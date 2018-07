Città da visitare, stati da girare, percorsi naturalistici da assaporare: 10 destinazioni e idee di viaggio per vacanze che non siano solo spiaggia e mare

L'estate in spiaggia, da trascorrere sulla sdraio o tutt'al più sul bagnasciuga, vi annoia solo al pensiero?

Poco male: per ogni persona che trova il quadretto sole + mare più idilliaco della Primavera di Botticelli, ce n'è una che preferisce vacanze altre, lontane da pedalò, pinne, creme solari e meduse.

D'altra parte, viaggiare anziché stare spiaggiati ha un fascino impareggiabile.

Ecco le migliori mete ma soprattutto 10 tipologie di viaggio davvero super.

Roba che a settembre in ufficio magari non sfoggerete una gran tintarella, ma non ci sarà collega che possa battervi in originalità.

Photo by Tom Ritson on Unsplash

New York

La Grande Mela è sempre la meta più succulenta che ci sia.

Che fuori nevichi o sia ferragosto, NY attira sempre ma visitarla d’estate sarà indimenticabile.

Innanzitutto nei mesi più caldi si svuota, accogliendo soprattutto turisti che non temono le temperature stellari.

Se siete di questa genia, non lasciatevi sfuggire il cuore delle tendenze.

Non scoprirete dove finiscono le anatre del laghetto di Central Park in inverno, come si chiede per tutto il libro il giovane Holden Caulfield, ma di certo saprete dire quanto se la godono in estate.

Photo by Alin Meceanu on Unsplash

In barca a vela

D’inverno siamo tutti sulla stessa barca, ossia stressati per il lavoro.

Ma d’estate la barca naviga in acque ben più tranquille, ossia quelle del relax allo stato puro.

Non c’è vacanza più rilassante e al contempo eccitante di quella a bordo di una barca a vela, facendosi guidare dal vento e dalle onde senza mai perdere il controllo della direzione che vorrete far prendere alle ferie.

Il timone migliore per rimettervi in forma - soprattutto psicologica - è quello da manovrare in mezzo al mare.

Photo by Stacy Wyss on Unsplash

Di museo in museo

C’è poi chi è talmente affezionato a quel colorito cianotico che ha in ufficio d’inverno che vuole scongiurare qualsiasi tipo di doratura epidermica, preferendo ferie al chiuso.

Questo tipo di vacanziero sui generis è quello definito anche “topo da museo” e sceglie gli itinerari in base alle mostre e alle personali organizzate qui e là.

Non tornerà a lavoro abbronzato - ma semmai color grigio topo, in stile nomen omen - però ne avrà viste di ogni colore. Soprattutto se ha trovato mostre di pop art.

Photo by Mungyu Kim on Unsplash

Percorsi naturalistici

Esiste anche un’altra tipologia di traveller, quella che va pazza per i percorsi naturalistici impervi e tortuosi.

La valigia di questo viaggiatore è uno zaino con dentro una borraccia, un fornelletto a gas e tanta, tanta voglia di avventura a contatto con la natura.

Se volete ritrovare voi stessi, fatelo calzando scarponcini da trekking anziché scarpe tacco 12. Il vostro io verrà fuori con più facilità. E con meno ciocche ai piedi.

Photo by Levi Jones on Unsplash

Los Angeles

Le stelle e strisce sono ancora protagoniste delle top ten di mete vacanziere che non siano solo spiaggia e mare.

Dopo New York, l’altra città più amata dell’estate turistica è Los Angeles.

Con il suo mix di spiaggia, oceano, surf ma anche shopping, musei e mecca del cinema, LA sarà LA meta.

Photo by Jacek Dylag on Unsplash

Sicilia

Per chi volesse gustarsi un cocktail inebriante di mare, sole, natura e cultura può optare per una delle eccellenze nostrane più incantevoli: la Sicilia.

Una vacanza in Sicilia è sinonimo di tutto ciò che di più bello la vita può offrire: buon cibo, mare stupendo, bella gente, coste da wow! e cultura millenaria fanno parte del pacchetto.

Un posto in cui sulla spiaggia si sbocconcellano gli arancini o è il Paradiso Terrestre o è la Sicilia.

E le due cose spesso coincidono.

Photo by Dmytro Matsiuk on Unsplash

La Via del Sale

Gli amanti dei percorsi naturalistici possono provare uno degli itinerari più affascinanti e relativamente facili che l’Italia possa offrire.

Stiamo parlando della Via del Sale, il percorso antichissimo che dalle montagne della Lombardia al confine con il Piemonte vi farà sfociare direttamente nel mare ligure, in zona San Fruttuoso.

Un percorso davvero catartico che chi ha provato si porta nel cuore. Assieme a un po’ di acido lattico che ancora avrà in circolo per via dello sforzo muscolare che alcuni tratti impervi esigono, mettetelo in conto.



Photo by Reuben Mcfeeters on Unsplash

La Costa Azzurra

Antibes, Cannes, Nizza e Mentone sono le quattro perle che potrete sgranare nel rosario di bellezze che fa della Costa Azzurra una delle mete top dell’estate mediterranea.

Godetevi sì il mare che queste perle offrono, ma anche i centri antichi delle città, le bellezze dell’entroterra, lo shopping di anticaglia chic e di saponette provenzali.

E il cibo: tra cozze e ostriche, fate incetta di prelibatezze di mare targate Côte d'Azur. Anche queste rendono Nizza, Cannes & Co. vere perle.

Photo by Artem Sapegin on Unsplash

Berlino

Per i globetrotter più young, sia dentro sia fuori, la capitale europea che fa dell’elettronica il suo inno nazionale è la meta perfetta.

Berlino accoglie ogni estate frotte di turisti che vanno lì per trovare divertimento allo stato puro.

Tra feste, locali da paura e musica electro a ogni angolo, la Summer in Berlin sarà qualcosa di indimenticabile.

Non dimenticatevi però di godervi anche le meraviglie culturali che questa città offre.

Photo by Yvette de Wit on Unsplash

Il festival musicale

Gli appassionati di musica dovrebbero pensare a organizzare le ferie in base alle headline dei vari festival musicali.

Dallo Sziget Festival di Budapest all’Øya di Oslo, lasciatevi guidare dalle proposte in cartellone dei tantissimi eventi sonori che impreziosiranno l’estate 2018.

Le date di agosto? Oslo l’Øya (7-11 agosto); Budapest lo Sziget (8-15 agosto), Helsinki il Flow (10-12 agosto), Zurigo il Zürich Open Air (22-25 agosto).

