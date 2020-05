L'olio di nigella è un concentrato di sostanze benefiche: combatte il gonfiore, nutre in profondità la pelle del viso e illumina i capelli. Ecco come usarlo

L’olio di nigella sativa è un olio vegetale. Si ricava dai semi della Nigella Sativa, una pianta originaria dell’Asia, chiamata anche cumino nero.

È un concentrato di sostanze rigeneranti e nutritive apprezzate da diversi secoli. Ha il grande vantaggio di essere multiuso. Può essere usato sia sulla pelle sia sui capelli oppure come integratore alimentare.

L’ideale è sceglierlo biologico e pressato a freddo. Dà maggiori garanzie di qualità. Viene ricavato dai semi di piante coltivate senza l’utilizzo di sostanze chimiche. Assicura poi una maggiore quantità di antiossidanti e acidi grassi polinsaturi.

Ecco le preziose proprietà che ha e come sfruttarle al meglio a vantaggio di salute e bellezza.

A cosa serve e come usare l'olio di nigella

Contrasta l’invecchiamento

L’olio di nigella sativa contiene un mix di sostanze anti age.

In particolare, è ricco di antiossidanti, che svolgono una spiccata azione riparatrice nei confronti di rughe e segni del tempo. Tra questi spiccano il carotene e i composti fenolici.

Applicatene un paio di gocce al mattino e alla sera sulla pelle del viso, del collo e del decolté, massaggiandolo dolcemente per favorirne l’assorbimento.

Contrasta l’azione dannosa dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce. In più, nutre la pelle negli strati più profondi.

Favorisce la digestione

L’olio di nigella sativa ha proprietà carminative. Contrasta il gonfiore dovuto dalla presenza di aria nel tratto digestivo. In particolare combatte l'accumulo di gas tra stomaco e intestino.

Inoltre è ottimo anche in caso di pesantezza perché facilita i processi digestivi.

Nutre i capelli secchi

L’olio di nigella sativa ha ottime proprietà rigeneranti. Gli acidi grassi essenziali di cui è ricco nutrono la chioma.

È ideale se i capelli sono stopposi e secchi per via dei lavaggi frequenti o del calore del phon.

Come usarlo? Per preparare un impacco super nutriente basta massaggiarne una volta a settimana un paio di cucchiai dalle radici alle punte e lasciarlo riposare per almeno mezz’ora prima di fare lo shampoo.

