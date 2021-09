Cosa fare a Roma nel weekend del 18 e 19 Settembre? Ecco gli appuntamenti in programma questo fine settimana tra spettacoli, eventi e mostre

Anche questo fine settimana Roma offre tanti appuntamenti in giro per la città organizzati in sicurezza.

Se ancora non avete avuto tempo, non perdetevi la mostra di Damien Hirst a Galleria Borghese con oltre ottanta opere di arte contemporanea accanto a capolavori del Bernini, Canova, Caravaggio, Tiziano e quella dedicata al misterioso artista di Bristol All About Bansky al Chiostro del Bramante.

Nella meravigliosa cornice della Cavea all’Auditorium Parco della Musica sabato è in programma lo spettacolo del danzatore e coreografo Israel Galvan con la sua reinterpretazione contemporanea del flamenco in occasione del Romaeuropa Festival.

Avete mai assistito a un balletto? Non perdetevi le ultime due repliche di Notre-Dame de Paris al Teatro Costanzi con il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Qui sotto tutti gli approfondimenti: a voi la scelta.

Cosa fare a Roma nel weekend del 18 e 19 settembre

Balletto Notre-Dame de Paris

Sabato (ore 18.00) e domenica (ore 16.30) il Teatro Costanzi ospita le ultime due repliche di Notre-Dame de Paris, balletto in due atti dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, capolavoro di uno dei massimi esponenti del repertorio moderno, Roland Petit, che firma libretto e coreografia.

Al Costanzi è andato in scena solo nel 1984 con il Ballet National de Marseille. Luigi Bonino, Direttore Artistico del Repertorio Roland Petit, lo riprende per la prima volta con il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato.

Nel ruolo di Esmeralda danzerà la prima ballerina dell’Opera di Roma Susanna Salvi, al suo fianco interpreterà Quasimodo - dopo Bakhtiyar Adamzhan Principal Dancer dell’Astana Opera - il solista della compagnia capitolina Michele Satriano (17, 18 e 19 settembre).

Nel ruolo di Phoebus Giacomo Castellana (17, 18, 19 settembre ), in quello di Frollo Walter Maimone Claudio Cocino (17, 19) e Alessio Rezza (18).

Info e biglietti su operaroma.it.

Damien Hirst a Galleria Borghese

Se ancora non avete avuto modo di andare non perdete l’occasione: c’è tempo fino al 7 novembre per visitare Archaeology Now, affascinante mostra di Damien Hirst - a cura di Anna Coliva e Mario Codognato - alla Galleria Borghese.

Vi aspetteranno oltre ottanta opere di arte contemporanea accanto a capolavori del Bernini, Canova, Caravaggio, Tiziano.

Nelle sale che accolgono capolavori della scultura classica e quadri del Rinascimento l’impatto con la serie Treasures from the Wreck of the Unbelievable (sculture monumentali e di piccole dimensioni in bronzo, marmo di Carrara, malachite, corallo, pietre) e alcuni dipinti del ciclo Colour Space dell’artista britannico è di forte suggestione.

Nel Giardino Segreto dell’Uccelliera anche il colossale gruppo statuario Hydra and Kali.

Biglietto intero 15 euro, galleriaborghese.beniculturali.it.

Bansky al Chiostro del Bramante

Altra mostra da non perdere è All About Bansky (fino al 9 gennaio 2022) che il Chiostro del Bramante dedica all’artista misterioso famoso in tutto il mondo per le sue opere di denuncia sociale su temi di attualità eseguite con la tecnica dello stencil.

Da Love is in the Air a Girl with Balloon, da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle stampe ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD, sono oltre duecento i pezzi in esposizione ospitati nell’edificio rinascimentale realizzato dall’architetto Donato Bramante e provenienti da collezioni private.

A completare il percorso espositivo tre video per rivivere i momenti più significativi del percorso dello street artist di Bristol tra cui un documentario esclusivo e inedito che racconta i suoi vent’anni di carriera.

Biglietto intero 15 euro dal lunedì al venerdì; 18 euro sabato e domenica. chiostrodelbramante.it.

Festival della Letteratura di Viaggio

Durerà fino a martedì prossimo la dodicesima edizione del Festival della Letteratura di Viaggio organizzato da Società Geografica Italiana (e a cura dell’associazione Cultura del Viaggio in collaborazione con Zètema Progetto Cultura) in varie sedi in giro per la città: Palazzetto Mattei, Villa Celimontana, Casa del Cinema, MAXXI e molti altri.

La kermesse sarà come sempre dedicata al racconto del mondo attraverso narrazioni di viaggio, popoli e paesaggi: dalla geografia all’antropologia, dalla letteratura al giornalismo, dalla fotografia al cinema, dalla televisione al fumetto.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito - su prenotazione tramite il sito del festival - nel rispetto delle normative anti-Covid. Inoltre domenica a Palazzo Merulana (dalle 15 alle 18) si terrà un laboratorio di Travel Blogging insieme alla psicologa del viaggio e coach Francesca Di Pietro. festivaletteraturadiviaggio.it.

Romaeuropa Festival

Martedì scorso è iniziata la trentaseiesima edizione del Romaeuropa Festival (fino al 21 novembre), una delle più ricche di sempre: 83 le compagnie in scena con 516 artiste e artisti provenienti da 15 differenti paesi, per 86 titoli, 206 repliche in 16 spazi di Roma e 33.000 posti in vendita secondo le attuali misure di distanziamento.

Come sempre al centro della kermesse ci saranno musica, teatro, danza, nuovo circo e arti digitali.

Prossimi appuntamenti? Sabato alle 21.00 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica si esibiranno importanti nomi internazionali: Israel Galván torna ad infiammare la scena con il suo flamenco surrealista al fianco del musicista Niño de Elche.

Lunedì toccherà all’acclamato compositore britannico Max Richter con un live dedicato a due dei suoi più grandi successi: The Blue Notebooks (insieme alla Max Richter & Orchestra) e Recomposed by Max Richter – Vivaldi, The Four Seasons inebriante rilettura in chiave minimalista del capolavoro di Vivaldi.

Per cartellone e maggiori informazioni romaeuropa.net.

Vinòforum 2021

Ultimo weekend per partecipare a Vinòforum – Lo Spazio del Gusto che quest’anno festeggia il suo 18esimo compleanno con un’edizione speciale in programma al Parco Tor di Quinto (via Fornaci di Tor di Quinto).

Oltre 12.000 metri quadri di spazi verdi con centinaia di cantine vitivinicole italiane e internazionali, chef stellati, ristoranti, enoteche e realtà del comparto gastronomico, per una vera e propria maratona di gusto, quest’anno ancora più ricca di novità e di significato.

L’edizione 2021, infatti, rappresenta non solo un traguardo storico per una manifestazione che da18 anni valorizza l’agroalimentare di qualità ma anche una tappa strategica per consolidare la vera ripartenza del settore.

New entry la Mix&Spirits Hospitality, una lounge dedicata al mondo della miscelazione e degli spirits e alla loro evoluzione negli ultimi anni.

Info e prenotazioni su vinoforum.it.

Lillo e Greg all’Ostia Antica Festival

Il duo comico Lillo&Greg, uno dei sodalizi artistici più eclettici e poliedrici della scena, venerdì (data sold out) e sabato saranno sul palcoscenico di Ostia Antica Festival alle 21 con lo spettacolo Best Of. Pasquale Petrolo e Claudio Gregori porteranno sul palco un frizzante varietà con tutti i loro cavalli di battaglia, dal repertorio teatrale a quello televisivo passando per il radiofonico.

Biglietto 30 euro su ticketone.it.

Vintage Market

Sabato e domenica torna il Vintage Market all’ex deposito Atac (Ragusa Off, via Tuscolana 179).

Porte aperte dalle 10 alle 20 con i migliori selezionatori di vintage, artigiani, espositori di vinili e di libri, illustratori, artisti, home décor.

Presente anche un’area green kokedama (mini bonsai) e una fiori.

A impreziosire il tutto, l’area food & beverage.

Per accedere, è necessario esibire il Green Pass. vintagemarketroma.it.