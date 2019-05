Cosa fare a Roma questo weekend tra mostre, eventi e musica. Ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana dell’1 e 2 giugno

Dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra manifestazioni gastronomiche, mercatini e concerti.

Domenica, Festa della Repubblica, i Giardini del Quirinale saranno aperti al pubblico e a ingresso gratuito: un’occasione unica per visitare un luogo storico.

Preferite svagarvi per mercatini? Allora non perdetevi il Mercato Monti tra abbigliamento e oggettistica vintage.

Per un’idea di gita fuori porta, questo fine settimana il piccolo borgo di Nemi ospita la celebre Sagra delle Fragole.

Vi piace la musica? Venerdì al Palalottomatica ci sarà il concerto del rapper Coez.

Alla Galleria d’Arte Moderna continua il successo della mostra “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione”.

E se avete rimandato la dieta, non perdetevi il festival Tutto Fritto al Parco Appio tra supplì, cannoli e ciambelle.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

(Continua sotto la foto)

Ville di Roma a porte aperte

Anche questo weekend torna la manifestazione “Ville di Roma a Porte Aperte” con l’apertura straordinaria e visite guidate di ville romane, molte delle quali private e chiuse al pubblico.

Sabato sarà l’occasione per visitare la Villa dei Cavalieri di Malta all’Aventino: previsti due turni alle 10.15 e alle 12.

La famosa villa sorge sul colle dell'Aventino, nel sito che già dal X secolo era occupato da un monastero passato ai Cavalieri Templari e successivamente all'Ordine di Malta, quale sede del loro Priorato.

Nel pomeriggio, alle 17.30, sarà il momento della Città Giardino a Garbatella: una visita alla scoperta di uno tra i più affascinanti quartieri di Roma nato con un carattere improntato al modello delle città giardino inglesi e divenuto poi un campo di sperimentazione dei migliori architetti romani.

Domenica, tra i vari appuntamenti, da segnare il Casino Nobile di Villa Torlonia alle ore 16.15.

Costruito da Giovan Battista Caretti e dal celebre Valadier per i Torlonia, il casino nobile della villa, dopo lunghi anni di restauro e chiusura, è tornato a costituire una delle maggiori testimonianze neoclassiche a Roma.

Per info e prenotazioni www.turismoculturale.org.

Buon Compleanno Palazzo Merulana

Venerdì si terrà un grande evento di celebrazione per il primo anno di apertura di Palazzo Merulana.

Per l’occasione l’ingresso alla mostra temporanea, alla collezione permanente e a tutti gli appuntamenti in programma durante l’intera giornata del 31 maggio saranno a ingresso gratuito.

A partire dalle ore 17.30 dunque vi aspetteranno la collezione permanente, la mostra “Giacomo Balla - Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico” e attività di intrattenimento aperte a tutti.

Per tutte le info www.palazzomerulana.it.

Sagra delle fragole a Nemi

Questo weekend da non perdere è l’appuntamento con la tradizionale Sagra delle Fragole di Nemi, borgo che si affaccia sull’omonimo lago.

È una perfetta occasione per una gita fuoriporta, non solo per gli amanti di fragole e fragoline di bosco.

Durante la festa il paese dei Castelli Romani viene anche addobbato con composizioni di fiori tra rievocazioni storiche, danze e balli tipici del folklore paesano.

Tutto Fritto Festival al Parco Appio

Sarà una celebrazione del fritto in tutte le sue declinazioni, quella in programma da venerdì a domenica al Parco Appio.

Il “Tutto Fritto Festival” sarà un grande villaggio della frittura d’autore durante il quale alle creazioni dei maestri dell’olio caldo si accompagneranno birre artigianali di alta qualità e musica dal vivo.

Cinque gli espositori presenti che proporranno preparazioni fragranti e dorate, tutte fritte sul momento.

Protagonista assoluto della manifestazione sarà il must dello street food capitolino: il supplì.

Oltre ai classici, non mancheranno rivisitazioni cacio e pepe, amatriciana, gricia, carbonara, con fiori di zucca e alici.

Spazio anche alle pizze fritte, alla mozzarella in carrozza, al baccalà e alle particolari preparazioni di Mirko Rizzo, di “180gr Pizzeria Romana”, come i tonnarelli cacio e pepe, le fettuccine al ragù e i cannelloni con salsa di lasagna, tutto rigorosamente fritto.

Ogni fritto sarà proposto in abbinamento a una birra artigianale scelta completare o esaltare la componente aromatica di ciascuna ricetta.

Per i più golosi non mancherà anche il fritto in versione dessert: ciambelle, bombe e cannoli.

Parco Appio, via dell'Almone 105; ingresso libero.

Coez in concerto al Palalottomatica

Venerdì Coez sarà in concerto al Palalottomatica per il suo tour “È sempre bello” che lo porterà in giro nei palazzetti più importanti di tutta Italia fino al 22 dicembre.

“È sempre bello” è il quinto disco solista del rapper campano ed è composto da 10 tracce potenti che segnano la crescita di uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano.

Dopo la data di Roma, Coez sarà a Verona e Torino.

Apertura straordinaria dei Giardini di Palazzo del Quirinale

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, i Giardini del Palazzo del Quirinale saranno aperti al pubblico domenica 2 giugno dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Il Quirinale ospita infatti un meraviglioso giardino di circa quattro ettari con ricche collezioni di specie arboree.

Per l’occasione l'ingresso sarà gratuito senza necessità di prenotazione.

Per saperne di più www.quirinale.it.

Musei Statali Gratis

Domenica, come ogni prima del mese, i musei statali saranno gratuiti (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

Hippie Market all’Auditorium Parco della Musica

L’Hippie Market sarà in scena all'Auditorium Parco della Musica fino a domenica con concerti, Dj set, Food & Beverage e molto altro.

Saranno tre giorni ricchi di appuntamenti, in cui l'Hippie Market e 20 selezionati espositori saranno protagonisti del Centenario dell'Aperol.

Nato in Veneto nel 1919, Aperol è uno dei simboli dell’aperitivo italiano e per festeggiare il centenario ha scelto la Terrazza Pensile dell’Auditorium Parco della Musica progettato da Renzo Piano.

Vi aspetteranno 30 bartender Aperol, 20 metri di banconi con i migliori Sushi Chef di Roma e Hippie Market con tanti stand.



Mercato Monti

Venerdì e sabato vi aspetta il Mercato Monti (dalle 10 alle 20) con abbigliamento e accessori vintage.

Ingresso gratuito, via Leonina 46.

Mostra “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” alla Galleria d’Arte Moderna

La mostra “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” alla Galleria d’Arte Moderna è una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche da fine Ottocento fino ai giorni nostri.

In esposizione ci sono circa cento opere, tra dipinti, sculture, grafica e fotografia a dimostrare come l’universo femminile sia stato sempre oggetto prediletto dell’attenzione artistica.

Il percorso espositivo è accompagnato da documentari, videoinstallazioni, fotografie e filmini, provenienti dalla Cineteca di Bologna e dall’Archivio dell’Istituto Luce-Cinecittà che ne hanno curato la realizzazione, tratti da opere cinematografiche e cinegiornali, oltre che da video di performance e film d’artista.

Biglietto intero euro 7,50.