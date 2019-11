I regali di Natale per le amiche sono senza dubbio i più divertenti da comprare: ecco un sacco di idee regalo originali da scegliere a seconda del tipo di amica

I regali di Natale per le amiche sono i più divertenti e facili, perché ci si conosce bene e perché ci si può sbizzarrire in piccole chicche che arrivano dritte al cuore (o a una risata).

Certo, trovare ogni anno idee originali è un bell'impegno di tempo: ecco perché abbiamo raccolto tante idee per regali di Natale belli e divertenti per trovare spunto per far contente tutte.

Una selezione di oggetti e regali pensati ognuno per un tipo di amica - da quella che odia il freddo alla viaggiatrice incallita e la gattara.



Cretedeci: sarà impossibile non trovare quello che fa per voi.



Anche perché finché voi sarete in tempo utile per comprare, noi aggiorneremo l'articolo con le ultime novità.

Più in basso, anche una gallery dedicata ai regali economici da comprare online.

(Continua sotto la foto)

Lenti fotografiche per smartphone

Per l'amica col cellulare sempre in mano per fare foto

3 lenti con obiettivo macro, grandangolare 0.65X e 180 ° lente fisheye con i bordi neri della cornice da mettere e togliere direttamente sulla fotocamera del cellulare.

Su Amazon: 13,99 euro

Un coperchio per tazze

Per la compagna di tisane

Gatto, rana o unicorno, i tappi per mug in silicone di Pylones sono tenerissimi e utilissimi, già che basta appoggiarli su una tazza per tenere al caldo il suo contenuto.

Prezzo: 8 euro.

Una Nutella natalizia

Per l'amica che ha bisogno di comfort food

Limited Edition del barattolo da un chilo di Nutella con Xmas Jumpers o uno dei bicchieri natalizi da 200 grammi da riutilizzare per la tavola una volta svuotati faranno felice qualunque amica. Soprattutto quelle golose.

Prezzo: 9,99 e 2,65 euro

Cubi salvaspazio per la valigia

Per l'amica che viaggia tanto

Non sono i soliti cubi organizzatori, ma la loro evoluzione. Si riempiono, si chiudono e permettono di risparmiare due terzi dello spazio comprimendo l'aria dai vestiti senza stropicciarli.

Su Amazon: 29,99 euro

Sacco a pelo per gatti (o piccoli cani)

Per l'amica che tratta il suo animale come un bambino

Vellutato esternamente e felpato dentro, le verrà voglia di infilarsi dentro questa cuccia sacco a pelo insieme al suo cucciolo. In 4 colori, tutti con coda e orecchie.

Su Amazon: 20,99

Taccuino riutilizzabile intelligente

Per l'amica super organizzata, e attenta all'ambiente

Si usa come fosse un normale taccuino, ma grazie a un rivestimento plastico dei fogli quanto scritto si può cancellare e riscrivere fino a 500 volte.

Venduto insieme a una penna apposita, è possibile eseguire una scansione delle note e salvarle in digitale attraverso una App compatibile con IOS e Android.

Su Amazon: 19,99

Coperta in pile con maniche

Per l'amica freddolosa

Cosa c'è di meglio per le fredde serate invernali di una copertina da mettersi sul divano? Una copertina che ha due maniche per non dover tirare fuori le braccia per allungarsi a prendere il telecomando, ovvio!

Sei colori, due lunghezze.

Su Amazon: 23,49 euro

Maglioncino per cani

Per l'amica che non esce mai senza il suo amico a quattro zampe

Il maglione di Pluto a righe decorato con finiture a costine renderà il suo animale assolutamente irresistibile.

Nei Disney Store: 22 euro



Lucine di Natale intelligenti

Per quella che ama il Natale

Twinkly è l'evoluzione tecnologica selle tradizionali lucine di Natale ed è una treccia di LED controllabile da smartphone tramite Wi-Fi integrato in grado di riprodurre infinite animazioni ed effetti luminosi.

Attraverso l'App dedicata infatti si possono impostare milioni di colori ed effetti di luce personalizzabili sfruttando un sistema che riconosce la posizione delle luci tramite la fotocamera dello smartphone e rende alla portata di chiunque realizzare anche le installazioni più complesse.

Integrabile con Google Assistant e Alexa.

Una cover per il cellulare

Per l'amica a cui cade sempre tutto di mano

Sul sito di Cellularline se ne trovano, letteralmente, di tutti i colori: troverete anche quella perfetta per lei.

Una fornitura di DAS

Per l'amica creativa

DAS Smart è una pasta modellabile e termoindurente che si cuoce in forno (a 130 gradi) che può essere usata per creare davvero di tutto, dai centrotavola ai portacandele, passando per gioielli e accessori per la casa e tutto ciò la fantasia degli appassionati del Do It Yourself riesce a suggerire

Disponibile in 45 sfumature di colore.

Tutti gli spunti per dare forma a questi oggetti sono disponibili nei video tutorial caricati sul sito o sul profilo Instagram.

Un sex toy, ma di design

Per la Samantha Jones del gruppo

Lelo Sona 2 e Sona 2 Cruise sono l'ultimo aggiornamento di uno dei principali best seller mondiali dell'erotismo fai da te.

Silicone ancora più morbido, interfaccia d'uso più pratica e ricarica (via USB) più duratura, LELO ha aggiornato il suo sex toy più famoso basandosi sui feedback degli utenti per un prodotto al limite della perfezione.

Al premiato design waterproof ora sono abbinate 12 modalità di di sensazioni con onde soniche modulabili per scegliere l'intensità preferita.

Due design, tre colori, black, cerise e purple.

Prezzi: Sona 2 99 euro, Sona 2 Cruise 139 euro.

Decorazioni per l'albero di Natale

Per l'amica che ama addobbare casa

A meno che non siate sicure del mood degli addobbi scelti quest'anno per addobbare l'albero e casa, per non sbagliare optate per una decorazione commestibile.

Come quelle di Ferrero Rocher a forma di pupazzo di neve.

Prezzo: 2,99 euro.

Una Yankee Candle personalizzata

Per l'amica romantica

Disponibili in una gamma di fragranze per tutti i gusti, di cui le più celebri sono Clean Cotton, Black Cherry, Red Raspberry e le fragranze natalizie, ora le candele Yankee Candle possono essere personalizzate con immagini e dediche.

Basta andare sul sito, scegliere una fragranza e caricare foto e testo. La consegna è entro 5 giorni lavorativi.

Prezzo: da 35,90 euro.

Calendario dell'avvento per cani e gatti

Per l'amica gattara (l'altra)

Certo, sarebbe da regalare prima dell'inizio di Dicembre, ma d'altra parte il gatto probabilmente non si offenderà se ogni giorno gli verrà offerto uno snack diverso.

Il calendario dell'avvento di Lily’s Kitchen è a base di ingredienti naturali e povero di grassi.

I Calendari dell’Avvento Christmas Spectacular per gatti (croccantini al pollo con fegatini o tacchino con mirtilli rossi) e per cane (biscottini Rise & Shines, Training Treats e Bedtime Biscuits) costano 12,49 euro

Un plaid per l'inverno

Per l'amica che ama le serate film & divano

Mentre fuori si gela non c'è niente di meglio di una serata sotto le coperte: basta scegliere la coperta con il giusto design.

Su troppotogo: 19,95 euro

Selezione di tè e infusi

Per l'amica sempre con la tazza in mano

Se la vostra amica è una di quelle che ama sorseggiare tè, tisane e infusi, regalatele una selezione di miscele, così a ogni pausa non potrà fare a meno che pensarvi.

Per Natale Twinings propone una confezione da 80 filtri di tè classici, neri aromatizzati e verdi, e infusi 100% naturali a base di frutta, erbe e spezie, e una di soli infusi, con 40 filtri di 8 diverse miscele.

Foto preview @ by Ben White on Unsplash

Foto di copertina @ by Kira auf der Heide on Unsplash