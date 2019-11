Un'intera giornata di talk e dibattiti dedicati all'incontro tra generazioni diverse e un gala la notte precedente con tanti protagonisti del mondo della moda, del web e dello spettacolo: in un racconto per immagini vi mostriamo il primo Cross Generational Festival, l'evento di Grazia in collaborazione con Lancia Ypsilon e Clinique, e con Radio Monte Carlo radio ufficiale

I social spiegati dalle 20enni, le strategie anti-cyberbullismo degli influencer, i consigli di vita sostenibile, il rapporto tra madre e figlia, la bellezza e l'eleganza oggi: si è parlato di questo e di molto altro durante i talk del primo Cross Generational Festival by Grazia.

All'appuntamento del 25 ottobre, nella preziosa cornice milanese di Palazzo Serbelloni, hanno preso parte personaggi della musica, del cinema e della moda, che insieme al direttore di Grazia Silvia Grilli si sono confrontati su tematiche quali l'ambiente, i social, il futuro, il cyberbullismo, il benessere, la sorellanza e la meritocrazia.





«Mi piace definire Grazia un incrocio, dove ti fermi, guardi a destra, a sinistra, davanti e anche indietro, scoprendo prospettive inesplorate. Un incrocio tra culture, età, opinioni, passioni, un magazine che guarda al mondo, rifuggendo il pensiero unico», ha dichiarato Silvia Grilli (nella foto sotto).





Tra i presenti, le attrici Martina Colombari, Serena Rossi, Madalina Ghenea, Miriam Candurro e Rocío Muñoz Morales, la cestista e modella Valentina Vignali, la conduttrice Aurora Ramazzotti, la conduttrice e scrittrice Benedetta Parodi, l’imprenditore digitale Francesco Facchinetti, la cantante e giudice di X Factor Malika Ayane.

Sono intervenuti ai talk anche il rapper Shade, le conduttrici Filippa Lagerbäck e Melissa Satta, la modella Marica Pellegrinelli, lo chef Andrea Berton, la giornalista Cristina Parodi, Johanna Maggy insegnante di pilates e health&life coach, le cantanti Nina Zilli e Arisa, le star del web Elisa Maino, Rosalba e Ludovica Valli.

Nella gallery gli scatti di alcuni momenti della giornata e dei suoi protagonisti.



Cross Generational Festival by Grazia: talk e protagonisti Durante il talk Ha visualizzato, ma non risponde. I social, lo shopping online, i messaggi spiegati dalle ventenni con Aurora Ramazzotti, moderato da Monica Sala di RMC, radio ufficiale del Festival, con l'influencer Ludovica Valli.

Durante il talk Stile senza tempo. Quando l'eleganza è un passe-partout da sinistra il direttore di Grazia Silvia Grilli con la modella Marica Pellegrinelli, la responsabile del brand Lancia, Antonella Bruno, e l’attrice Madalina Ghenea.

Durante il talk dedicato alla sostenibilità. Mondo sostenibile. Consigli pratici per migliorare la nostra vita da sinistra il filosofo esecutivo Raffaele Tovazzi, con la cantante Malika Ayane, la conduttrice Filippa Lagerbäck e l’attrice Rocío Muñoz Morales.



Durante il talk Haters, se li conosci li eviti – lezione per difendersi dal cyberbullismo da sinistra il filosofo esecutivo Raffaele Tovazzi con il rapper Shade, creator Elisa Maino, la conduttrice Martina Colombari e la creativa digitale Rosalba.

Durante il talk Crescere e cambiare, migliorando da sinistra Girolamo Di Cresce, Brand General Manager di Clinique, con il direttore di Grazia Silvia Grilli, la cantante Arisa, la conduttrice Melissa Satta e l’attrice Miriam Candurro

Sotto, da sinistra: Girolamo Di Cresce, brand general manager di Clinique, partner del festival, il direttore di Grazia Silvia Grilli, la cantante Arisa, la conduttrice Melissa Satta e l'attrice Miriam Candurro.



Il direttore di Grazia Silvia Grilli con Antonella Bruno, responsabile del brand Lancia, partner del Cross Generational Festival di Grazia.

Valentina Vignali, ha preso parte al talk Selfie dunque sono. Tornare ai valori più profondi dell'io insieme con Nina Zilli e Serena Rossi.

Tra i protagonisti intervenuti, il rapper Shade.



Un momento dell'attività organizzata da Kikolle Lab con giochi e laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni.

Qui l'artista Yujia Hu mostra la sua opera ispirata al mondo della moda e alla cultura pop nel corso di Il sushi diventa opera d’arte by Yu @onigiriart

La lezione di Sapopa Body Consciousness nelle sale di Palazzo Serbelloni, a Milano.

Cross Generational Festival by Grazia, realizzato in partnership con Lancia Ypsilon e Clinique, Radio Monte Carlo la radio ufficiale, ha attirato tanti lettori per tutta la giornata.

Così come tanti sono stati i protagonisti del mondo della moda, del web e dello spettacolo presenti alla serata di gala che ha dato il via al Festival.

In un racconto per immagini, ecco i protagonisti, i momenti, le atmosfere della lunga notte di festa che ha aperto Cross Generational Festival by Grazia.







Cross Generational Festival: la serata di gala La cantante Annalisa, in Dsquared2, durante il duetto a sorpresa con il rapper Mr. Rain.

Al centro, il direttore di Grazia Silvia Grilli con le conduttrici Martina Colombari, in Etro (a sinistra), e Filippa Lagerbäck, in Celeste Pisenti (a destra).

La squadra di Radio Monte Carlo, radio ufficiale del festival. Da sinistra: l’assistente di direzione Monica Ghezzi, il direttore Stefano Bragatto, la speaker Tamara Donà, l’amministratore delegato di RadioMediaset Paolo Salvaderi, gli speaker Guido Bagatta e Monica Sala; il direttore generale RadioMediaset Cesare Sordi, la direttrice marketing di RadioMediaset Donata Crescini; la marketing manager di Radio Monte Carlo Sara Fedrizzi.



Antonella Bruno, Responsabile del Brand Lancia.

Da sinistra, la cantante Nina Zilli, in Vivienne Westwood, e Rocio Muñoz Morales, in Temperley London e gioielli Chopard.

La conduttrice Aurora Ramazzotti.



L’influencer Ludovica Valli, in Blumarine.

La giornalista Cristina Parodi e la sorella, la conduttrice e scrittrice Benedetta.

Alcune copie del settimanale Grazia.



Il direttore di Grazia Silvia Grilli con lo chef Davide Oldani che ha firmato il menù della serata.

La modella Marica Pellegrinelli, in Emporio Armani.

La creator Elisa Maino, in Pleasedontbuy signed by Twinset,



L’attrice Madalina Ghenea, in Jean Paul Gaultier e gioielli Damiani.

Evelina Rolandi, in Alcoolique, moglie dello chef Davide Oldani.

Il rapper Mr. Rain.



La conduttrice tv Melissa Satta, in Dsquared2.

La scrittrice Csaba dalla Zorza.

La blogger Johanna Maggy, in Missoni.



L'attrice Rocío Muñoz Morales, in Temperley London e gioielli Chopard.

L'attrice Rocío Muñoz Morales, con la nuova Lancia Ypsilon Monogram, partner del Cross Generational Festival di Grazia.







