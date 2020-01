Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e mercatini, ecco dieci idee per decidere cosa fare nel fine settimana dell'11 e 12 gennaio

All’Auditorium Parco della Musica domenica cala il sipario sulla pista di ghiaccio allestita nel piazzale antistante la struttura realizzata dall’archistar Renzo Piano.

Ultimo fine settimana anche per la mostra “Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori” al Maxxi tra disegni originali, poster, illustrazioni, quadri, schizzi, tavole, libri e filmati del fumettista e vignettista trevigiano.

Sarà piuttosto un weekend all’insegna della comicità: venerdì e sabato Christian De Sica sarà in scena all’Auditorium Conciliazione, mentre Maurizio Battista e Geppi Cucciari calcheranno le scene rispettivamente del Teatro Olimpico e del Teatro Brancaccio per tutto il fine settimana.

Sabato e domenica torna anche il Mercato Monti tra accessori, gioielli e abiti vintage.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Pista di ghiaccio all’Auditorium Parco della Musica

Ultimo weekend per la pista di ghiaccio all'Auditorium Parco della Musica che, come da tradizione, ha permesso a grandi e piccoli di pattinare a ritmo di musica durante le feste di Natale.

Tutti i giorni dalle 10 alle 24. www.auditorium.com.

Christian De Sica all’Auditorium Conciliazione

Christian De Sica torna a teatro con “Christian racconta Christian De Sica” accompagnato da un’orchestra sinfonica.

Venerdì e sabato l’attore, regista e showman si racconterà al pubblico dell’Auditorium Conciliazione con parole e canzoni narrando gli incontri della sua vita e gli aneddoti della sua carriera.

Attraverso monologhi e storie commoventi, De Sica ripercorrerà gli anni accanto al papà Vittorio, gli inizi della sua carriera e i racconti di quel cinema natalizio che ci ha accompagnato nell’ultimo trentennio.

Biglietti a partire da 34 euro su www.ticketone.it.

C'era una volta Sergio Leone all’Ara Pacis

“C’era una volta Sergio Leone” è il titolo della grande mostra all’Ara Pacis con cui Roma celebra, a 30 anni dalla morte, uno dei miti assoluti del cinema italiano.

Nel suo intenso percorso artistico Sergio Leone attraversa il peplum, (filone cinematografico storico-mitologico), riscrive il western e trova il suo culmine nel progetto di una vita: C’era una volta in America.

Grazie ai materiali d’archivio della famiglia Leone e di Unidis Jolly Film i visitatori entreranno nello studio di Leone dove nascevano le idee per il suo cinema, con i suoi cimeli personali e la sua libreria, per poi immergersi nei suoi film attraverso modellini, scenografie, bozzetti, costumi, oggetti di scena, sequenze indimenticabili e una costellazione di magnifiche fotografie.

Seguendo queste tracce, la mostra sarà quindi suddivisa in diverse sezioni: Cittadino del cinema, Le fonti dell’immaginario, Laboratorio Leone, C’era una volta in America, Leningrado e oltre, dedicata all’ultimo progetto incompiuto, L’eredità Leone.

www.arapacis.it.

Frida Kahlo a Spazio Eventi Tirso

I più grandi fotografi del tempo che hanno immortalato Frida Kahlo, i suoi abiti, le sue lettere, i film che la vedono protagonista, la ricostruzione degli spazi in cui visse, come lo studio e la camera da letto, racchiusi in una mostra affascinante in cui la realtà immersiva metterà tutti in contatto con lo straordinario mondo dell’artista messicana.

All’interno dell’esposizione dal titolo “Il caos dentro” sarà possibile seguire dei percorsi tematici per immergersi completamente nel mondo di Frida Kahlo e accedere a focus dedicati alle singole opere.

Si tratta di una modalità nuova per approfondire la conoscenza dell’artista grazie a contenuti originali che spaziano dal suo rapporto con il corpo, alle relazioni con la politica, fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda pop.

Oltre alle opere d’arte proposte in formato modlight (forma di retroilluminazione omogenea di pannelli), la collezione presenta anche centinaia di fotografie personali, ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati all’artista per un viaggio a 360 gradi nell’universo di Frida.

Biglietto intero 13,50 euro; www.mostrafridakahlo.it.

Maurizio Battista al Teatro Olimpico

Maurizio Battista va in scena per tutto il weekend al Teatro Olimpico con il suo spettacolo “30 anni e non li dimostra”.

Per l’occasione il comico romano ripercorre i suoi trent’anni di carriera, rivive l’Italia degli ultimi decenni, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode.

Musica, giochi, tecnologie, rapporti personali e mille altre situazioni della nostra vita, hanno subito dei cambiamenti epocali.

Battista cercherà di capire se la nostra società si sia involuta o evoluta, per farci divertire con questo spaccato dell’Italia a specchio nella sua vita personale anch’essa cambiata di pari passo con i tempi.

Sarà uno show in cui i suoi ricordi personali si fonderanno con quelli di tutti, evocando situazioni ed esperienze che ci hanno portato a oggi.

Biglietti a partire da 25 euro. www.teatroolimpico.it.

Geppi Cucciari al Teatro Brancaccio

Geppi Cucciari per tutto il weekend sarà al Teatro Brancaccio con lo spettacolo “Perfetta”, un monologo che racconta un mese di vita attraverso le quattro fasi del ciclo femminile.

Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo.

Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli.

“Perfetta” è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni della sua vita.

Biglietti a partire da 21 euro. www.teatrobrancaccio.it.

Mercato Monti

Questo fine settimana avete voglia di dedicarvi allo shopping?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero, www.mercatomonti.com.

Mostra Bacon, Freud, La Scuola di Londra al Chiostro del Bramante

Due giganti della pittura, Francis Bacon e Lucian Freud, per la prima volta insieme in una mostra in Italia.

Uno dei più affascinanti, ampi e significativi capitoli dell’arte contemporanea mondiale, la Scuola di Londra, è in mostra al Chiostro del Bramante fino al 23 febbraio 2020.

Oltre a Bacon e Freud, saranno presenti anche Michael Andrews, Frank Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego, tutti artisti che hanno segnato un’epoca, ispirato generazioni, utilizzato la pittura per raccontare la vita.

Il lavoro di sei artisti con opere dal 1945 al 2004 rivela, in maniera diretta e sconvolgente, la natura umana fatta di fragilità, energia, opposti, eccessi, evasioni, nessun filtro, verità.

Tanti i temi affrontati: gli anni della guerra e del dopoguerra, storie di immigrazione, tensioni, miserie e insieme, desiderio di cambiamento, ricerca e introspezione, ruolo della donna, dibattito culturale e riscatto sociale.

Biglietto intero 15 euro, www.chiostrodelbramante.it.

Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori al Maxxi

Ultimo fine settimana per assistere alla mostra “Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori” al Maxxi: una ricognizione completa per raccontare, in un percorso articolato, tutto il suo lavoro tra disegni originali, poster, illustrazioni, quadri, schizzi, tavole, libri e filmati.

Quello di Altan è un mondo in cui il dubbio si rivela come l’unica grande certezza possibile, in cui i grandi miti della storia vengono ribaltati e l’umanità cerca di galleggiare nel disordinato mare della vita.

Ci salva una cagnolina che, forte della propria voglia di conoscenza, sorride di fronte alle meraviglie dell’universo.

I personaggi di Altan sono tutti liberi pensatori, così liberi da poter confessare a sé stessi e al mondo anche il proprio desiderio di autodistruzione.

Ma il loro pensiero è sempre una rivelazione, è quello che stavamo per dire, che avevamo sulla punta della lingua.

Altan ce lo rivela con sorprendente lucidità. Come se fosse sempre un passo avanti a noi.

Ecco finalmente la mostra completa di un autore capace di muoversi agilmente tra disegni dedicati all’infanzia e fumetto d’avventura, tra romanzi illustrati e filmati di animazione, tra vignette e sceneggiature.

Per tutte le info www.maxxi.art.

Ō Tempo di festival al Museo Nazionale Romano

Al Museo Nazionale Romano è tempo di design, danza, musica, teatro, cinema e fotografia.

Ogni settimana fino al 24 giugno 2020, tra Palazzo Altemps, le Terme di Diocleziano e il Planetario, si succederanno spettacoli, incontri e performance sotto la direzione artistica di Cristiano Leone.

Con “Tempo di” un centinaio tra musicisti, designer, attori, ballerini, coreografi, registi e artisti internazionali presenteranno lavori appositamente concepiti per questi spazi, per promuovere il dialogo tra patrimonio storico e creazione contemporanea.

Professionisti del design s’interrogheranno poi sul ruolo di Roma come futuro polo del design “storico” e renderanno partecipe il pubblico della progettazione di oggetti e di forme pensate per suscitare e restituire emozioni.

Programma su www.museonazionaleromano.beniculturali.it.