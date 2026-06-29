Nati in Giappone e ormai arrivati anche in Europa, i capsule hotel stanno cambiando il modo di viaggiare. Piccoli spazi, prezzi più accessibili e servizi essenziali: ecco perché questo nuovo format conquista sempre più viaggiatori, anche in Italia.

Nel 2025, a Piccadilly Circus, Londra, ha aperto quello che viene presentato come il più grande albergo a capsule del mondo: circa mille micro-camere e letti da 30 sterline a notte. Una giornalista del Times, Cathy Adams, lo ha definito il «Ryanair degli alberghi». Check-in al tablet, zero chiacchiere alla reception, solo l’essenziale: un letto, una presa, qualche metro cubo di privacy.

Intanto, senza fare troppo rumore, le capsule sono arrivate anche in Italia. Le trovate negli aeroporti di Bergamo e Malpensa, a Napoli Capodichino, in zona stazione Centrale a Milano, in sperimentazione a Torino. Il format nato nei tortuosi dopolavoro di Osaka è uscito dal Giappone e oggi accompagna i vostri viaggi low budget in mezza Europa.

Che cos’è davvero un capsule hotel

Un capsule hotel è un grande spazio diviso in corridoi su cui si affacciano delle cabine delle dimensioni di un letto singolo o poco più. In altezza ci si può sedere, non stare in piedi. Le capsule sono spesso disposte su due livelli, come le cuccette dei treni, con una scaletta per raggiungere quelle superiori.

Dentro trovate materasso, luce regolabile, presa elettrica, piccola mensola, a volte una televisione, un sistema di ventilazione o climatizzazione. I bagagli grandi restano in armadietti esterni chiusi a chiave. I bagni sono in comune, spesso su un altro piano, e molte strutture aggiungono lounge, tavoli da lavoro, magari un bar minimal.

La privacy è più alta che in un dormitorio da ostello: chiudete una tenda in tessuto o un pannello scorrevole e vi ritrovate in una mini-bolla. Ma si vive comunque con decine di altre persone. Per questo ci sono regole non scritte: si parla a bassa voce nei corridoi, telefoni in silenzioso, niente zaini trascinati alle tre di notte. Molti viaggiatori la descrivono come una soluzione sorprendentemente confortevole, se vi va bene l’idea di dormire in pochi metri quadri.

Dai salarymen di Osaka alle notti a Piccadilly

Il primo capsule hotel apre a Osaka nel 1979: il Capsule Inn, progettato dall’architetto Kishō Kurokawa. L’idea è semplice e geniale: offrire un letto economico ai lavoratori che, dopo la serata negli izakaya, hanno perso l’ultimo treno verso la periferia. Niente fronzoli, solo un posto dove passare la notte senza rovinarsi lo stipendio.

Per anni le capsule restano un simbolo del Giappone ultracompatto, quasi folkloristico agli occhi occidentali. Poi il format si evolve: le strutture puntano su design, materiali migliori, piani riservati alle donne, aree benessere. I turisti iniziano a cercarle non solo per risparmiare, ma per “fare esperienza” del Giappone contemporaneo. Intanto, secondo diverse analisi di mercato, il giro d’affari globale dei capsule hotel potrebbe passare da circa 176 milioni di dollari nel 2025 a 266 milioni nel 2033, con una crescita annua vicina al 23 per cento. Non proprio una moda passeggera.

Dall’Europa all’Italia: aeroporti, stazioni, centri città

La vera consacrazione internazionale arriva quando le capsule sbarcano nelle grandi metropoli occidentali. A Londra, lo Zedwell di Piccadilly Circus trasforma un edificio storico in un alveare di circa mille capsule. Tutto è automatizzato, i servizi sono ridotti al minimo e il risparmio di spazio diventa modello di business: posizione centralissima a un prezzo che, per Londra, è quasi un affare.

In Spagna la catena Optimi Rooms apre in pieno centro a Madrid e vicino alla stazione dei bus a Bilbao. Qui le capsule sono più larghe rispetto a molte strutture giapponesi, pensate per incontrare i gusti locali. L’estetica è futuristica, luci led e superfici bianche, il target dichiarato sono giovani e viaggiatori digitali.

L’Italia entra nel gioco soprattutto con gli aeroporti. A Bergamo Orio al Serio compaiono le prime capsule automatizzate ZZZleepandGo, poi replicate a Malpensa: si prenota online, si entra con un codice, si paga a ore. Dentro trovate letto, scrivania minimale, presa, qualche comfort come la cromoterapia. A Napoli Capodichino il Bed & Boarding (BenBo) offre 42 capsule, incluse unità accessibili, con tariffe orarie e pacchetti notte che ruotano attorno ai 25 euro per dormire fino al mattino. Per molte di voi significa smettere di scegliere tra notte insonne sulle sedie di plastica o hotel carissimo a pochi chilometri dallo scalo.

Nel frattempo il format arriva nei centri città. A Milano, vicino alla stazione Centrale e a corso Buenos Aires, Ostelzzz reinterpreta l’idea in chiave ostello hi-tech: microcamere, lunghi corridoi di capsule, ma anche spazi comuni curati per socializzare. A Torino lo stesso marchio sperimenta soluzioni pensate anche per le famiglie. A Roma nascono concept ibridi, con pod più spaziosi e aree condivise molto “italiane”, tra divani e caffè. Il modello giapponese si ammorbidisce, senza perdere l’anima compatta.

Perché ci piacciono (e cosa cambiano nei nostri viaggi)

Il motivo principale è il prezzo, soprattutto nelle grandi città dove una doppia in hotel rischia di mangiarsi mezzo budget. Chi viaggia da solo preferisce spesso spendere meno per dormire e tenersi i soldi per cene, musei, concerti, shopping. In una capsula conta che sia pulita, centrale, sicura: il resto del viaggio si svolge fuori.

C’è anche un cambio di abitudini. Siete abituati a vivere in micro-appartamenti, a lavorare in coworking, a fare check-in con lo smartphone. L’idea di un hotel quasi senza personale non fa più paura. I capsule hotel intercettano proprio questa sensibilità: camere minuscole, ma spazi comuni pensati come salotto allargato.

Per l’hotellerie italiana sono un laboratorio interessante. Non sostituiranno gli hotel tradizionali, che restano fondamentali per famiglie, soggiorni lunghi, viaggi leisure più lenti. Però lanciano alcuni messaggi chiari: si può ridurre la metratura delle stanze se aumentano qualità del design e cura delle parti comuni; si può automatizzare molto senza rinunciare del tutto al contatto umano. I vincoli di sicurezza, antincendio e accessibilità renderanno le capsule una nicchia concentrata in aeroporti e nodi del trasporto. Ma il fatto che un’idea nata per i salarymen distratti di Osaka oggi accompagni le vostre fughe a Londra o le notti pre-volo a Napoli racconta benissimo come sta cambiando il modo di viaggiare: più esperienze, meno metri quadri.