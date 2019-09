Leonardo DiCaprio è il nostro grande amore da più di 20 anni: vi siete mai chieste perché ci piace ancora così tanto? Ecco la risposta della psicologia

Ci sono star (e amori) intramontabili.

Nomi che rimangono in modo permanente non solo nella memoria, ma direttamente impressi nel cuore di chi ha vissuto momenti magici grazie alle loro interpretazioni.

Uno di questi è sicuramente Leonardo DiCaprio, che può fare quello che vuole: ingrassare, dimagrire, perdere i capelli o vestirsi in modo trasandato senza che per questo nessuna di noi, figlie di Titanic e Romeo + Juliet, lo rinneghi.

Vi spieghiamo perché ci piace ancora così tanto da tenere il suo poster nascosto in fondo all’armadio se solo potessimo essere sicure di non essere beccate.

La nostalgia dei primi amori

Chi non ha avuto una sua foto/poster appesa nella propria cameretta da adolescente?

I primi amori, anche quelli cinematografici, non si dimenticano.

E se avete fatto parte del team DiCaprio non potrete far a meno di sentire ancora affetto per colui che vi ha fatto sognare ad occhi aperti mentre abbracciava la sua Kate Winslet sulla punta del Titanic.

Questo succede perchè la mente associa sentimenti, emozioni e persone in base al periodo che stiamo vivendo.

La nostalgia vi farà trovare sempre un posto nel cuore per Leo (anche se avete quarant'anni).

La faccia nota e il fascino in crescita

Diciamolo, Leo è come il vino: più invecchia e più ci piace.

È questione di attitude: lui dimostra sicurezza e padronanza di sé e del suo ruolo tanto che attrae come una calamita.

Ma non è solo questo. Il fatto di averlo visto crescere ci fa percepire il suo aspetto come quello degli amici che conosciamo da sempre, sul cui volto quindi non notiamo le rughe ma i più apprezzabili segni di espressione.

Nessun tratto particolare ma l'aspetto nordico che lo caratterizza e il suo sorriso pulito richiamano quella normalità utile a vederlo umano e non solo stella del cinema. E questo piace moltissimo.

I suoi film lo vedono spesso protagonista e confermano ogni volta l’opinione - e l’ormone - che si ha su di lui.

La bravura al cinema

Non è tutto (solo) merito del fascino e della nostalgia.

Crescendo Leonardo è cresciuto anche come attore (tanto che finalmente nel 2016 ha ricevuto l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione nel film The Revenant).

Oscar che in realtà gli avremmo dato molto prima così si sarebbe anche evitato tutta l’ironia in merito alle numerose candidature senza podio.

Quando finalmente ha ricevuto il riconoscimento eravamo tutte incollate allo schermo pronte a fare il tifo per lui e a guardare con occhi incantati quando la sua Rose (Kate Winslet) esultava per la vittoria.

Come non amarlo?