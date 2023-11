Dalla Francia all'Austria, passando per Slovenia e Bulgaria ecco 7 posti bellissimi dove andare a Capodanno spendendo poco

Dove andare a Capodanno spendendo poco?

La voglia di andare in vacanza c'è sempre, ma si riesce a fare anche durante le feste se si ha un budget contenuto? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare è possibile riuscire a partire anche per salutare l'anno vecchio e quello nuovo senza spendere una fortuna.

** Se odiate Capodanno prenotate subito un viaggio (vi spieghiamo perché) **

Basta avere le giuste accortezze: non ridursi all'ultimo per prenotare i voli, preferire gli appartamenti quando si è in gruppo, non cercare alloggi solo in centro storico se si tratta di una città dai mezzi pubblici efficienti come lo è, per esempio, Vienna. Qui il trucco per risparmiare è atterrare a Bratislava, distante circa un'ora.

Poi c'è Tolosa, quarta città della Francia: un gioiellino coi suoi canali e la sua cucina moderna che strizza ovviamente l'occhio alla tradizione. E ancora Sofia, in Bulgaria, e la regione delle Asturie, in Spagna, per chi cerca una meta ricca di natura. Lubiana? Si può raggiungere anche in macchina. Chi ama temperature più generose può optare invece per Amman, in Giordania, o per il Marocco.

Ecco, quindi, nel dettaglio, dove dovreste prenotare per trascorrere una vacanza low-cost per Capodanno fuori dall'Italia.

7 mete dove andare a Capodanno spendendo poco

Tolosa, Francia

È la quarta città più grande del Paese ed è soprannominata “città rosa” per il colore rosato di molti dei suoi palazzi. L’atmosfera è calorosa e conviviale: partite da place du Capitole, visitate poi chiese e basiliche, perdevi tra i negozi del centro storico, ammirate i canali (come il famoso Canal du Midi) che attraversano la città. Tolosa, infine, è un importantissimo centro aerospaziale d’Europa. La sua cucina? Di tradizione, sì, ma anche innovazione.

Amman, Giordania

La soluzione più conveniente è la partenza da Milano con WizzAir. Si arriva qualche giorno prima e si riparte l’1 gennaio, dopo un cenone coi fiocchi a chiusura di una vacanza dove avrete potuto ammirare la capitale della Giordania, tra modernità e antiche rovine, le bellezze di Petra e il fascino del Wadi Rum. Attenzione, però, all’escursione termica.

Lubiana, Slovenia

Da diverse località del nord Italia è una destinazione comodamente raggiungibile in macchina. Perciò, abbattendo già di base il costo del trasporto, diventa una meta più conveniente di altre dove trascorrere Capodanno. Arrivare nel Paese con la propria automobile vi permette anche di muovervi e scoprire altre località, come il lago di Bled: un quadro romanticissimo.

Sofia, Bulgaria

La capitale della Bulgaria è una meta che rimane low cost quasi tutto l’anno. E anche Capodanno non è raro trovare qualche buona offerta per l’hotel: a un buon prezzo è possibile acquistare anche un soggiorno in una struttura a quattro stelle. Da non perdere la Rotonda di San Giorgio, la cattedrale Aleksandr Nevskij, la Square 500 National Gallery, la chiesa russa. E poi c’è la cucina locale, tra piatti che attingono da Russia, Oriente e dal resto d’Europa.

Vienna, Austria

C’è un trucchetto per far diventare praticamente low cost un capodanno a Vienna: acquistare un volo che arriva a Bratislava, distante appena un’ora e dieci minuti. Fatto questo, occorre muoversi per trovare una sistemazione: gli hotel, specialmente in questo periodo, sono molto cari. Perciò se siete in gruppo, pensate di prendere un grande appartamento, senza limitarvi a cercare in centro storico. I mezzi di trasporto pubblico sono molto efficienti e con pochi minuti in metro si arriva ovunque.

Marrakech, Marocco

Anche se il volo potrà essere caro per il periodo, sono decine le ottime offerte per gli alloggi. Non solo: attraverso NaoClub, una costola di Utravel (società benefit di Alpitour World che si riferisce ai giovani), si può acquistare un pacchetto che comprende visita di Marrakech, tour da Ouarzazate al deserto del Merzouga. Si può partire in solitaria o con gli amici, sul posto si faranno nuove conoscenze e vita la local grazie a Zakaria, un ragazzo marocchino pronto a elargire chicche e suggerimenti.

Asturie, Spagna

Per chi è a caccia di un Capodanno fuori rotta può essere la destinazione perfetta. Bagnata dal mar Cantabrico, offre tanto da vedere: Oviedo, Gijón, fari, spiagge, cammini e tanta natura, come quella del Parco nazionale dei Picos de Europa e dei laghi di Covadonga. Dettaglio non secondario: qui si mangia benissimo.

