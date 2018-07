Dalle prime gare di freestyle al matrimonio con Chiara Ferragni, e la sua vita (non proprio) privata, vi diciamo tutto su Fedez - sì, altezza compresa

Fedez nei panni di rapper e produttore discografico, a petto nudo su quel fisico scolpito tutto addominali e tatuaggi, o in versione romantica, in ginocchio ai piedi della compagna Chiara Ferragni, con un anello di diamanti tra le mani e la voce semi-rotta per la commozione mentre pronuncia la fatidica proposta di matrimonio (del secolo)?

O se preferite, c'è il Fedez che arranca agli esordi di carriera, con i primi videoclip girati in garage e le notti passate a imparare i rudimenti del montaggio video per evitare di spendere soldi che allora non aveva, o ancora c'è la versione più recente di lui, quella in cui posta sul suo account Instagram foto e video dal terrazzo del suo attico milanese da due milioni di euro?

C'è poi la versione più recente del giovane rapper italiano (quella che ci piace forse di più e ci fa tanto ridere), che lo ritrae nei panni di neo-padre premuroso, già complice del suo piccolo Leone.

Chi è Federico Leonardo Lucia, tutti i passaggi, le curiosità, i particolari della sua vita da quando era adolescente a oggi che si prepara a sposare la sua dolce metà?

Continuate a leggere.

(Continua sotto la foto)

La carta d'identità di Fedez

Nome all'anagrafe Federico Leonardo Lucia. Federico perchè piaceva ai genitori, Leonardo invece era il nome del nonno paterno.

Nasce a Milano il 15 ottobre 1989

Cresce a Buccinasco, nell’hinterland milanese

Segno zodiacale Bilancia

Altezza 1,75 m (3 centimetri meno di Chiara Ferragni)

Stato civile dal 1° settembre 2018 marito della influencer Chiara Ferragni

Papà di Leone Lucia Ferragni, nato il 19 marzo 2018 al Cedars-Sinai di Los Angeles

I tatuaggi di Fedez

Fedez è (evidentemente) super tatuato.

Ne ha su tutto il corpo, dalle spalle alle mani, passando per pettorali e gambe, fino al ginocchio.

Tra i tanti spicca una lavatrice, uno squalo che mangia soldi, Gesù e la scritta “Oh my god” sulla pancia, un raviolo (che condivide con la compagna Chiara Ferragni).

Oltre al più evidente (forse): una grande ragnatela sul collo.

Si dice che il primo tattoo l'abbia fatto a 14 anni.

A tatuargli quasi tutto il corpo è stata Silvia Brigatti, una sua storica ex fidanzata.

Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Lug 10, 2018 at 6:01 PDT

La famiglia di origine di Fedez

Il padre, Franco Lucia, ha fatto l’orafo e poi il magazziniere. Da lui, Fedez ha ereditato l’abilità del buon venditore.

La madre - o, meglio, la sua momager -, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, è dagli esordi di carriera la sua manager. Ha gestito i primi contratti di Fedez, trovato i brand per le collaborazioni, contattato le case discografiche… Tatuata e super sprint ha sempre appoggiato le scelte del figlio, incoraggiandolo a seguire le sue passioni e a credere nei suoi sogni. Dalla lei, Fedez ha ereditato la voglia di fare «sono un piccolo Stakanov, come lei», ha detto il rapper in un’intervista, «e come lei sono molto impulsivo… abbiamo entrambi la tendenza a essere guerrafondai».

L'altra donna importante della famiglia, dice Fedez, «una delle persone più importanti della mia vita», è nonna Luciana, che in occasione del suo ultimo compleanno (29 marzo) ha ricevuto in regalo dal nipote una stella. A certificare l'intitolazione di una stella in suo onore, il documento che il rapper mostra in un video postato su Instagram.

Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Mag 30, 2018 at 4:57 PDT

Non voleva fare il rapper

Altro che rapper! Da piccolo Fedez voleva diventare un giocatore di basket.

Fedez frequenta il liceo artistico, che abbandona prima di diplomarsi per dedicarsi completamente alla musica.

A 16 anni Fedez inizia a partecipare a gare di freestyle, riscuotendo un buon successo

Perché si fa chiamare Fedez e altre curiosità

Il soprannome Fedez è quello che un amico d'infanzia del rapper - tale Mauro, che non sente da almeno 15 anni - diede al file di una vecchia foto che ritraeva Federico mentre giocava a basket.

Circa la sua famiglia, il rapper ha dichiarato: «Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo».

Di se stesso ha detto nel 2014 «Sono un diversamente rapper e voglio prendere le distanze da chi mi considera solo un prodotto della scena hip hop».

Soprannome nell'intimità raviolo.

Riguardo le critiche rivolte a lui e alla compagna Chiara Ferragni di esporre troppo sui social il piccolo Leone ha risposto (affidandosi ovviamente a una Instagram Stories): «Le foto di Leone sui social? Meglio noi che un paparazzo».

Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Lug 8, 2018 at 9:21 PDT

Da Giulia Valentina al matrimonio con Chiara Ferragni

La fidanzata storica di Fedez è Giulia Valentina, che ha conosciuto in una discoteca milanese. Dopo averlo inizialmente rifiutato, i due vanno a convivere dopo poco (fino a marzo 2016).

Finita con lei, Fedez si fa paparazzare con la dj australiana dai capelli turchini, Tigerlily, che raggiunge direttamente a Miami.

Fidanzata (ufficiale) attuale, promessa sposa e madre del piccolo Leono, è Chiara Ferragni, conosciuta a un pranzo organizzato da amici comuni e conquistata con un verso inserito da Fedez nella sua canzone Vorrei ma non posto…

… Galeotto fu il papillon di Vuitton della cagnolina di Chiara… Fedez rappa così: «Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John». E con una battuta conquista subito l’influencer cremonese, che risponde con un video sui social dove canta proprio questa canzone… Ecco che real-time Fedez di nuovo ribatte su Snapchat con un post molto esplicito in cui dice: «Chiara, limoniamo?». E così i due cominciano a scriversi – e a condividere messaggi col mondo del web – e… il resto è storia (o storyes sui social!). Per sapere perché la coppia Fedez-Ferragni fa letteralmente impazzire il mondo… leggete QUI

Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Lug 5, 2018 at 11:33 PDT

Le foto più famose di Instagram

Su Instagram Fedez condivide tutto (o quasi), compresi i momenti più intimi e hot con Chiara Ferragni e ovviamente scatti e i video dei concerti, tour, di tutti i successi di carriera.

La proposta di matrimonio Nel mese di maggio, il giorno prima del 30° compleanno di Chiara, durante un concerto all'Arena di Verona, Fedez si inginocchia davanti a lei, alla presenza di migliaia di spettatori e le dice: «Non servono anelli che ci tengono assieme, ma per quello che sto per chiederti forse sì». Per vedere il video della proposta, cliccate QUI

La nascita del piccolo Leone Lucia Ferragni Per scoprire sei cose sul figlio di Fedez e Chiara Ferragni, cliccate QUI

E per vedere il lieto fine, non ci resta che aspettare il 1° settembre 2018, giorno della cerimonia della super coppia più social del momento!

Le nozze tra Fedez e Chiara Ferragni avranno luogo a Noto, in Sicilia, con rito civile. Per sapere Tutto sull'addio al nubilato di Chiara Ferragni, cliccate QUI

Gli esordi nel rap di Fedez

Nel 2006 con Cidda e DJ S.I.D incide il suo primo EP, intitolato Fedez. L'anno successivo pubblica Pat-a-cake, mentre nel 2008 arriva alla finale regionale del Piemonte di Tecniche perfette.

Nel 2010 esce BCPT il suo primo mixtape realizzato in collaborazione con, tra gli altri Maxi B, G. Soave, Emis Killa e altri ancora. Poco dopo, Fedez abbandona il collettivo Blocco Records, per motivi di incompatibilità musicali. Con Dinamite e Vincenzo da Via Anfossi pubblica il suo terzo EP Diss-Agio.

Nel 2011 Fedez autoproduce il suo primo album, Penisola che non c'è. Segue Il mio primo disco da venduto, prodotto dall’etichetta discografica di Gué Pequeno. Al mixtape partecipano molti rapper come Marracash, Jake La Furia e i Two Fingerz, J-Ax (il suo attuale socio).

Nel 2012 arriva il primo successo di Fedez grazie a Youtube, dove il rapper pubblica una serie di video che raccontano la sua vita intitolati Zedef Chrnicles. Nello stesso anno vince il premio come Best new artist agli MTV Hip Hop Awards.

Nel 2013 esce Sig. Brainwash – L’arte di accontentare. Seguono singoli e video, tra cui Alfoso Signorini (Eroe Nazionale), realizzato con Elio e le Storie Tese. Il videoclip diventa molto celebre anche grazie alla partecipazione dello stesso Signorini.

Nei suoi testi inizia ad aggiungere un tocco di ironia, riferimenti alla cultura pop e critiche alla politica italiana

Nel 2014 è tempo dell'esordio in tv per Fedez, che si candida ed è ingaggiato come giudice del talent show X-Factor, al fianco di Mika, Morgan Castoldi e Victoria Cabello. La tv è decisiva per la carriera di Fedez e per la sua proclamazione a pop star (oltre che per far lievitare il suo conto in banca!).

Forte della sua fama, il 30 settembre del 2014 Fedez lancia il suo quarto disco in studio Pop-Hoolista, registrato a Los Angeles e realizzato con molti famosi artisti italiani, tra cui Elisa, Noemi, Francesca Michielin. In due settimane vende oltre 50mila copie.

Nel 2016 è di nuovo tra i giudici di X Factor al fianco di Arisa, Manuel Agnelli e Alvaro Soler. Nell'estate dello stesso anno Fedez e Fabio Rovazzi lanciano il tormentone Andiamo a comandare. Il rapper è il produttore della hit, lo youtuber l’ideatore. I due sembrano molto amici, oltre che soci, finché…

Il 2017 arriva un altro grande successo, Comunisti col rolex realizzato con il nuovo partner J-Ax. Il video Vorrei ma non posto totalizza su Youtube 146 milioni di visualizzazioni, a cui si aggiunge il successo del tour, delle comparsate in tv, etc.

Fedez dal 2013 al 2017 guadagna cifre esorbitanti grazie alla musica, ma anche alla tv, alla sua immagine, alla pubblicità… Cosicché Federico riesce a permettersi un attico milanese da 2 milioni di euro…

La sua vita diventa uno spettacolo su Instagram, sembra una specie di vacanza continua, con amici che vanno e vengono da casa sua, gli fanno scherzi, organizzano feste

Premi e riconoscimenti di carriera

Nel dicembre del 2012, conquista quattro nomination agli Mtv Hip Hop Awards 2012: candidato come Best New Artist, per il Best Live, per il Video of the Year e per la Song of the Year, si aggiudica quest'ultimo riconoscimento grazie al brano Faccio brutto.

Nel 2013 Fedez viene nominato agli Mtv Awards per la categoria Super Man.