È ora di pensare ai regali di Natale per le amiche: originali, utili, dolci o divertenti, tante idee regalo da cui prendere spunto per fare felici tutte

I regali di Natale per le amiche sono senza dubbio i più divertenti da pensare, comprare e spacchettare.

Perché ci si conosce a fondo e ci si può prendere in giro, giocando con le passioni e le piccole fissazioni di ognuna, sapendo di andare a colpo sicuro e colpire nel segno (o al cuore).

Tra animali da adottare (a distanza), corsi di lingua (da fare online), palline che puliscono casa (da sole!!) e foto da stampare e attaccare al frigorifero per fare colazione col sorriso ripensando alle ultime vacanze passate insieme, ecco tanti regali originali - sotto i 50 euro - per le vostre amiche.

Un panda, per l'amante degli animali

Un panda, o un lupo, un orso, gorilla, pinguini, balene: sul sito del WWF è possibile adottare (purtroppo solo) a distanza una gran serie di animali a rischio di estinzione.

Basta un contributo per aiutarli e ricevere un certificato (o volendo anche un peluche) che attesti il proprio impegno.

Per un regalo che vale doppio e fa bene al cuore di chi lo fa e chi lo riceve.

A partire da 20 euro.

Le sue foto più belle, per l'amica con cui condividete tutto

In un'epoca in cui fotografiamo anche quello che mangiamo è un peccato che le fotografie non si possano più toccare con mano.

Rimediate selezionando le foto più belle direttamente dalla gallery del cellulare (o dalla memoria del pc) e facendole stampare.

Su Cheerz ci sono tanti formati disponibili per altrettante idee regalo: scatole da 30 o 45 foto formato vintage, calamite, calendario o fotolibri.

Prezzi a partire da 12 euro.

Una lingua, per l'amica che ama viaggiare

Per l'amica che ama viaggiare e conoscere nuove culture, ma anche se volete fare un regalo che sia utile oltre che gradito, regalate un corso di lingua da seguire online quando si preferisce.

Con un abbonamento a Babbel da 3, 6 o 12 mesi chi riceve il buono avrà accesso a corsi per imparare 14 lingue, dall’inglese allo svedese.

A partire da 26 euro.

Uno zerbino personalizzato, per l'amica con la casa nuova

Chi cambia casa ha talmente tante preoccupazioni per l'interno della casa che finisce sempre per dimenticarsi dell'ingresso.

Rimediate voi con qualcosa di personalizzato e pensato ad hoc.

Su Troppotogo a 39,95 €

Eureka, per l'amica che perde sempre tutto

Lo attacchi a quello che non vuoi perdere (o dimenticare in giro) e li tieni d'occhio con l'App collegata.

Tramite l’applicazione, infatti, si può far emettere un suono a Eureka, per rintracciare gli oggetti smarriti, o, al contrario, far suonare lo smartphone premendo il tasto di Eureka (suona anche se è in modalità silenziosa o con la vibrazione).

Chiavi, portafoglio, borsa, valigia (o anche per ritrovare l'auto quando non ci si ricorda dove si è parcheggiato).

Disponibile in quattro diverse colorazioni: blu, nero, rosso e grigio



Prezzo: € 19,99

Dei macaron personalizzati, per l'amica che ha già tutto

Per l'amica che ha già tutto serve qualcosa di davvero speciale: fatele stampare una foto del suo cane (o quella di un vostro selfie insieme) su dei macaron.

A pensare a tutto è INK EAT, un servizio che permette di personalizzare una vasta gamma di prodotti alimentari, tra cui macaron, lollipop e marshmallow.

Per realizzarli basta andare sul sito di Ink Eat e seguire le istruzioni, inviando la foto o la scritta che si desidera vedere stampata.

Occhio solo alle tempistiche.

Prezzi a partire da pochi centesimi.

La sveglia di Pac-Man, per l'amica nerd

Un mini videogioco retrò da mettere sul comodino per svegliarsi con i suoni originali del gioco.

La sveglia di Pac-Man è l'ideale per l'amica nerd e anche per la nostalgica degli anni '80.

Prezzo: 29,95 euro

Palla robot raccogli polvere

Non c'è un'amica a cui non possa non fare piacere avere una pallina in microfibra che da sola gira per casa raccogliendo polvere e sporcizia.

Mocoro è una palla in microfibra (sfoderabile e lavabile) che funziona con 3 batterie e gira per casa cambiando direzione quando incontra un ostacolo.

Prezzo: 24,95

Una selezione di tè e infusi, per quella col bollitore sempre acceso

40 filtri con 8 miscele di infusi diversi, tutte 100% naturali, a base di frutta, erbe e spezie, o sempre 40 filtri di otto miscele diverse tra tè classici, neri aromatizzati, verdi, deteinati e infusi.

Twinings per Natale ha realizzato delle confezioni speciali di tè e infusi che sono l'ideale per le amiche freddolose che hanno sempre una tazza a portata di mano.

Prezzi a partire da 9,40 euro.

Free the tipple, per le amiche femministe (o quelle amanti dei cocktail)

60 ricette di cocktail per 60 grandi donne della storia (più o meno) contemporanea.

Free the Tipple (la cui traduzione sarebbe "Via libera al cicchetto") è un libro di ricette per cocktail, ma non di quelli banali.

Il libro combina biografie di donne iconiche come Frida Kahlo, Joan Didion, Simone de Beauvoir o Hari Nef; ma anche Frida Kahlo, Rihanna, Serena Williams, Naomi Klein, Rupi Kaur, Cher, Tanya Tagaq, Joan Didion, e tante tante altre donne, con ricette fresche, a volte ironiche (e deliziose) per cocktail ispirati appunto alle loro personalità e al loro lavoro.

Edito dalla Prestel Publishing, il libro è disponibile al momento solo in lingua inglese ma si può comprare facilmente su Amazon per 10.50$.

Per tante altre idee regalo, sfogliate la gallery - costa tutto meno di 50 euro e si compra online.