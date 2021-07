Il weekend è alle porte. Ecco cosa fare a Roma questo fine settimana tra concerti, mostre, eventi all'aperto, buon cibo e ovviamente la finale degli Europei

Se cercate spunti per decidere cosa fare a Roma nel weekend per svagarsi nel rispetto delle misure anti Covid tra appuntamenti all’aria aperta ed eventi organizzati in sicurezza, siete nel posto giusto.

Le serate di Villa Ada Roma Incontra Il Mondo proseguono con una serie di interessanti concerti in cartellone (tra cui anche un’artista tuareg).

Se ancora non avete avuto tempo, non perdetevi Casa Balla. Dalla casa all’universo e ritorno con l’eccezionale apertura al pubblico dell’abitazione studio dell’artista futurista in via Oslavia.

Qualcosa all’aperto? Nella meravigliosa cornice della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica sono due i live in programma questo fine settimana tra cui Gigi D’Alessio.

Tante le proiezioni gratuite in programma a Il Cinema in Piazza, rassegna curata dal Piccolo America e ospitata in tre diverse location (San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci): sabato grande ospite il regista Palma d'oro a Cannes Wim Wenders.

Un’idea per una gita fuori porta? Non perdetevi il Parco Villa Gregoriana a Tivoli.

Qui sotto tutti i dettagli: a voi la scelta.

Cosa fare a Roma nel weekend del 10 e 11 Luglio

(Continua sotto la foto)

Villa Ada Roma Incontra Il Mondo

La XXVII edizione di Villa Ada Roma Incontra Il Mondo (“La musica che cura”, in programma fino al 18 agosto) continua anche questo fine settimana con tanti concerti di artisti italiani e internazionali.

Stasera evento “spaziale”: Apollo 11 Reloaded è il nuovo progetto di uno dei pionieri della musica elettronica italiana, Maurizio Martusciello aka Martux_M, dedicato all’anniversario dell’allunaggio.

Domani sul palco l’incontro tra due chitarre, Bombino e Adriano Viterbini.

L’artista tuareg stella del desert blues, conosciuto come il “Jimi Hendrix” del deserto, e il poliedrico chitarrista romano (I Hate My Village e Bud Spencer Blues Explosion) daranno vita a un live magnetico capace di trasportare l’ascoltatore fuori dal tempo.

Cinema in piazza

Continuano gli appuntamenti della settima edizione de Il Cinema in Piazza, rassegna curata dall’Associazione Piccolo America tra incontri e proiezioni.

Anche questo fine settimana tantissimi i nomi che arriveranno a piazza San Cosimato a Trastevere, nel verde del parco della Cervelletta a Tor Sapienza e sotto le stelle con vista sul Cupolone del Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia.

Stasera in piazza San Cosimato arrivano Carlos Reygadas e i Fratelli D’Innocenzo per presentare “Silent Light”, pellicola del regista messicano ambientata in una comunità mennonita del suo paese.

Definito da Martin Scorsese “sorprendente e molto commovente”, il film coinvolge attori perlopiù non professionisti e riesce ad affrontare temi come Dio, l’amore e la famiglia in modo puro e intenso.

Alla Cervelletta invece proseguono le visioni di Ken Loach con “Jimmy’s Hall” (2014, 109 min); è il 1932, dopo dieci anni di esilio negli Stati Uniti, Jimmy Gralton torna nel suo paese per aiutare la madre a occuparsi della fattoria di famiglia.

L'Irlanda che ritrova non è più quella di una volta: dieci anni dopo la fine della Guerra Civile, ha un governo tutto suo e tutto ormai è permesso. A Monte Ciocci spazio alle fantastiche avventure di “Boxtrolls - Le Scatole Magiche” di Graham Annable e Anthony Stacchi (2014, 96 min).

Domani alla Cervelletta, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Wim Wenders si collegherà in video con il pubblico per introdurre il suo “Paris, Texas”: Travis ricompare dopo quattro anni di volontario isolamento e cerca di ricostruire i rapporti col figlioletto di otto anni che quasi non conosce e con la moglie Kinski della quale ha completamente perso le tracce.

A San Cosimato verrà invece proiettato “Martin Eden” di Pietro Marcello (2019, 129 min) e a Monte Ciocci “Gatto Nero Gatto Bianco” di Emir Kusturica (1998, 127 min).

Domenica invece su tutti gli schermi de Il Cinema in Piazza verrà proiettata la finale degli Europei.

Casa Balla. Dalla casa all’universo e ritorno al Maxxi

Prosegue il successo di Casa Balla. Dalla casa all’universo e ritorno (fino al 21 novembre) per i 150 anni dalla nascita di Giacomo Balla.

Per l’occasione il Maxxi - per la prima volta al pubblico - apre le porte della casa museo del pittore futurista in via Oslavia (solo nei weekend) con tanto di mostra monografica allestita alla Galleria 5 del museo.

Sarà possibile vedere oggetti di vita quotidiana da lui ideati e costruiti (tavolini, sedie, scaffali, cavalletti, piatti, piastrelle) accanto a quadri, disegni e sculture.

Per visitare l’abitazione studio in cui l’artista torinese visse insieme a moglie e figlie dal 1929 al 1958 (anno della sua morte) occorre prenotarsi sul sito.

Alla mostra in via Guido Reni sono esposti invece arazzi, disegni, bozzetti, mobili e arredi originariamente parte di Casa Balla, insieme a otto nuove produzioni di architetti, artisti e designer contemporanei internazionali che per l’occasione hanno realizzato opere inedite per far riflettere sull’attualità del pensiero di Balla creando un collegamento spazio-temporale tra la casa degli anni ’30 e il museo del 21° secolo.

Biglietto intero per Casa Balla + Museo Maxxi: 22 euro; solo Museo Maxxi 12 euro.

I concerti del weekend

Questa sera Gigi D’Alessio si esibirà live in Cavea all'Auditorium Parco della Musica (ore 21) in occasione del tour Mani e Voce che lo porterà in giro per l’Italia.

“È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte”, ha commentato il cantautore napoletano.

Sabato - sempre alle ore 21 - sarà il turno di Venerus, astro nascente del cantautorato italiano che presenterà dal vivo l’atmosfera di “Magica Musica”, il suo album di debutto uscito a febbraio.

Alla Casa del Jazz sabato in programma alle ore 21.00 il concerto di Dee Dee Bridgewater, salita ai vertici del panorama jazzistico internazionale, e domenica (ore 19.00) esibizione dei Forq, quartetto strumentale con un suono dinamico e un debole per l’esplorazione sonora.

Dove vedere Italia - Inghilterra

Sale l’attesa per la finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra che si giocherà allo stadio londinese di Wembley domenica alle ore 21.00.

Gli undici di Roberto Mancini, dopo aver battuto in semifinale la Spagna ai rigori, se la dovranno vedere con i padroni di casa reduci da una vittoria ai supplementari con la Danimarca.

Ma dove si può vedere a Roma la partita Italia - Austria?

Per permettere a tutti i tifosi di seguire gli Azzurri nella Capitale sono stati allestiti dei maxischermi ufficiali: per accedere alle rispettive aree occorre però prenotare l’ingresso con un ticket virtuale gratuito sul sito ufficiale.

Due di questi si trovano a piazza del Popolo presso il Football Village.

Un altro maxischermo è ai Fori Imperiali dove sono previste le stesse modalità di accredito per il biglietto.

Bansky al Chiostro del Bramante

All About Bansky è il titolo della mostra (fino al 9 gennaio 2022) che il Chiostro del Bramante dedica all’artista misterioso famoso in tutto il mondo per le sue opere di denuncia sociale su temi di attualità eseguite con la tecnica dello stencil.

Da Love is in the Air a Girl with Balloon, da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle stampe ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD, sono oltre duecento i pezzi in esposizione ospitati nell’edificio rinascimentale realizzato dall’architetto Donato Bramante e provenienti da collezioni private.

A completare il percorso espositivo tre video per rivivere i momenti più significativi del percorso dello street artist di Bristol tra cui un documentario esclusivo e inedito che racconta i suoi vent’anni di carriera.

Biglietto intero 15 euro dal lunedì al venerdì; 18 euro sabato e domenica.

Nuove aperture - Il Gianfornaio a piazza di Spagna

Celebre panificio romano nato negli anni ottanta, Il Gianfornaio ha aperto una nuova sede a pochi passi da piazza di Spagna in via di S. Sebastianello.

Si tratta del settimo punto vendita della Capitale dopo Testaccio, Prati, Parioli, Eur, Ponte Milvio e Libia. Il locale, trecento metri quadri tra interno ed esterno e quasi cento posti a sedere, può soddisfare ogni momento della giornata: dalla colazione, al pranzo, al tè pomeridiano fino all’aperitivo.

La proposta de Il Gianfornaio prende il via la mattina con le colazioni dolci e salate.

Nell’ambito della pasticceria è stata introdotta una linea di prodotti con un ridotto contenuto di zuccheri, priva di lattosio, senza uova, vegan e poi sciroppo d’acero come dolcificante e farine integrali in sostituzione di quella bianca.

Immancabili lievitati, dolci da credenza, sacher, brownie, strudel. Nel punto vendita di Spagna, inoltre, ci sarà anche una postazione a vista per la preparazione di pancake e waffle.

Da Il Gianfornaio si sfornano anche una trentina di tipi diversi di pizze alla pala e in alternativa all’impasto classico viene anche utilizzato un impasto a base di farina ai cinque cereali.

A pranzo vengono preparati primi, secondi di carne e pesce, contorni ed insalate che variano a seconda della stagionalità dei prodotti.

La giornata prosegue con il tè del pomeriggio e l’aperitivo che include la degustazione dei grandi classici come spritz, gin-tonic, moscow mule e tanti altri cocktail preparati dai bartender.

Da mangiare stuzzichini di tutti i tipi, dai prodotti da forno ai finger food.

Orari: dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

Gita fuori porta - Villa Gregoriana

A Tivoli - circa quaranta chilometri da Roma - si può visitare il Parco Villa Gregoriana un mix di natura, storia e archeologia che fu anche tappa dell’ottocentesco Grand Tour.

Fu papa Gregorio XVI nel 1832 a proporre la costruzione di un’opera d’ingegneria idraulica per contenere le continue esondazioni dell’Aniene.

Nacquero così i centoventi metri di salto della nuova Cascata Grande e a seguire il parco che tuttora porta il nome del Pontefice.

Dopo anni di abbandono e di grave dissesto idrogeologico la concessione è finalmente passata al FAI (Fondo Ambiente Italiano) che l’ha riportato agli antichi splendori.

Grazie agli interventi di recupero oggi si possono ammirare reperti di epoche diverse immerse in una natura rigogliosa come i resti della Villa del console romano Manlio Vopisco e i templi romani tra cui quello di Vesta.

Biglietto intero 8 euro.