Cos'è e come funziona l'ayurveda, l'antica medicina indiana (per il corpo e l'anima) in grado di prevenire ogni male e far vivere meglio e più a lungo

È sempre il momento giusto per conoscersi meglio e migliorarsi.

Migliorare la propria salute, il proprio benessere psico fisico e il proprio umore, perché solo ritrovando un equilibrio interiore si riesce a trovarlo con il mondo che ci circonda, permettendoci di vivere meglio e più a lungo.

L'ayurveda punta a questo, a rimettere in equilibrio le energie che ci regolano per prevenire (prima ancora di curare) ogni male fisico o emotivo.

Cos'è l'ayurveda

L'Ayurveda è la medicina tradizionale indiana, usata fin dall'antichità non solo per curare i mali, ma anche per prevenirli.

La teoria su cui si basa è sintetizzabile così: l'uomo è formato da tre diverse energie vitali (definite tridosha, tre Dosha), ognuna con una diversa funzione e una sede corporea principale.

Se i tre Dosha sono in equilibrio si è in salute (sia fisica sia mentale), quando ci sono degli squilibri si ha a che fare con malattie e disagi energetici ed emotivi.

Lo stile di vita, l'alimentazione, le influenze esterne e lo stress influenzano l'equilibrio (e il disequilibrio) dei Dosha e dunque della salute.

Lo scopo dell'ayurveda quindi è quello di mantenere l'equilibrio del corpo, e del corpo con l'universo, attraverso l'utilizzo corretto di alimentazione, meditazione, e tecniche di rilassamento.

Se applicata, permette di migliorare la propria salute, aumentare il benessere e di vivere più a lungo.

Come riconoscere i disequilibri dei Dosha

Pur essendo un equilibrio tra i tre Dosha, Vata, Pita e Kapa, ognuno di noi ha prevalenza di uno o dell'altro (alla nascita e poi a seconda del periodo della vita o anche solo delle influenze esterne o degli sbalzi ormonali o stagionali).

Scoprire qual è il proprio Dosha principale e in che equilibrio si trovano è il primo passo per approcciarsi alla pratica dell'ayurveda.

L'equilibrio energetico con cui si nasce, quello innato che regola ogni singolo individuo nel suo massimo equilibrio (quindi in salute) si chiama prakriti e dà forma alla personalità.

Quando si creano squilibri insorgono disturbi o malattie.

Il primo, prakriti, si scopre attraverso un questionario (qui un test online), i secondi, gli squilibri (vikriti), tramite la diagnosi del polso e l'analisi dei sintomi.

Come mantenere (o ristabilire) l'equilibro dei Dosha

I Dosha aumentano a seconda di quello che si mangia e di come si vive.

Viaggiare stimola Vata, una gara di corsa Pitta, dormire durante il giorno aumenta Kapa.

Ma, anche: broccoli, patate e mele accrescono Vata, melanzane, pomodori e cipolle Pitta; latticini, dolci e carne fomentano Kapa.



Un eccesso di Vata comporta dolori articolari, insonnia e pelle secca; uno di Pitta iperacidità e problemi della pelle; quello di Kapa porta a tosse, pigrizia e difficoltà della digestione.

Per mantenere la prakriti di una persona in equilibrio (quindi la sua salute) si lavora sugli squilibri riducendo il Dosha (o i Dosha) in eccesso.

Cibo, meditazione, cura del corpo

La pratica dell'ayurveda non comporta una dieta, ma uno stile di vita regolare, volto a mantenere il proprio corpo in equilibrio in se stesso e con l'Universo che lo circonda.

L'ayurveda infatti è principalmente prevenzione, conoscere se stessi e quello che ci fa bene o male.

Dopo l’analisi, il medico ayurvedico prescrive trattamenti e menu a seconda del Dosha prevalente (di solito i Dosha che prevalgono sono due) e degli eventuali squilibri che riscontra.

Alimentazione (ognuno dei sei sapori ha un effetto sul corpo, terapeutica o patologica, e ogni pasto deve contenerli tutti), massaggi, trattamenti, meditazione e pratica dello yoga sono i mezzi principali attraverso cui l'ayurveda riequilibra i Dosha.

Il menù, prevalentemente vegetariano, è ricco di spezie, che da sole hanno un forte potere energetico, lo yoga ha diverse funzioni a seconda del tipo e dell'orario della pratica: la mattina sveglia corpo e mente, la sera concilia il sonno, attivando o pacificando il corpo.

Trattamenti e massaggi, attraverso l'uso di olii ayurvedici, sono volti a riequilibrare i Dosha in eccesso a seconda dell'esigenza.

