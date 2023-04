Avanzi e scampoli di tessuto prendono la forma di soffici cuscini: pezzi unici, fatti a mano, diventano espressione di creatività e buon gusto. A scarto zero

La collezione di cuscini decorativi Biodiversity racconta la bellezza della biodiversità. A ispirare i suoi creatori - Atelier des Refusès circular thinking (AdR) e Stratasys, azienda leader di mercato nella stampa 3D e unica ad offrire una tecnologia diretta su tessuto - è l’essenza di organismi impercettibili, spesso invisibili eppure fondamentali promotori della varietà di forme viventi e degli ecosistemi terrestri: i funghi.

Protagonista della MDW 2023, anche la capsule collection Biodiversity, come tutte le collezioni firmate dal brand di economia circolare AdR, nato da un’idea di Carolina Nisivoccia, è realizzata con avanzi e scampoli di piccole dimensioni e inutilizzabili, ma anche preziose fine serie, che altrimenti andrebbero buttate. Nello specifico, i tessuti in velluto delle capsule Biodiversity sono di C&C Milano e di Christian Fischbacher.

Tutti i cuscini, inoltre, sono pezzi unici realizzati a mano a Milano. AdR, inoltre, cerca di adattare i propri prodotti alle dimensioni originali delle pezze che recupera così da non generare a sua volta altri scarti.

A creare una connessione e sinergia tra Atelier des Refusés e Stratasys sono stati, invece, i valori in comune quando si parla di sostenibilità.

Unicità e Scarto Zero. “Per noi di AdR il concetto di unicità è una parola chiave, perché ci allontaniamo dalla produzione in serie e dalla quantità, per seguire l’artigianalità e la produzione limitata. L’unicità è anche un valore che desideriamo promuovere al di là della nostra produzione, come canone di bellezza (il valore della propria identità unica) e cardine della biodiversità (insieme di unicità).”

La Sinergia con Stratasys. “Quando ci siamo conosciuti con Stratasys, leader mondiale nel settore della stampa 3d, per noi è stato un colpo di fulmine: è un’azienda all’avanguardia che permette di aggiungere ulteriore eccezionalità ai nostri cuscini, e questo avviene in sintonia con alcuni dei nostri valori prioritari come unicità e scarto zero”.

L’estrema personalizzazione ottenuta grazie alle stampe ideate da AdR e realizzate da Stratasys, rende unici e irripetibili i cuscini di questa capsule collection. La tecnologia di stampa 3d diretta-su-tessuto, vera peculiarità di Stratasys, permette poi di lavorare con zero sprechi di produzione, ottenendo un prodotto esclusivo e di qualità altissima, ma in maniera sostenibile.

Tutti i cuscini sono in vendita nell’e-shop del sito, pensato per diventare un riferimento specializzato per chi è alla ricerca di questo complemento d’arredo.