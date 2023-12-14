Dove andare a Capodanno? Ecco 5 città in giro per il mondo, ciascuna con una particolarità che la rende speciale. Scegliete la vostra

Dove andare a Capodanno? Se il conto alla rovescia per il nuovo anno si avvicina e non avete ancora scelto dove festeggiare, ecco 5 città molto diverse tra loro (ma tutte perfette per l'occasione) tra Europa, Asia, Medio Oriente e America.

Leggete quali sono i loro punti di forza e scegliete quella che fa per voi.

Cosa fare a Capodanno? 5 città per tutti i gusti

Per chi ama andare alla scoperta di mete insolite: Amburgo

Giovane, modaiola, vibrante: se a primo impatto verrebbe subito da pensare a Berlino, si tratta invece di Amburgo. E di quella parte di Germania, forse meno conosciuta ma altrettanto affascinante, che affaccia su Mar del Nord e Mar Baltico.

Soprattutto sotto le feste questa città mercantile (principale porto del Paese e terzo più grande d’Europa) sa dare il meglio di sé tra addobbi, luminarie, eventi in piazza, mercatini e parate a tema.

Ha quindi tutte le caratteristiche per essere la destinazione giusta per una fuga di Capodanno con gli amici, visto che ogni anno ci sono spettacoli pirotecnici, feste in strada e dj di fama internazionale che si esibiscono nei club.

Ma oltre al divertimento c’è di più, soprattutto tanti posti da vedere: qui passato e futuro convivono in armonia tra vecchi docks e magazzini storici (la Speicherstadt, patrimonio Unesco, nei suoi edifici di mattoni rossi in stile neo gotico ospita mostre, musei ed esposizioni di arte e design) accanto a strutture contemporanee, come la sala concerti in vetro e metallo sul fiume Elba (l’Elbphilharmonie).

Anche il Fish Market è un posto da segnarsi: attivo da oltre tre secoli, ha decine di banchi dove acquistare, oltre al pesce (in particolare salmone dell’Atlantico, anguille e aringhe affumicate) abbigliamento, piante e fiori.

Attenzione però agli orari perché il mercato si tiene solo da domenica dalle 5.00 alle 9.30: vale la pena svegliarsi però presto e farsi una passeggiata non solo per scattare qualche foto alla Fischauktionshalle (la hall dell’asta del pesce in stile tardo ottocentesco) ma soprattutto per assistere agli show di alcuni venditori che cercano di piazzare la loro mercanzia al migliore offerente in maniera alquanto plateale.

Anche il municipio di Amburgo, il neorinascimentale Rathaus, merita senz’altro una visita: dal 1897 è il simbolo non solo dell’omonima piazza ma di tutta la città.

Avendo qualche giorno in più a disposizione il consiglio è di raggiungere Lubecca, a meno di un’ora di treno da Amburgo: una città dal fascino medievale sul fiume Trave, con chiese gotiche, guglie, torrioni e case museo dei premi Nobel Thomas Mann e Günter Grass.

Con l'obiettivo di provare esperienze da local: Londra

La capitale inglese è sempre una buona idea per trascorrere l’inizio del nuovo anno, così allegra, addobbata a festa e piena di iniziative rivolte a grandi e piccoli.

Dalle piste di pattinaggio alle feste in club esclusivi, dai mercatini ricolmi di leccornie allo shopping per le strade illuminate da migliaia di luci a LED: Capodanno a Londra è sempre una garanzia.

E se di questa città amate in particolare le tradizioni, un’idea può essere quella di prendere parte al rito del tè in una location very british come The Lanesborough London (5 stelle di Oetker Collection) a Knightsbridge che organizza una speciale versione ispirata a Bridgerton.

Il Queen Charlotte Festive Afternoon Tea, in collaborazione con Netflix, è l’occasione per immergersi nel mondo della serie tv e gustare una ricercata selezione di snack salati e dolci artigianali in un’ambiente in stile Regency Era (c’è tempo fino al 7 gennaio per provarlo).

Se vi innamorerete di questo hotel ospitato in un bellissimo palazzo settecentesco sappiate che per la serata del 31 dicembre è prevista una cena di Capodanno (aperta anche agli ospiti esterni) al The Lanesborough Grill, con menu a cura dell'Executive Chef Shay Cooper e musica live.

Oltre ai soliti mercatini natalizi e villaggi a tema in giro per la città (come il Southbank Centre Winter Market, fino al 26 dicembre, e l’Hyde Park Winter Wonderland, fino al 1° gennaio 2024), per immergersi nella calda atmosfera delle feste il consiglio è di non perdersi il posto più cool del momento: la rinnovata Battersea Power Station (l’ex centrale elettrica sul Tamigi diventata famosa dopo essere apparsa sulla copertina di un album dei Pink Floyd) che oggi ospita negozi, ristoranti, bar, cinema e appartamenti di lusso.

Con l’ascensore panoramico in vetro Lift 109 potete salire in cima a una delle ciminiere e godervi da lassù lo spettacolo dei fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte.

Per vivere un anticipo d'estate: Dubai

Il nuovo anno a Dubai si festeggia sempre in grande e, non a caso, la città degli Emirati Arabi è una meta che attira viaggiatori da ogni angolo della Terra per gli eventi e gli spettacoli faraonici in programma.

Tra questi, il più noto e atteso è quello dei fuochi d’artificio che illuminano a giorno lo skyline di Downtown Dubai, con il grattacielo più alto del mondo (il Burj Khalifa, 828 metri) a fare da sfondo: per assistere “in prima fila” ci può sistemare lungo i tre chilometri del Dubai Water Canal oppure optare per uno dei tanti ristoranti con terrazza panoramica.

Ma c’è anche una discoteca dove ballare e fare il conto alla rovescia con una vista strepitosa: è The Penthouse, al sedicesimo piano del Five Palm Jumeirah Dubai, che saluterà l’arrivo del 2024 con dj set e live performance dalle 20.00 fino all’alba del giorno dopo.

A Dubai abbiamo capito che non ci si annoia mai, in particolare l’ultimo dell’anno, e dopo una notte di bagordi, cosa c’è di meglio che rilassarsi al mare grazie al clima caldo anche in inverno?

La scelta è vasta: se si è in cerca di una spiaggia libera la soluzione può essere Jumeirah Open Beach, se si vuole qualcosa di caratteristico allora Umm Suqeim Beach è l’ideale visto che si trova proprio sotto a uno degli edifici più iconici (il 7 stelle a forma di vela Burj Al Arab).

Qualcosa di più intimo? Al Sufouh Beach è poco frequentata perché nascosta rispetto alle altre: sabbia bianca, acqua cristallina e stop. Qui infatti non c’è alcun tipo di servizio, per vivere il lato wild di Dubai.

Per assaggiare il migliore street food del mondo: Singapore

Quando in Italia sono ancora le 18.00, a Singapore è appena iniziato il nuovo anno. Cuore dei festeggiamenti è l’avveniristica area di Marina Bay dallo skyline inconfondibile: sono qui l’iconico Marina Bay Sands, complesso di tre edifici sormontati da un’enorme piattaforma a forma di nave con tanto di infinity pool a 200 metri d’altezza, e i Supertrees dei Gardens by The Bay, parco gigantesco dove natura e tecnologia si fondono in un tripudio di piante e fiori di ogni tipo.

Uno dei momenti migliori per andarci è proprio la sera quando le 18 strutture a forma di alberi (alte fino a 50 metri) vengono illuminate da mille luci e colori grazie all’energia prodotta dai pannelli solari posti in cima.

Se non soffrite di vertigini salite sulla ruota panoramica Singapore Flyer per godervi uno spettacolo a 360 gradi sulla città.

Altra tappa imperdibile è lo storico Raffles Hotel dove respirare il passato di colonia britannica della Città del Leone: se volete provare qualcosa di tipico ordinate un Singapore Sling, cocktail a base di gin.

Perché scegliere Singapore come meta di un viaggio di Capodanno? Se siete dei veri foodie l’offerta gastronomica della città-Stato è enorme e accontenta davvero tutti i palati, grazie ai numerosissimi ristoranti e locali sparsi per la città.

Gli hawker center sono il paradiso per gli amanti dello street food, grazie alla mescolanza di etnie e popoli diversi: si tratta di grandi spazi al coperto con vari chioschi dove assaggiare specialità di ogni tipo.

Tra i più famosi, il Maxwell Food Centre, con oltre 100 chioschi, e il Chinatown Food Complex che ospita il primo ristorante di street food al mondo ad aver ricevuto (nel 2016) la stella Michelin per il suo pollo alla soia: Hawker Chan.

C’è sempre la fila, ma vale l’attesa.

Viziarsi con un lusso accessibile: New York

È una di quelle esperienze da ‘una volta nella vita’: è vero, lo avremo visto e rivisto decine di volte tra film, serie tv, social, ma vogliamo mettere l’emozione di vivere l’arrivo del nuovo anno a Times Square scandendo il countdown insieme ad altre migliaia di persone?

Un momento oltretutto completamente gratuito, l’importante è arrivare presto ma se non riusciste ad aggiudicarvi un posto per assistere da vicino alla cerimonia del Ball Drop – quando allo scoccare della mezzanotte la grande sfera luminosa scesa sulla piazza scoppia in un tripudio di luci, suoni e colori – non c’è da rimanere sconsolati perché altrettanto entusiasmante è assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio dal ponte di Brooklyn o da Central Park, altri due luoghi simbolo della metropoli americana.

New York a Capodanno regala questo e molto altro e allora se siete ancora indecisi è sempre una meta che non delude mai.

Anzi, potrebbe essere l’occasione per un viaggio all’insegna di un lusso accessibile. Sì perché da poco più di un anno una giovane compagnia aerea, la francese La Compagnie, offre collegamenti tra Milano Malpensa e Newark con vettori di ultima generazione a basso impatto ambientale e soprattutto dal format inedito: solo business class, a tariffe competitive.

Le cabine hanno meno di 100 posti, i sedili diventano letti, ci sono vari servizi gratuiti come la connessione satellitare e il menu di bordo è curato da chef internazionali che si alternano ogni mese: tra dicembre e gennaio, per esempio, toccherà al pugliese Felix Lo Basso (1 stella Michelin).

E a proposito di stelle e lusso accessibile: sappiate che a New York ci sono diversi ristoranti insigniti del prestigioso riconoscimento dove mangiare senza impallidire al conto. Tra i meno cari, parola della stessa Michelin, ci sono lo spagnolo Casa Mono, il coreano Jeju Noodle Bar, l’indiano Semma e il fushion Tuome.