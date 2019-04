Mercatini, gite fuoriporta, eventi gastronomici, festival e natura: ecco cosa fare a Roma in questo weekend di metà aprile

Se dovete decidere cosa fare nel fine settimana a Roma, vi diamo una mano.

Questo weekend tornano una serie di appuntamenti molto amati: il Gp di Formula E che, dopo aver fatto tappa in altre parti del mondo, arriva anche nella Capitale; l’appuntamento con le birre artigianali della Franconia alla Limonaia di Villa Torlonia.

E poi l’Hippie Market al Circolo degli Illuminati e il National Geographic Festival delle Scienze all’Auditorium della Musica.

Ci sarà anche l’occasione di vedere i ciliegi in fiore all’Orto Botanico di Trastevere dove saranno in programma una serie di appuntamenti in collaborazione con l’Istituto giapponese di cultura.

Per tutti i golosi, torna anche il Gelato Festival a Villa Borghese con tante novità. Preferite il salato? Fate un salto alla Città della Pizza allora: da venerdì a domenica saranno ospiti i migliori pizzaioli d’Italia.

Noi ve le raccontiamo: a voi tocca solo scegliere.

(Continua sotto la foto)

Città della Pizza al Ragusa OFF

Da venerdì a domenica la Città della Pizza, al Ragusa OFF (piazza Ragusa), apre le porte ai migliori pizzaioli d’Italia: sarà un viaggio, da Nord a Sud, alla scoperta delle tante sfaccettature di questo prodotto unico al mondo.

Tra i protagonisti della manifestazione, Valentino Tafuri della pizzeria 3voglie di Battipaglia che nella giornata di venerdì farà conoscere i suoi nuovi impasti e le proposte del menù di primavera.

Tre le tonde in degustazione, la Bio focaccia alla lattuga (con lattuga mista, prosciutto crudo, mozzarella di bufala campana dop, pomodorini datterini gialli), la pizza a tripla lievitazione, totalmente vegana, chiamata #civuolepiùverde: patè di carciofi bianchi di Pertosa, patate di Castelcivita, pepe nero, un soffritto di sedano, carote e cipolla e salsa al prezzemolo.

Per la categoria pizze classiche Tafuri, presenterà invece la Pizza Margherita Ottocento: pomodoro pelato Bio Casa Marrazzo, Zizzona di Battipaglia, Olio evo Bio Colline Salernitane e Basilico, che unisce classico e moderno in una sola pizza.

L’ingresso è gratuito: www.lacittadellapizza.it.

FrankenBierFest a Villa Torlonia

Per tutto il fine settimana la Limonaia di Villa Torlonia ospiterà la quinta edizione del “FrankenBierFest”, la kermesse dedicata alle birre artigianali tedesche originarie della Franconia (zona nord della Baviera).

Tra le varie, le più particolari presenti all’evento sono le Rauchbier dal tipico aroma affumicato del malto su legno.

Inoltre una birra speciale, prodotta appositamente per il festival, sarà presentata dal Consiglio dell’Associazione birraria di Unfinden, piccolo villaggio della Franconia.

Indirizzo: Limonaia di Villa Torlonia, via Lazzaro Spallanzani, 1A.

Orari: venerdì dalle 17 alle 2, sabato dalle 12 alle 2 e domenica dalle 12 alle 00.30.

E – Prix di Roma

Torna anche quest’anno un appuntamento molto atteso nella Capitale: il Gp di Formula E (monoposto elettriche).

Sabato si disputerà la settima tappa del campionato dell’E-Prix e, come nella scorsa edizione, il tracciato si snoderà lungo le vie dell’Eur (2,8 chilometri tra la Colombo e il Palazzo dei Congressi).

Lo start è previsto intorno alle 16.00.

Per saperne di più www.fiaformulae.com.

National Geographic Festival delle Scienze

Il National Geographic Festival delle Scienze, alla XIV edizione, sarà ospitato fino a domenica all’Auditorium Parco della Musica: in programma conferenze, spettacoli, mostre, exhibit interattivi e laboratori.

Come ogni anno, scienziati, filosofi, storici della scienza, giornalisti e artisti esploreranno le prospettive della ricerca più avanzata attraverso un programma articolato e multidisciplinare che, oltre all’Auditorium, arriva a coinvolgere 47 luoghi tra cui Casa del Jazz, MAXXI, Bioparco, Musei Scientifici, Biblioteche di Roma, Sapienza Università di Roma, Università Tor Vergata e Università Roma 3.

Dalle avveniristiche frontiere della modernità alla celebrazione dei traguardi del passato, il Festival sarà un’occasione per celebrare tre anniversari particolarmente significativi nella storia del genere umano: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci; il 50° anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11; i 150 anni dalla creazione da parte di Dmitrij Mendeleev della Tavola Periodica.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.auditorium.com.

Gelato Festival 2019

Sabato e domenica il “Gelato Festival 2019” arriva a Roma: la città eterna per due giorni diventerà la capitale del gelato di qualità, declinato in tutte le sue forme.

Quest’anno l’evento romano coincide con la gara “Next Generation” che selezionerà il giovane gelatiere che nel 2021 parteciperà ai Gelato Festival World Masters.

Villa Borghese ospiterà la kermesse con 16 tra i migliori gelatieri artigianali under 30 del mondo, ognuno dei quali porterà in assaggio il gusto che l’ha portato al successo internazionale: si potranno assaggiare le loro creazioni e votare per il vostro gelato preferito ma anche scoprire i segreti del mondo del gelato fra assaggi, iniziative a tema e laboratori didattici allestiti all’interno dei tre grandi food truck, incluso il “Buontalenti” che rappresenta il più grande laboratorio mobile di produzione di gelato al mondo.

Il biglietto darà diritto all'assaggio di tutti i gelati in gara, più quelli degli sponsor e alla partecipazione alle attività del villaggio.

Per tutte le info gelatofestival.com.

Porte aperte a Villa Medici

In occasione dell’iniziativa “Porte aperte 2019: Un viaggio nel tempo”, domenica l’Accademia di Francia a Roma - Villa Medici aprirà una sezione del giardino per offrire al pubblico un viaggio nel tempo attraverso i tre momenti storici più importanti che hanno caratterizzato il luogo: l’Antichità, il Rinascimento e la creazione contemporanea.

Le guide di Villa Medici saranno presenti in diversi punti del percorso per condividere con i visitatori i momenti significativi della storia dell’Accademia di Francia a Roma e di Villa Medici.

Orari: 11 - 19 (ultimo ingresso 18.30). www.villamedici.it.

Tulipark Roma

Tulipark è il primo giardino olandese in Italia con migliaia di tulipani, incluse 91 varietà.

Giunto alla seconda edizione, TuliPark offre 26.000 metri quadri per godere delle bellezze di questo fiore.

Le novità non finiscono qui: con l’esclusivo metodo u-Pick si potranno raccogliere i tulipani preferiti e creare il proprio mazzetto a piacimento.

Quest’anno ci saranno anche più spettacoli di intrattenimento e nuove attrazioni; non mancherà anche uno spazio dedicato ai piatti tipici olandesi come le Frikandellen (salamelle impanate), le dutch Kroketten (crocchette olndesi), il formaggio Gouda e le Bitterballen (polpette).

Indirizzo: Via dei Gordiani 73.

Per tutti i dettagli www.tulipark.it.

Giardino di Ninfa

Con la primavera è riaperto un luogo incantato non lontano da Roma: il Giardino di Ninfa, a Cisterna di Latina, che il prestigioso New York Times ha definito il “giardino più romantico del mondo”.

Se avete voglia di fare una gita fuori porta all’aria aperta è quello che fa per voi ed è finalmente riaperto al pubblico con visite guidate di un’ora.

Biglietto intero 15 euro.

Per ogni informazione su date, prenotazioni e orari consultare il sito www.giardinodininfa.eu.

Hippie Market al Circolo degli Illuminati

Domenica, dalle 11.30, prende vita il “Festival Hippie” al Circolo degli Illuminati.

Un'intera giornata da trascorrere tra mercatini, musica, spettacoli, food e discipline olistiche, che promette di trasformare il Circolo degli Illuminati in una piccola Woodstock romana.

Non mancheranno artigianato, vintage, giacche, jeans dipinti a mano, arazzi in macramè, vinili, oggetti per la casa e da collezione, occhiali da sole, piante, stampe, poster, curiosità di ogni genere.

Nel mercatino troverete anche: cristalli, resine, profumatori per ambienti e brucia essenze realizzati in cera di soia, prodotti ecobio per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli.

Tra un banco e l’altro si potranno ammirare e acquistare tantissimi prodotti creati con materiali naturali, dal legno alla pietra, dal cuoio all’argento, ma anche quadri e sculture.

Orari dalle 11.30 alle 21.30 in via Libetta 1.