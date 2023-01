Meghan Markle ha due cattive abitudini di cui vuole sbarazzarsi e due obiettivi da raggiungere: saranno ancora validi?

Stando a quanto scritto sul suo (ex) sito, Meghan Markle ha due cattive abitudini di cui voleva assolutamente sbarazzarsi (e due obiettivi da raggiungere)

Come (quasi) tutti, anche Meghan Markle è un habitué dei New Year Resolution, e lo sappiamo perché ne aveva parlato più volte sul suo ormai defunto sito di lifestyle The Tig.

Nel 2016, infatti, prima di entrare (e uscire) dalla Royal Family inglese, Meghan aveva condiviso la sua lista di buoni propositi, dichiarando che erano sempre gli stessi: due cattive abitudini da eliminare e due obiettivi da raggiungere.

** 23 buoni propositi da mettere in atto nel 2023 **

Oggi, a distanza di una manciata di anni (che però nel suo caso hanno rappresentato un cambio di vita sostanziale), non sappiamo se siano ancora validi tutti e quattro, se sia riuscita a realizzarne qualcuno o se ne abbia aggiunti di nuovo, ma forse riusciremo a scoprirlo seguendo le sue prossime interviste.

I buoni propositi di Meghan Markle per l'anno nuovo

(Continua sotto la foto)

Meghan scrisse tra i buoni propositi dell'anno:

«Run a marathon. Stop biting my nails. Stop swearing. Re-learn French. These make my New Year’s resolution list nearly (AKA actually every) single year. The marathon hasn’t happened. The swearing comes in lulls triggered by being overworked or feeling mighty cheeky after a couple drinks».

(Correre una martona. Smettere di mangiarmi le unghie. Smettere di imprecare. Ri-imparare il francese.

Questi è la lista dei buoni proposti che scrivo quasi tutti gli anni (in realtà ogni singolo anno).

La maratona non l'ho mai fatta. Le parolacce continuo a dirle quando sono oberata di lavoro o dopo un paio di drink).

È difficile immaginare Meghan Markle dire parolacce in veste di (ex) duchessa, quindi supponiamo che abbia lavorato ardentemente su questo punto con l'inizio della sua relazione con Harry.

Ma poi c'è il mangiarsi le unghie, vizio che nel 2016 Meghan Markle aveva ancora:

«Succede ancora con un volo turbolento o una giornata stressante. È poco femminile, ma poi ci penso, e lo è anche l'imprecazione. Dammit».

Saranno gli stessi anche quest'anno?