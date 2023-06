Come risparmiare sui voli per le vacanze? Se non potete viaggiare fuori stagione, spesso basta puntare a località alternative

Italia Paese di viaggiatori. Eppure quest'anno riuscire a prenotare le vacanze è una sfida all'ultimo euro. Ma come risparmiare sui voli?

Non servono (più a molto) i vecchi trucchi noti - prenotare il martedì notte - premia sempre invece prenotare con largo anticipo o per date meno gettonate rispetto a quando vanno tutti in vacanza, ma se non fosse possibile?

Secondo Skyscanner il segreto più funzionali per risparmiare sui voli aerei è scegliere destinazioni alternative o meno note per le proprie vacanze estive.

In questo modo poi i vantaggi non finirebbero con il risparmio: le destinazioni insolite e originali hanno dalla loro anche una minore affluenza turistica, che si traduce con una migliore esperienza anche a destinazione, senza code o siti turistici iper affollati.

Come risparmiare sui voli: 5 mete originali con cui sostituire quelle più gettonate

Invece che a Sharm El Sheikh (Egitto) andate ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

Abu Dhabi offre un’ampia varietà di attrazioni, adattandosi alle esigenze di qualsiasi viaggiatore: dalle spiagge bianche ai piedi dei grattacieli, agli spettacolari edifici.

E per arrivarci il volo costa il 50% in meno che andare a Sharm.

Invece che a Bali (Indonesia) andate a Colombo (Sri Lanka)

Lo Sri Lanka è una destinazione straordinaria. I viaggiatori e i surfisti possono godersi le onde, la natura incontaminata e le spiagge. È inoltre molto più economico e meno turistico rispetto a Bali.

Il risparmio sul volo è di circa il 40%.

Invece che a Corfù (Grecia) andate a Saranda (Albania)

Questa città dell'Albania offre spiagge paradisiache e un mare cristallino, il tutto a prezzi super convenienti.

E il volo costa circa la metà.

Invece che ad Amsterdam (Olanda) andate a Gothenburg (Svezia)

Una città scandinava che offre canali altrettanto belli, un'atmosfera vivace e moderna, sviluppata attorno al suo famoso quartiere del design.

E il volo costa il 46% in meno.

Invece che a Ibiza (Spagna) andate a Pag (Croazia)

Quest'isola è famosa per le sue bellissime spiagge e la sua vivace vita notturna. Per questo è soprannominata la "Ibiza" croata.

Sui voli si risparmia il 26%.