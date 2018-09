Celebrating - Made in Grazia, la preziosa rivista che festeggia gli anni 80 del nostro settimanale, è adesso nelle edicole e in selezionate librerie italiane e internazionali. Un numero da collezione ricco di storie, interviste e straordinarie immagini dedicate ai più grandi talenti del nostro paese nel mondo

Finalmente c’è! Celebrating - Made in Grazia è arrivato. Il numero da collezione che festeggia gli 80 anni del nostro settimanale è nelle edicole e in selezionate librerie italiane e internazionali.



E questa nuova rivista preziosa, nata per il nostro compleanno speciale, non poteva che avere una veste e contenuti altrettanto speciali. A partire dalla copertina, dove una bellissima Paulina Porizkova è fotografata da Fabrizio Ferri: un’icona globale della moda Anni 80 ritratta da uno dei più grandi fotografi italiani. Un’opera d’arte.



Tra le superbe immagini di Ferri, la top model si racconta al giornalista Alberto Flores D’Arcais, ripercorre la propria vita e afferma la propria idea di indipendenza. Questo è Celebrating - Made in Grazia: un patrimonio di bellezza, cultura e genio internazionali visto da grandi nomi del giornalismo e della creatività italiana, e tante storie e spettacolari immagini che mostrano da vicino i più grandi protagonisti del nostro Paese.



A unire tutto ciò è un solo filo conduttore: la celebrazione del talento degli italiani. Ecco allora Ginevra Elkann, raffinata donna di cinema, erede della famiglia Agnelli, che firma un poetico ritratto di Alessandro Michele, vulcanico direttore creativo della maison Gucci. Lo scrittore Marco Missiroli incontra il ballerino Roberto Bolle (fotografato dal grande Giovanni Gastel) e ne racconta la caparbietà, i sentimenti, le ambizioni. La scrittrice finalista al Premio Campiello Chiara Gamberale incontra il compositore premio Oscar Ennio Morricone.

Il saggista Giuseppe Scaraffia raccoglie le inedite confidenze di un’icona della musica come Patty Pravo.



Ci sono l’arte e l’architettura con gli articoli appassionati del critico e curatore Francesco Bonami e del Presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri. E ci sono le modelle più belle del mondo che si confessano a importanti scrittori e giornalisti, e posano per i servizi di moda, immortalate dalle più celebri firme della fotografia: come Bianca Balti nelle immagini calde di Gia Coppola, sangue italiano grazie alle origini del celebre nonno Francis Ford Coppola; Monica Bellucci nelle foto dal sapore cinematografico del sofisticato ritrattista Vincent Peters; Roberta Cardenio, la modella preferita di Gian Paolo Barbieri, celebrata dal grande fotografo come nuova icona della bellezza italiana.



Sono tante le storie esemplari, e tante sono le donne protagoniste. Una parità che va oltre i generi è l’anima della conversazione tra la star del fioretto paralimpico Bebe Vio e la direttrice artistica della maison Dior Maria Grazia Chiuri. La stilista Miuccia Prada, invece, si racconta alla regista che ha fatto trionfare l’Italia a Cannes, Alice Rohrwacher, in una confessione intima e potentissima. La regista Maria Sole Tognazzi, figlia dell’indimenticabile Ugo, ci regala uno splendido racconto autobiografico sul “suo cinema”.





Per Celebrating - Made in Grazia abbiamo voluto le firme più prestigiose della letteratura (come Dacia Maraini, Michela Marzano, Licia Troisi, David Leavitt) e dell’arte (come Marcello Maloberti, Mimmo Paladino, Paola Pivi, Nico Vascellari). Ci sono le conversazioni tra la popstar Mika e il direttore creativo della maison Valentino Pierpaolo Piccioli; tra gli stilisti Silvia Venturini Fendi e Karl Lagerfeld; tra l’attore Pierfrancesco Favino e l’imprenditore Diego Della Valle; tra Donatella Versace e la scrittrice finalista al Premio Strega Teresa Ciabatti.



E ancora: i racconti di vita e di lavoro di grandi chef come lo stellato Enrico Crippa e di campionesse dello sport come Federica Pellegrini; l’intervista ricca di rivelazioni personali che la giornalista e scrittrice Giusi Ferré fa a Giorgio Armani; la romanzesca storia di vita dell’imprenditore Brunello Cucinelli raccontata dallo scrittore Gaetano Cappelli; le immagini di fotografi internazionali e sofisticati come Alexandra Utzmann e Satoshi Saïkusa.



È impossibile anticipare la ricchezza di ogni servizio. Non resta che scoprirli tutti in edicola e in libreria: in uno straordinario numero da collezione di 468 pagine, in italiano e in inglese, che è un meraviglioso affresco della grandezza del nostro Paese.