovrebbero mai mancare:

crema solare ad alta protezione ;

; cappello ;

; occhiali da sole ;

; una maglia leggera per il vento;

per il vento; abbondante acqua ;

; maschera e boccaglio.

Chi soffre di mal di mare dovrebbe confrontarsi con il proprio medico prima della partenza per valutare l'eventuale utilizzo di farmaci specifici.

Il trucco per vivere davvero la Maddalena

L'ultimo consiglio è forse il più importante: scegliete sempre operatori autorizzati, che rispettino le norme del Parco Nazionale e limitino il numero di passeggeri a bordo.

In questo modo l'esperienza sarà non solo più piacevole, ma anche più sostenibile.

Una giornata trascorsa in barca tra Budelli, Spargi, Santa Maria, Razzoli e Caprera permette di scoprire l'anima più autentica dell'Arcipelago della Maddalena: un luogo dove il mare, il granito e il vento continuano a disegnare paesaggi che sembrano appartenere a un altro mondo.