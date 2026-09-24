Il 26 settembre 2026 Nettuno raggiunge la sua opposizione: una notte in cui la “perla blu” del Sistema solare diventa, con un semplice binocolo, protagonista assoluta del cielo sopra l’Italia

Domani, sabato 26 settembre 2026, verso le 3.28 del mattino (ora legale italiana), il pianeta Nettuno sarà perfettamente allineato con Sole e Terra. Secondo il calendario celeste, questo è il momento dell’opposizione, quando il pianeta esterno risulta più luminoso e resta visibile per tutta la notte.

Tradotto in pratica: avrete ore e ore per dare la caccia alla famosa “perla blu” del Sistema solare.

Nonostante questo, niente miraggi a occhio nudo. Nettuno è troppo debole per essere visto senza strumenti, ma con un normale binocolo e un cielo abbastanza buio diventa un puntino azzurro tutto da conquistare.

Perché il 26 settembre è la notte della “perla blu”

In opposizione Sole, Terra e Nettuno sono disposti lungo una linea retta, con la Terra al centro. Questo allineamento a 180 gradi fa sì che il pianeta sorga al tramonto del Sole, culmini nel cuore della notte e tramonti all’alba. Esattamente ciò che si chiede a un buon spettacolo celeste.

Secondo i dati raccolti dagli astrofili, in quei giorni Nettuno si troverà a circa 4,3 miliardi di chilometri da noi, poco meno di 29 unità astronomiche. Vi sembra lontano? La luce impiega quasi quattro ore per coprire quella distanza e arrivare ai vostri occhi attraverso il binocolo.

Il problema è la sua magnitudine apparente, intorno a +7,7 / +7,8. Gli esperti di osservazione planetaria ricordano che l’occhio umano, anche sotto cieli perfetti, si ferma attorno a +6. Risultato: Nettuno è l’unico pianeta del Sistema solare che non si riesce a vedere senza strumenti, in nessuna condizione. Ma ecco come fare per vederlo domani.

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Come e quando osservare Nettuno dall’Italia

Per l’Italia, Nettuno sarà visibile per tutto il mese nella costellazione dei Pesci, al confine con la Balena. La notte del 26 è quella del picco, ma il pianeta resta ben osservabile anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi. Culmina poco dopo la mezzanotte, abbastanza alto sull’orizzonte da evitare l’effetto “casa del vicino”.

C’è però un ospite ingombrante: la Luna piena. Come ricorda l’Accademia delle Stelle, proprio il 26 settembre cadrà la Luna del raccolto, luminosissima e vicina a Nettuno in cielo. Il suo chiarore riduce il contrasto, soprattutto per chi osserva da zone già segnate dall’inquinamento luminoso. Per un cielo leggermente più scuro conviene puntare anche sulle notti del 24, 25 o 27.

Strumenti: un binocolo 10x50 è più che sufficiente per identificare Nettuno come un minuscolo punto blu-azzurro distinto dalle stelle circostanti. Un piccolo telescopio da 60-80 millimetri regala un dischetto più netto, ma non aspettatevi le immagini da poster: qui il fascino sta nell’idea di “agganciare” davvero il pianeta più esterno.

Per trovarlo, il trucco è usare Saturno come faro. Il pianeta dagli anelli sarà visibile a occhio nudo come un dischetto giallo-biancastro stabile, senza lo sfarfallio tipico delle stelle. Nettuno si troverà a pochi gradi di distanza, nella zona tra Pesci e Balena: inquadrate Saturno nel binocolo e poi spostatevi lentamente verso est, controllando ogni puntino azzurrognolo che compare nel campo.

Se volete semplificarvi la vita, entrano in gioco le app di mappe stellari sullo smartphone. Una volta calibrata la posizione, l’app vi mostra dove si trova Nettuno rispetto alle costellazioni e a Saturno. Basta seguire la mappa e regolare il binocolo nella stessa direzione.