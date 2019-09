La casa della Signora in Giallo è in affitto su Airbnb: si tratta di un intero cottage sulle coste della California con 3 camere da letto

Fan di Jessica Fletcher, preparate le valigie, perché la casa della signora in giallo è su Airbnb ed è possibile prenotarla.

A pochi chilometri dall'Oceano Pacifico, ad Albion, poco più su di San Francisco, in California, la villetta è in affitto per intero ed è composta da 3 camere da letto, con 4 letti e un bagno.

Il cottage in cui la mitica detective passava il suo tempo risolvendo crimini e battendo a macchina, se ve lo steste chiedendo, ha un punteggio altissimo grazie alla "pulizia impeccabile".

Obiettivo del viaggio? Una foto davanti all'ingresso della casa: tutte le immagini degli esterni della serie tv sono state girate qui.