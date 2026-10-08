Moebius Milano conquista il secondo posto nella classifica The World’s 50 Best Bars 2026, diventando il miglior bar d’Europa: ecco cosa lo rende speciale

Milano, lo sappiamo, è abituata a comparire nelle classifiche internazionali per la moda, il design e la ristorazione. Ma questa volta a conquistare il podio mondiale è un cocktail bar. E non uno qualsiasi: Moebius Milano è stato incoronato secondo miglior bar al mondo e primo in Europa nella classifica The World’s 50 Best Bars 2026, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo della mixology.

Un risultato che porta la capitale lombarda davanti a città come Londra, New York e Barcellona e che conferma quanto la scena milanese dei cocktail sia ormai capace di competere con le grandi capitali internazionali.

A conquistare il primo posto della classifica è stato nuovamente Bar Leone, a Hong Kong. Subito dietro, però, c'è proprio Moebius: un indirizzo che molti milanesi conoscono già, ma che adesso ha un motivo in più per finire nella lista dei posti da provare almeno una volta.

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Credit photo: moebiusmilano.it

Moebius Milano: cosa rende speciale il secondo miglior bar al mondo

Nel quartiere di Porta Venezia, a pochi passi da via Melzo, Moebius occupa un ex spazio industriale trasformato in un locale dall'identità decisamente particolare. Soffitti alti, arredi dal gusto contemporaneo, una grande libreria e un'atmosfera a metà strada tra un ristorante, un cocktail bar e un luogo di incontro: già dall'ingresso si capisce che qui l'esperienza non si esaurisce davanti al bancone.

Il progetto nasce dall'idea di Lorenzo Querci di creare uno spazio capace di riunire diverse anime, dalla gastronomia alla musica dal vivo, con il cocktail al centro di un'esperienza più ampia.

La proposta di mixology punta sulla ricerca, sull'equilibrio degli ingredienti e su una creatività che non cerca necessariamente l'effetto spettacolare. L'obiettivo è sorprendere attraverso sapori, consistenze e abbinamenti, senza perdere di vista il piacere di bere un cocktail ben fatto.

Ed è proprio questa combinazione ad aver contribuito a rendere Moebius un punto di riferimento internazionale. Il riconoscimento come secondo miglior bar al mondo non premia soltanto ciò che viene servito nel bicchiere, ma anche la personalità di un locale capace di distinguersi in una scena sempre più competitiva.

Per Milano, intanto, è una conferma importante: la città non è soltanto una destinazione gastronomica, ma anche un luogo dove la cultura del bere sta trovando nuove forme di espressione.

Gli altri cocktail bar italiani nella classifica The World’s 50 Best Bars 2026

Ma Moebius non è l'unico indirizzo italiano ad aver conquistato un posto nella prestigiosa classifica. Tra i 50 migliori bar al mondo compare anche Locale Firenze, che si piazza al 33° posto. Situato all'interno di un palazzo storico nel cuore del capoluogo toscano, il locale combina il fascino dell'architettura rinascimentale con una proposta di mixology contemporanea, fatta di ricerca, sperimentazione e attenzione agli ingredienti.

Allargando lo sguardo alla classifica completa, che comprende anche le posizioni dalla 51 alla 100, troviamo altri quattro cocktail bar italiani: Freni e Frizioni a Roma, al 62° posto, Gucci Giardino a Firenze, al 91°, Drink Kong a Roma, al 92°, e 1930 a Milano, al 94°.

In totale, quindi, sono sei i locali italiani presenti nella top 100 del 2026, due in meno rispetto allo scorso anno. Un risultato che conferma la presenza dell'Italia sulla scena internazionale della mixology.