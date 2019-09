Tra mostre, eventi e concerti ecco tutto quello che c’è in programma per decidere cosa fare a Roma nel weekend del 7 e 8 Settembre

Ecco dieci idee per decidere cosa fare a Roma questo fine settimana di settembre tra sagre, musica e arte.

Sabato gran chiusura al Circo Massimo per i Thegiornalisti dopo il tour da tutto esaurito: sarà la prima band italiana a esibirsi nell’ex arena risalente all’antica Roma.

Non mancheranno appuntamenti con il cinema come “Agenda Brasil”, la più importante rassegna dedicata al Brasile che torna a Roma dopo il successo della sua I° edizione nel 2018.

E poi per i tutti i buongustai, non perdetevi la tradizionale sagra della porchetta di Ariccia. L’evento è giunto ormai alla 69ma edizione e richiama ogni anno una folla di appassionati e curiosi.

Non solo, questo weekend ci sarà anche il “Pizza Days”, evento organizzato dall’Istituto Romano della Pizza all’Ippodromo delle Capannelle.

Se cercate un luogo speciale per trascorrere una serata romantica allora l’apertura notturna di Villa D’Este a Tivoli è quello che fa per voi.

Vi piace la musica elettronica? Venerdì sera suonerà Sven Vath al Sanctuary.

Ecco tutti i dettagli.

Thegiornalisti al Circo Massimo

Sabato si conclude al Circo Massimo il “Love Tour” dei Thegiornalisti: un concerto evento dal momento che la band di Tommaso Paradiso e compagni sarà la prima italiana a esibirsi nella storica location all’Aventino.

Si conclude così la serie di concerti da tutto esaurito (oltre 250 mila spettatori nei palazzetti d’Italia) e non mancheranno ospiti del calibro di Elisa, Calcutta, Franco 126, Takagi e Ketra, Dardust, Luca Carboni.

Agenda Brasil - Festival Internazionale di Cinema Brasiliano

“Agenda Brasil”, il più importante festival internazionale di cinema brasiliano, torna alla Casa del Cinema da venerdì a domenica.

Sulla scia delle recenti vittorie a Cannes del realismo magico in stile western di “Bacurau” (premio della giuria) e del toccante racconto al femminile “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão” (vincitore alla sezione competitiva “Un certain regard”), che hanno confermato la vitalità del cinema brasiliano contemporaneo, la programmazione di questa edizione romana ha voluto includere film che hanno già ricevuto riconoscimenti internazionali.

Non solo, le pellicole affrontano con coraggio alcuni temi di grande attualità del quotidiano brasiliano: l’attacco alla democrazia, la crisi ambientale, le questioni di genere, le diversità razziali, il traffico e il consumo di stupefacenti.

Si tratta di 10 film con una visione forte, personale e attuale che mostrano un paese variegato, multiculturale e ancora alla ricerca di una identità.

Qui per conoscere il programma nel dettaglio.

Villa d’Este di notte – Aperture straordinarie

Continua l’ormai tradizionale appuntamento con le aperture notturne di Villa d’Este a Tivoli fino al 15 settembre.

Tutti i venerdì e sabato la villa terrà aperti i battenti anche la sera dalle 20.30 alle 24 (ultimo ingresso alle 23).

Un’occasione unica per visitare un luogo di grande fascino anche grazie alla particolare atmosfera creata dall’illuminazione che, con i suggestivi effetti della luce riflessa sull’acqua, aggiunge ulteriori elementi di fascino ad uno dei giardini più belli del Rinascimento italiano.

Non solo, andrà anche in scena “Notturno rinascimentale” fino a venerdì 14 settembre, speciali serate dedicate alla cultura e alla musica del Rinascimento con possibilità di visitare la mostra “Magnificenze a Tavola.

Le arti del banchetto rinascimentale”.

Biglietto intero 11 euro, tutte le info su www.villadestetivoli.info.

Sven Väth al Sanctuary

Sven Väth, tra i grandi pionieri della musica techno in Germania, venerdì salirà in consolle al Sanctuary a chiudere la rassegna di eventi che ha ospitato i più grandi nomi del panorama musicale internazionale.

I biglietti saranno disponibili all'ingresso del locale la sera stessa dell'evento.

The Sanctuary Eco Retreat Via delle Terme di Traiano 4.

Pizza Days a Capannelle

All’ippodromo delle Capannelle è tutto pronto per la IV edizione di “Pizza Days”, evento organizzato dall’Istituto Romano della Pizza da venerdì a domenica.

Saranno presenti pizzaioli da tutta Italia per far conoscere le loro specialità dalla pizza tonda a quella alla pala, da quella senza glutine a quella realizzata con farine locali.

Non mancheranno laboratori e dibattiti su uno dei prodotti italiani più amati nel mondo.

Ingresso gratuito, www.pizzadays.it.



Sagra della porchetta di Ariccia

Da venerdì a domenica torna la sagra della porchetta di Ariccia, un evento imperdibile per tutti i buongustai.

La celebre città dei Castelli Romani ospiterà nel suo centro storico stand e bancarelle di produttori locali con grande protagonista questo prodotto tipico del Lazio che si avvale del marchio Igp (indicazione geografica protetta).

Sarà l’occasione per assaggiare questa prelibatezza a base di carne di maiale cotta allo spiedo e aromatizzata con aglio, pepe nero e rosmarino accompagnata da vini del territorio.

Non mancheranno laboratori per bambini, musica, rievocazioni storiche e spettacoli.

Ingresso gratuito.

Orto botanico di Trastevere

In estate non c’è niente di meglio che una visita all’Orto Botanico di Trastevere (Largo Cristina di Svezia 24): un luogo magico, lontano dal caos cittadino, dove rilassarsi tra piante e fiori meravigliosi.

Dal lunedì alla domenica (fino a ottobre) dalle ore 9 alle ore 18.30.

Inoltre questa domenica, 8 settembre, saranno in programma due visite guidate gratuite alle ore 11 e alle ore 16.

Biglietto di ingresso 8 euro.

Roma nella camera oscura a Palazzo Braschi

Con circa 320 immagini conservate nelle raccolte del proprio Archivio Fotografico, il Museo di Roma a Palazzo Braschi celebra i 180 anni della nascita ufficiale della fotografia con uno straordinario excursus negli ambiti più significativi della storia fotografica della capitale prima dell'avvento del digitale.

Suggerendo diversi percorsi di visita, la mostra muove dagli esordi della fotografia in città, con artisti attivi già a ridosso dell’invenzione della nuova tecnica, attraversa le epoche che videro mutare sempre più radicalmente il volto della città, per giungere, senza soluzione di continuità, all’opera di artisti viventi, che hanno operato in un significativo rapporto con Roma.

Il racconto per immagini si snoda per 9 sezioni dedicate alle diverse tematiche, declinazioni e tecniche, di questo affascinante processo. P

er saperne di più www.museodiroma.it, costo biglietto intero 7 euro.

Giardino di Ninfa

Se avete voglia di fare una gita fuori porta, continuano le aperture del giardino di Ninfa con visite guidate di un’ora anche questo sabato e domenica.

Si tratta di un luogo magico e molto romantico: un giardino all’inglese con migliaia di piante e ruscelli nell’area della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa di cui oggi restano solo alcuni ruderi.

Per ogni informazione su date e orari consultare il sito Giardino di Ninfa, Cisterna di Latina.

Biglietto d’ingresso intero 15 euro.

Giudizio Universale all’Auditorium Conciliazione

Quando l’arte incontra lo spettacolo: “Il Giudizio Universale” all’Auditorium Conciliazione sarà un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina e di scoprirne la storia e i segreti al fine di vivere un’esperienza immersiva senza precedenti.

Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici.

Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato.

www.giudiziouniversale.com.