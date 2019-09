Mercatini, concerti e mostre: se volete organizzare qualcosa di divertente per il fine settimana ecco cosa fare a Roma questo ultimo weekend di settembre



Se dovete decidere cosa fare a Roma nel weekend, vi diamo una mano.

Sarà un fine settimana all’insegna della musica quello in programma all’Auditorium Parco della Musica tra i concerti del cantautore Motta e quello del tenore Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di “Amici”.

E poi da Eataly spazio alla “Festa delle birre artigianali” con tante proposte anche analcoliche e gluten free, oltre allo street food.

Continua la rassegna “Roma Europa Festival” tra danza, teatro e musica in varie location sparse per la città.

Da non perdere la mostra appena inaugurata al Chiostro del Bramante “Bacon, Freud, La Scuola di Londra”: un tuffo nell’arte moderna britannica.

E poi ultimo appuntamento con la kermesse “Tartufo e cioccolato” a Subiaco per una fuga mangereccia dalla Capitale.

Noi ve le raccontiamo: a voi tocca solo scegliere.

(Continua sotto la foto)

Festa delle birre artigianali da Eataly

Per tutto il fine settimana Eataly ospiterà la “Festa delle birre artigianali” per scoprire e degustare le migliori birre d’Italia, da quelle agricole alle artigianali, dalle classiche alle più innovative.

Un ricco palinsesto animerà lo store romano che al suo interno vanta un birrificio in grado di produrre più di 50 mila litri di birra in un anno e una birreria completamente rinnovata.

Non solo, al bar si potranno consumare anche vino al calice, analcolici e birra gluten free oltre a sfiziose proposte street food.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.eataly.net.

Mostra Bacon, Freud, La Scuola di Londra al Chiostro del Bramante

Due giganti della pittura, Francis Bacon e Lucian Freud, per la prima volta insieme in una mostra in Italia.

Uno dei più affascinanti, ampi e significativi capitoli dell’arte contemporanea mondiale, la Scuola di Londra, sarà infatti in mostra al Chiostro del Bramante fino a febbraio 2020.

Oltre a Bacon e Freud, saranno presenti anche Michael Andrews, Frank Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego, tutti artisti che hanno segnato un’epoca, ispirato generazioni, utilizzato la pittura per raccontare la vita.

Il lavoro di sei artisti con opere dal 1945 al 2004 rivela, in maniera diretta e sconvolgente, la natura umana fatta di fragilità, energia, opposti, eccessi, evasioni, nessun filtro, verità.

Tanti i temi affrontati: gli anni della guerra e del dopoguerra, storie di immigrazione, tensioni, miserie e insieme, desiderio di cambiamento, ricerca e introspezione, ruolo della donna, dibattito culturale e riscatto sociale.

Biglietto intero 15 euro, www.chiostrodelbramante.it.

Cantine aperte in vendemmia

A settembre tornano le “Cantine aperte in vendemmia” nell’ambito del Movimento Turismo del Vino.

È il momento in cui le aziende si animano del lavoro incessante in vigna e della selezione dei grappoli migliori, un periodo suggestivo per visitare i vigneti, partecipare insieme ai vignaioli alla raccolta dell'uva e alle prime fasi di lavorazione.

Per accogliere al meglio gli appassionati, le aziende organizzano eventi speciali come mostre d'arte, spettacoli, concerti e molto altro.

Per scoprire tutte le 11 cantine aderenti nel Lazio, tra degustazioni e passeggiate in vigna, basta collegarsi a www.movimentoturismovino.it.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Questa domenica, 29 settembre, i Musei Vaticani saranno aperti al pubblico gratuitamente dalle 9 fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Per maggiori info: mv.vatican.va.

Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia al Museo dell’Ara Pacis

Il Museo dell’Ara Pacis ospita la grande mostra "Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia" che guiderà i visitatori alla scoperta della vita e del regno del discusso imperatore romano, dalla nascita a Lione nel 10 a.C. fino alla morte a Roma nel 54 d.C., mettendone in luce la personalità, l’operato politico e amministrativo, il legame con la figura di Augusto e con il celebre fratello Germanico, il tragico rapporto con le mogli Messalina e Agrippina, sullo sfondo della corte imperiale romana e delle controverse vicende della dinastia giulio-claudia.

L'esistenza di Claudio è segnata da un destino singolare, che lo pone di fronte ad avvenimenti eccezionali, fatti di sangue, intrighi di corte, scelte politiche ardite.

Biglietto intero 11 euro, www.arapacis.it.

RomaEuropa Festival 2019

Continua il “Roma Europa Festival” con tanti eventi in programma tra danza, teatro e musica fino al 24 novembre sotto il titolo “Landascape”.

La kermesse, giunta alla 34esima edizione, sarà ospitata in 20 location della Capitale che accoglieranno 377 artisti e 126 eventi.

Anche quest’anno gli spazi del Mattatoio, insieme a Palazzo Merulana e la sala Santa Rita, ospiteranno “Digitalive”, la quattro giorni dedicata alle arti visive, nonché la sezione kids, con laboratori dedicati ai più piccoli.

Per scoprire il programma nel dettaglio romaeuropa.net.

Concerti all’Auditorium Parco della Musica

Sarà un weekend di grande musica quello in programma all’Auditorium firmato dall’archistar Renzo Piano.

Sabato sera Motta, cantautore e neo marito dell’attrice Carolina Crescentini, sarà in concerto nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica per l’ultima data del tour prima di un lungo stop; biglietti a partire da 22 euro.

Domenica sarà il turno invece di Alberto Urso, il cui successo musicale prosegue dopo la vittoria del talent show “Amici” e la lunga permanenza con il suo album “Solo” sul podio della classifica Fimi GfK.

Il 29 settembre alle 21 il tenore si esibirà nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica accompagnato da una grande orchestra.

Biglietti a partire da 25 euro. www.auditorium.com.

Mercato Monti

Questo fine settimana avete voglia di dedicarvi allo shopping?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero, www.mercatomonti.com.

Tartufo e cioccolato a Subiaco

Ultimo fine settimana per partecipare alla manifestazione gastronomica “Tartufo e cioccolato” a Subiaco, località a pochi chilometri da Roma e nota per i suoi monasteri benedettini.

L’evento, ospitato nella Rocca Abbaziale, avrà come grandi protagonisti il tartufo (nero e bianco) e il cioccolato tra showcooking, menù degustazioni, e streetfood il tutto accompagnato da vino e birre artigianali.

Non mancherà anche un mercatino dell’artigianato.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.tartufoecioccolato.it.

Misto Mixology e Cibarie

È un vero e proprio viaggio tra gusti internazionali e un concept cosmopolita, il nuovo menu di “Misto - Mixology e Cibarie”.

Una sfida dal sapore autentico e audace, per questo locale aperto a Roma (quartiere Africano) da appena due anni e che ha fatto della passione per la sperimentazione fin da subito la sua caratteristica.

Sapori e gusti internazionali che trovano una dimensione inedita e ancora più innovativa proprio nel nuovo menu firmato Misto, sia per quanto riguarda la gastronomia che la mixologia: dal Giappone agli Stati Uniti, dall’Inghilterra al Nord Europa fino al Medio Oriente e l’America Latina. www.mistococktailbar.it.