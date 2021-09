La camicia è un capo classico che nelle sue diverse forme racconta chi siete e cosa volete ottenere. Ecco come scegliere quella che fa per voi secondo la psicologia della moda

La psicologia della moda studia come il nostro modo di vestire influenza ciò che viviamo e viceversa.

Insomma il modo in cui vi vestite è un vero e proprio bigliettino da visita: dice chi siete e cosa volete.

Si perché se vi presentate a un colloquio di lavoro in pigiama darete un’impressione diversa rispetto a chi si presenta in abito.

Nel primo caso sembrerete probabilmente un po’ strani, di certo capirebbero che non vi interessa molto di quel posto di lavoro se arrivate così trascurati, o ancora potrebbero apprezzare la creatività visto che il provino è per un ruolo a teatro dove dormirete per molto tempo.

Il vostro outfit influenza il contesto e anche il modo in cui vi sentite. Le camicie ad esempio potrebbero sembrare un capo serioso e adatto solo a situazioni formali, ma non è così.

Vi proponiamo diverse tipologie di camicie da indossare per trasmettere chi siete e cosa volete.

Ecco cosa dice di voi la camicia che indossate

La camicia di seta

Vi sembra che una camicia di seta possa essere adatta solo per situazioni formali?

La risposta è no.

Indossatela allacciata fino al colo con un pantalone strutturato e a vita alta se volete trasmettere eleganza e serietà.

Se invece volete puntare alla sensualità e alla sicurezza sbottonatela subito! Indossatela con una bralette magari in pizzo e sdrammatizzatela con jeans e stivaletti.

La camicia di jeans

Addio alla formalità, la camicia di jeans è un passepartout che potete utilizzare in diverse occasioni informali.

È un capo da sfoggiare quando uscite con gli amici e avete voglia di un’aria chic ma easy, quel mix di rilassatezza ma attenzione che vi farà sentire al posto giusto.

Si lascia troppo spesso negli armadi e invece può essere davvero un capo jolly.

La camicia di lino

Sbarazzina, perfetta in estate nelle serate di spensieratezza ma anche in ufficio, magari abbinata a un blazer dello stesso tessuto.

Si usa per look semplici ma con un occhio sempre orientato alla cura di sé e al non lasciare niente al caso. Ed è proprio quello che dirà di voi quando la indosserete.

Sì ai colori chiari ma osate anche con gli scuri, pensate per esempio a un jeans con una camicia di lino marrone e mocassini strutturati.

Conoscete un look migliore per l’autunno?

La camicia classica

Secondo la psicologia della moda, la classica camicia in cotone azzurra, bianca o a righe vuole comunicare solo una cosa: voglio andare sul sicuro.

È uno di quei capi che urlano a gran voce che vi piace rimanere in zona di sicurezza.

E che male c’è?! Ben venga se non volete sbagliare, vi aiuterà a orientare la vostra attenzione su altro perché al look ci pensa lei.

Se invece volete osare potrete sbizzarrirvi con fantasie, colori forti o accessori vistosi. Solo per grandi personalità che vogliono già mettere le cose in chiaro.

