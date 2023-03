Classiche, decorate o in tante varianti creative: ecco dove trovare le migliori colombe artigianali d’Italia

Scegliere tra le tante proposte di maestri pasticceri, bakery chef alla ricerca della più buona tra le innumerevoli proposte di colombe artigianali può essere complicato.

Ingredienti freschi e di prima scelta, senza l’aggiunta di conservanti ne coloranti. A fare la differenza, poi, è la cura, l’amore e la passione del pasticcere.

Ce n’è per tutti i gusti: dalla classica alle varianti glassate e decorate fino alle più creative, in cui la ricetta originale si arricchisce di nuovi sapori. E per accontentare proprio tutti abbiamo inserito anche una scelta dell’altro dolce protagonista della Pasqua: l’uovo di cioccolato, sempre rigorosamente artigianale.

Le colombe artigianali più buone d’Italia

(Continua sotto la foto)

Le tre specialità ai frutti di Fiasconaro

Dal cuore del Parco delle Madonie, nel palermitano, arrivano le specialità pasquali di Fiasconaro.

Le note fruttate delle ciliegie di Liccia e delle fragoline semi-candite incontrano quelle fresche della menta nella colomba ciliegia e fragolina, ricoperta di una glassa a base di confettura di ciliegie di Castelbuono e cioccolato rosa.

Nell'impasto, la colomba Rosa e Fico d’India abbina l’essenza dei petali di rosa mediterranea alle gocce di cioccolato rosa. Mentre la doppia copertura è fatta con confettura di fico d’india, cioccolato bianco e perle di cioccolato rosa.

Infine, la colomba Marron Noir, unisce i marroni canditi al cioccolato gianduia. La rende irresistibile la doppia glassatura al cioccolato fondente e una crema leggera di marroni. Si ordinano tutte online

L’Ovo (lievitato) di Forno Follador

Nel suo forno di Pordenone Antonio Follador prepara dolci e golosità come vuole la tradizione. Ma si diverte anche a inventare nuovi gusti e, soprattutto, inedite forme. Come l’Ovo, un lievitato che ha l’impasto di una colomba e la forma di un uovo a metà.

Disponibile in due gusti (da 800gr), l'Ovo al Pistacchio e Amarene è farcito con pasta di pistacchio di Bronte DOP pura al 100%, lavorata a cremino e con le amarene candite, e ricoperto da una glassa di cioccolato bianco al pistacchio e granella. Nella versione l'Ovo Glacé e Albicocca il cioccolato al latte e le albicocche tonde di Costigliole arricchiscono l'impasto, mentre un guscio croccante di cioccolato e mandorle la ricopre all'esterno.

Firmata Follador è anche la Venexiana, un dolce tipico della tradizione veneta che il bakery chef propone nella versione classica con una croccante copertura di mandorle e zucchero; all’Albicocca, con l’aggiunta di gocce di albicocca; e Gianduia e Mandarino, in cui il gianduia è piemontese e il mandarino candito di Ciaculli. Tutti i lievitati di Forno Follador sono in vendita nei tre punti vendita di Pordenone e online.

“La nascita del pulcino” di Charlotte Dusart

Leitmotiv della capsule collection pasquale 2023 di Charlotte Dusart è la “Chasse aux œufs”, un gioco che la maître chocolatier faceva da bambina: “i miei genitori nascondevano in giardino le uova e noi bambini dovevamo trovarle. La gioia di scovarne uno è quella che oggi si prova nell’aprire il nostro cofanetto dove, spostando la paglia, si scopre all’interno un’irresistibile sorpresa di cioccolato”, racconta Dusart.

Per questo nelle sue uova di cioccolato, Charlotte nasconde altre uova: piccoli ovetti in gusti differenti, ripieni o ricoperti. Come nella creazione “La nascita del pulcino”, un uovo limited edition in cui l’uovo più grande è di cioccolato fondente monorigine Madagascar 71%. Al suo interno c’è un uovo al latte, dentro al c'è un altro piccolo pulcino ripieno per metà di cremino-pistacchio e per metà di gianduia cremoso. Tutti i prodotti di Pasqua sono in vendita nella boutique milanese e si possono acquistare anche online.

Le colombe “da mangiare subito” della Pasticceria La Primula

Il pasticcere Mattia Premoli raccomanda di consumare i suoi dolci pasquali nell’arco di un mese al massimo dalla data di produzione. Questo perché sono totalmente privi di conservanti.

Sforna solo un numero limitato di pezzi perché punta sulla freschezza e qualità, non sulle quantità.

Novità della collezione ‘23 è la colomba al Pistacchio e Limone, che sempre su consiglio del pastry chef è perfetta in pairing con un Gin Tonic al limone.

Non manca, poi, la colomba classica e le golose al cioccolato Ruby, Amarene e Bacche di Goji; quella con Fragoline, Cioccolato Bianco e Pepe del Sichuan; la colomba con Cioccolato e Cramberry e la delicata con Pesca e Albicocca. Sono tutte acquistabili qui

I decorati a mano di Sant Ambroeus

La storica pasticceria milanese che porta il nome, in dialetto, del Santo patrono della città, per queste feste dà sfoggio dell’abilità artigiana dei suoi maestri pasticceri sia nella colomba sia nelle uova decorate a mano.

La colomba, nella sua ricetta classica, è ricoperta di finissimo cioccolato fondente nella colorazione rosa pastello, che rappresenta il brand, e impreziosita dalla colombina, il simbolo che ricorre in tutti i prodotti della pasticceria, e da dettagli floreali che rendono omaggio alla primavera.



Le uova di cioccolato, invece, sono fatti con un cacao fondente al 70% di origine africana (il monorigine São Tomé, tipico del Golfo di Guinea) e rivestiti in due varianti: una rosa e l’altra azzurra, entrambi con una base di cioccolato bianco che regge l’uovo, guarnita da un ornamento centrale a forma di colombina e decorato da una elegante bordatura bianca. Le uova sono disponibili anche al latte, in formati e decorazioni differenti (su ordinazione).

Si trovano nella pasticceria di Corso Matteotti, 7 a Milano e online

L’Ovo Spring della Pasticceria Angelo Inglima

Novità di Pasqua nella Pasticceria Angelo Inglima di Canicattì (AG) è un lievitato a forma di uovo.

L’Ovo Spring ha un impasto al gianduia arricchito da gocce di cioccolato al latte. La copertura è una glassa di cioccolato con nocciole intere raccolte alle pendici dell’Etna. La confezione è illustrata dall’artista Daniela Giarratana che ispirandosi alla Sicilia ha sviluppato un’immagine femminile, allegoria dell’Isola, circondata da pale di fico d’india, agrumi e natura rigogliosa.

Non mancano poi la colomba classica, quella al Pistacchio, al cioccolato di Modica e la colomba Mandorle e Pistacchio, con pasta di pistacchio e cubetti di marzapane nell’impasto, con incluso nella confezione un vasetto di crema spalmabile alle mandorle.

Tutti i prodotti sono disponibili sullo shop online

Uova o colombe? Questo è il problema di Fusto

Gusto, artigianalità ma anche tanta bellezza nelle creazioni di Fusto Milano. Ecco perché il problema è cosa scegliere tra la colomba Linda, al Limone e Albicocca, in edizione limitata da 300 pezzi, e una collezione di uova di cioccolato (dai nomi creativi ed evocativi).

Novità ‘23 è l’UOVOdiUOVA, al cioccolato fondente Repubblica Dominicana con finissime perle di Caviale italiano.

Tornano, poi, l’Uovo EVOlution al cioccolato fondente Riserva 74%, con olio EVO, olive nere di Nocellara del Belice, biscotto alle olive nere e una spolverata finale di polvere d’oro; l’UovoWOW!, una combinazione di cioccolato fondente 68%, al latte 38% mono origine Madagascar e, al centro, di biondo caramellato, con una base di wafer con miglio soffiato e decorazione con frutta secca caramellata.

E ancora, l’Uovo Design al fondente Venezuela 72%, con gemme di arancia di Sicilia candita incastonate all’interno e fava Tonka in scagliette; e l’UovoGigio al cioccolato al latte al caramello, con arachidi toscane e profumato all’arancia.

Solo su ordinazione è anche possibile personalizzare con lo Chef Gianluca Fusto il proprio uovo di Pasqua da 5 Kg: basta solo chiedere del MEGA-EGG!

Si trova tutto nel punto vendita di Via Amilcare Ponchielli, 3, a Milano e online sul portale cosaporto.it.

Le colombe e il Panettone Amaro di Ciacco

Già quotatissimo per i suoi gelati, a Pasqua il chimico gelatiere Stefano Guizzetti propone quest’anno tre varianti di colomba: classica, ai lamponi e pistacchio, alle albicocche e cioccolato.

Hanno tutte in comune un doppio impasto lievitato 48 ore, fatto con farina italiana biologica e lievito madre. E poi, il miele dalle valli di Parma, il burro di panna fresca da centrifuga e i tuorli d’uovo bio di un piccolo produttore di Cuneo.

Per la Pasqua ‘23 torna anche il Panettone Amaro (nella foto), dove l’amaro è dato dall’aggiunta nell’impasto di un infuso a base di genziana, rabarbaro e china. Croccantezza e dolcezza vengono dai mirtilli rossi e blu, semi canditi nei laboratori di Ciacco. Mentre la punta aspra dal pompelmo candito.

Non mancano, poi, i babà in vaso cottura nella versione Milano-Torino con Vermouth rosso e Bitter, le creme spalmabili e ancora lo zabaione… È tutto disponibile sul sito.

La colomba con mandarino candito della Confetteria Romanengo

Un’istituzione dal 1780, la confetteria Romanengo di Genova è la più antica d’Italia. Tra le sue specialità, preparate rispettando fedelmente le ricette della Confiserie francese dell’Ottocento, oltre a confetti, frutti e fiori canditi, gelatine, confetture, ginevrine e creazioni di zucchero, cioccolato e cioccolatini, pasta di mandorla, non mancano i prodotti da forno.

Tra questi, la colomba artigianale con mandarini canditi tagliati a pezzetti è senza conservanti ne aromi artificiali. L'impasto leggero, a lenta lievitazione, è realizzato da Gian Piero Vivalda, chef due stelle Michelin del ristorante Antica Corona Reale di Cervere (Cuneo).

È disponibile online sia fasciata nell’iconico incarto blu chiuso da uno spago bianco, secondo la tradizione Romanengo, sia nella preziosa scatola di legno.

La colomba Ossolana di Fabio Tisti

Dal forno del suo Laboratorio a Domodossola, Fabio Tisti, classe 1993, presenta quest’anno cinque proposte, di cui una novità.

È la Colomba Ossolana, preparata con il burro delle Latteria di Crodo, il timo e il rosmarino raccolti nei prati ossolani, il miele d’alta montagna, le uova da allevamenti biologici, le albicocche candite che arricchiscono l'impasto soffice e fragrante. Per finire, la glassa è fatta con la farina gialla di Beura, prodotta da mais integrale dal gusto deciso e macinata a pietra.

Il risultato è una colomba non troppo dolce, ricca di sapori e profumi che sanno di montagna, e con quel tocco “crunchy” dato dalla glassa.

Alla novità ‘23 si aggiungono la colomba classica con arance candite, uvetta, vaniglia del Madagascar e una glassa con granella di zucchero e mandorle pugliesi; quella al pistacchio di Bronte ridotto in pasta e quindi miscelato direttamente nell’impasto, oltre che aggiunto intero all’interno e sulla glassa; la colomba con cubetti di cioccolato; e, altra novità, la colomba pesche e amaretti, con cubetti di pesche e arancia canditi al posto delle uvette e gli amaretti, piccoli biscotti a base di mandorla, albumi e zucchero, aggiunti sia nell’impasto sia alla glassa.

Le colombe artigianali sono acquistabili da Tisti Pasticceria&Tea Room, in Corso Colonnello Attilio Moneta, 51-53, a Domodossola (VB) e ordinabili via mail (shop@tistipasticceria.it) per essere spedite in Italia e all’estero.

La colomba alle albicocche arrosto dello chef Daniel Canzian

Abile ai fornelli nella preparazione di piatti che attingono dalla tradizione veneta, serviti in versione attualizzata nel suo ristorante nel cuore di Brera, a Milano, lo chef Canzian anche per questa Pasqua mette le mani in pasta e propone la sua personale versione del “dolce che sa di primavera”.

Una colomba che coniuga un impasto leggero a lievitazione naturale all’aroma fruttato dei cubetti di albicocca leggermente canditi, lavorati in modo da risultare morbidi e fragranti.

Ps, per un assaggio perfetto lo chef consiglia riscaldare la colomba in forno a 160° per 5-7 minuti.

Si acquista online o nel ristorante milanese di Via Castelfidardo, angolo San Marco.

L’uovo solidale di Gattullo

In occasione di questa Pasqua la storica pasticceria milanese sostiene il progetto di AAGD Lombardia, Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici, fondata nel 1975 da un piccolo gruppo di genitori di bambini neo diagnosticati.

Propone un uovo di cioccolata fondente o al latte per sostenere i bambini affetti da diabete di tipo 1, una patologia autoimmune che viene generalmente diagnosticata durante l’infanzia o l’adolescenza. A differenza degli altri tipi di diabete, questo non è legato a scorrette abitudini alimentari, ma chi ne soffre deve ricorrere a iniezioni di insulina per tenere i valori sempre sotto controllo.

In vendita nelle pasticcerie Gattullo e online, per ogni uovo acquistato 5€ saranno devolute all’Associazione AAGD Lombardia, operativa presso l’Ospedale dei Bambini Vittorio Buzzi di Milano.