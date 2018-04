Umore basso, dolori fisici e riorganizzazione delle attività sono le principali cause che ci fanno odiare il maltempo: ecco perché la pioggia rende tristi

Il cambio di stagione porta con sé un meteo decisamente instabile: qualche giorno di sole (e di gioia) e poi lunghissime giornate di pioggia.

Per la maggior parte delle persone è sicuramente poco piacevole alzarsi la mattina e vedere il cielo grigio e cupo piuttosto che un bel sole splendente.

Ve ne sarete accorti, con la pioggia l’umore è molto diverso rispetto alle giornate di bel tempo. Ci assale un senso di malinconia e tristezza che sembrano portare via l’energia necessaria per affrontare la giornata.

Ma perché succede? Cosa cambia dentro di noi?

Ecco perché la pioggia ci rende malinconici.

(Continua sotto la foto)

Meteoropatia

Il 25% degli italiani soffre di meteoropatia. Colpisce soprattutto nei cambi di stagione e ci fa sentire stanchi, tristi e irritabili tanto da rendere molto faticosa la nostra giornata.

La causa sarebbe nell’ipofisi, una ghiandola che, ogni volta che c’è un tempo sfavorevole, produce un ormone chiamato ACTH.

Questo ormone aumenta l’ansia e la sensazione di malessere.

Dolori fisici

Avete mai sentito dolori in zone particolarmente sensibili del vostro corpo quando c’è un cattivo tempo? Non è una leggenda e non siete dei visionari.

L’umidità che si forma con il maltempo rende meno efficace il lubrificante utile per le articolazioni che quindi tendono a gonfiarsi e a essere più sensibili al dolore.

Questo provoca quei dolorini che compromettono anche il vostro umore.

Attività ridotte

Un altro motivo del nostro cattivo umore è che sappiamo già che il maltempo porterà a ridurre o riadattare molte delle attività che avremmo dovuto compiere nell’arco della giornata.

La passeggiata con il cane sotto la pioggia sarà ben poco piacevole, il pranzo con le amiche fuori dovrà essere spostato all’interno, la passeggiata per la città sarà meno divertente con vento e pioggia.

Insomma, abbiamo tutte le ragioni per essere di cattivo umore.

Carenza di vitamina D e melatonina

Alcuni studi sostengono che la carenza di vitamina D e melatonina, sostanze importante per il nostro spirito, possano portare a cali d’umore evidenti.

In effetti la luce del sole stimola la produzione di queste sostanze che partecipano attivamente al nostro buon umore.

Senza sole quindi si può diventare più tristi.