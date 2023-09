Cosa fare a Roma a settembre? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, buon cibo, spettacoli e concerti

Gli eventi di settembre a Roma da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dal teatro allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture di ristoranti e locali, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a settembre

(Continua sotto la foto)

Concerti

Roma Summer Fest 2023

Anche a settembre continua il Roma Summer Fest con tanti concerti e grandi nomi attesi nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

In cartellone i live di Venditti e De Gregori (sabato 23 e domenica 24 settembre), Tananai (25 settembre) e Fabri Fibra (26 settembre) nel complesso multifunzionale realizzato da Renzo Piano al Villaggio Olimpico.

Sport

CardioRace 2023

C’è ancora quasi un mese per allenarsi all’edizione 2023 della CardioRace, manifestazione podistica dedicata alla prevenzione cardiovascolare: lo start è previsto per domenica 1 ottobre ma l’appuntamento con i convegni e i controlli di prevenzione, oltre al ritiro del pacco gara, è fissato al 30 settembre.

Quest’anno la VII edizione della CardioRace – organizzata dalla DreamCom con la Direzione Scientifica dell’INRC, Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari – si svolgerà all’Ippodromo delle Capannelle e prevede corse sia competitive che non competitive sulle distanze di 14 chilometri e 10 chilometri, oltre a una passeggiata non competitiva di 5 chilometri.

https://www.cardiorace.it

Mostre

Letizia Battaglia Senza Fine

Letizia Battaglia Senza Fine, alle Terme di Caracalla fino al 5 novembre, è un omaggio alla fotografa siciliana paladina dei diritti civili.

Una selezione di 92 fotografie di grande formato riassume cinquant’anni del lavoro (1971-2020) di Battaglia con immagini iconiche, meno conosciute o inedite.

La mostra inoltre offre l’opportunità di ricordare i trent’anni dagli attentati a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio al Velabro a Roma, avvenuti nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993.

Una ferita nel cuore della città che si lega alle immagini più note della fotografa, quelle della spietata guerra di mafia degli anni Settanta e Ottanta, ma soprattutto al suo spirito che ha sempre guardato alla fotografia come strumento di intervento e denuncia sociale.

Promossa dalla Soprintendenza Speciale di Roma diretta da Daniela Porro, organizzata da Electa in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti, l’esposizione è curata da Paolo Falcone.

Biglietti: intero 13 euro

Orari: dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.15

Indirizzo: viale delle Terme di Caracalla 52

Gladiatori nell’Arena al Colosseo

Il Parco archeologico del Colosseo presenta Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus, ideato e realizzato dal Parco archeologico del Colosseo con la curatela di Alfonsina Russo, Federica Rinaldi, Barbara Nazzaro e Silvano Mattesini.

L’evento si compone di una installazione multimediale permanente e di una esposizione temporanea visitabile fino al 7 gennaio nei sotterranei del Colosseo.

L’idea di questa iniziativa nasce dal recupero e valorizzazione del criptoportico orientale del Colosseo che in età romana collegava l’Arena con il quartiere delle palestre realizzate dall’imperatore Domiziano, di cui quella più famosa è il Ludus Magnus, la più grande, ma anche l’unica di cui si conserva parte delle strutture antiche.

Grazie a una sofisticata presentazione multimediale con proiezione olografica, perfettamente orientata sull’asse Colosseo-Ludus Magnus, sarà virtualmente “demolito” il muro che interrompe il collegamento, restituendo così al pubblico una visione unitaria dell’area archeologica contemporanea.

Per rendere ancora più completa questa esperienza, la riapertura del criptoportico dei Gladiatori sarà raccontata assieme ad una esposizione temporanea che intende illustrare una selezione delle principali tipologie di coppie di gladiatori che si esibivano in combattimento.

L’allestimento, che si snoda in alcuni degli ambienti sotterranei degli ipogei, abbina reperti originali di età romana, che riproducono immagini di gladiatori colti nelle tipiche posizioni da combattimento, con ricostruzioni, al vero, delle loro armature, realizzate secondo la tecnica antica dello sbalzo e della fusione dal Maestro Silvano Mattesini.

All’interno di questa cornice programmatica il PArCo ha accolto la proposta di una partnership con il Gruppo Hornblower, azienda statunitense attiva nei trasporti e nel turismo.

Eventi

Sagra del pesce fritto e baccalà da Eataly

Da giovedì 7 a domenica 10 settembre Eataly Roma organizza l’ultimo grande evento all’aperto della stagione con ricette regionali di mare, birre artigianali, vini e cocktail.

In occasione della Sagra del pesce fritto e baccalà nel piazzale davanti Eataly a Ostiense ci saranno food truck e gazebo con tanti piatti sfiziosi da assaggiare, dalle immancabili fritture di mare (Pro Loco Fiumicino) al tradizionale filetto di baccalà (Stravizio Food & Art), dai paccheri con baccalà, pomodorini del Piennolo, olive nere e capperi (La Locanda del Baccalà) ai maritozzi salati con crema di baccalà mantecato (Gingiro), e molto altro.

Orari: dalle 18.30 alle 00.30

Indirizzo: piazzale 12 Ottobre 1492

Jack’s Melodies al Jerry Thomas

Quest’anno Jack Daniel’s celebra la stagione dei cocktail con Jack’s Melodies, una serie di appuntamenti che, fino a martedì 28 novembre ogni martedì e domenica, animeranno lo speakeasy Jerry Thomas, il primo secret bar nato in Italia.

Non mancherà l’accompagnamento musicale con live session per unire il gusto dei drink Jack Daniel’s all’affascinante atmosfera anni Venti tra jazz e swing.

Partiti il 22 agosto, gli appuntamenti di Jack’s Melodies sono caratterizzati da una speciale drink list dedicata pensata ad hoc dal Jerry Thomas, grazie alla quale sarà possibile scoprire la linea super premium della Jack’s family: Jack Daniel’s Bonded, Jack Daniel’s Triple Mash, Jack Daniel’s Single Barrel e Jack Daniel’s Single Barrel Rye.

Sarà possibile anche assaporare il classico Old Fashioned con il gusto deciso di Woodford Reserve, il bourbon super premium del Kentucky.

I dettagli di ogni serata sono disponibili sui canali social ufficiali di Jerry Thomas Speakeasy.

Indirizzo: Vicolo Cellini 30

Cultura e spettacoli

Cinema in festa

A settembre, per cinque giorni, torna Cinema in Festa (terza edizione): nei cinema aderenti sarà possibile vedere film al prezzo speciale di 3,50 euro.

L’iniziativa, promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, si terrà da domenica 17 a giovedì 21 settembre e sarà valida per tutte le pellicole, comprese le nuove uscite della settimana.

Da Barbie con Ryan Gosling a Oppenheimer con Cillian Murphy e Emily Blunt, passando per Felicità (l’esordio da regista di Micaela Ramazzotti), c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Più di trenta i cinema a Roma che prenderanno parte alla manifestazione: Adriano, Barberini, Giulio Cesare, The Space – Moderno e The Space – Parco dei Medici, solo per citarne alcuni.

Roma Europa Festival

All’Auditorium Parco della Musica è da poco iniziata la 38esima edizione del Romaeuropa Festival – quest’anno in scena dal 6 settembre al 19 novembre – tra musica, danza, teatro, nuovo circo e arti digitali.

Con 90 spettacoli e 300 repliche, il REF2023 indagherà la capacità delle arti di oltrepassare confini fisici e temporali, in un viaggio tra la tradizione e il contemporaneo attraverso la pluralità di prospettive offerta da oltre 500 artisti da 34 paesi del mondo.

Il 12 settembre ci sarà Tomorrow comes the harvest con la leggenda della musica internazionale e rappresentante della techno di Detroit nel mondo Jeff Mills che inaugura i percorsi dedicati alla musica elettronica del REF2023, insieme ai musicisti Jean-Phi Dary e Prabhu Edouard.

Si prosegue il 20 e 22 settembre con la Rassegna LineUp! Nuovo pop italiano curata da Giulia Di Giovanni e Matteo Antonaci al Mattatoio di Testaccio.

Si tratta di tre giornate dedicate alla musica dell’attuale panorama pop italiano, a partire dalla riappropriazione della tradizione nei suoni delle nuove generazioni di artiste e artisti, tra sonorità pop e urban, elettronica, derive trap e hyper-pop, soul e techno.

Il 23 e il 24 settembre tocca a Lo zoo di vetro in cui il regista belga Ivo Van Hove presenta il suo riallestimento dello spettacolo Lo zoo di Vetro di Tennessee Williams ambientandolo in uno spazio sotterraneo, nido familiare per fragili creature umane.

Dal 28 settembre all’1 ottobre con Jungle Book reimagined l’icona della danza internazionale Akram Khan mette in scena una reinterpretazione del grande classico di Rudyard Kipling Il Libro della giungla con un nuovo senso di urgenza e da una prospettiva inedita: la crisi climatica.

Con dieci danzatori e danzatrici internazionali in scena, animazioni video, e un team creativo che vede alla colonna sonora originale Jocelyn Book, Akram Khan torna a trasformare il palcoscenico in un luogo destinato alla magia e ad un pubblico di tutte le età.

Idee fuori porta

Aperitivo vista mare a La Posta Vecchia

Sul litorale laziale, a una quarantina di minuti di macchina dal centro di Roma, c’è un posto magico dove scappare per un aperitivo vista mare con prodotti selezionati del territorio: è La Posta Vecchia a Palo Laziale, elegante boutique hotel del gruppo Pellicano Hotels che ha riaperto di recente dopo un progetto di ristrutturazione.

Sabato 9 settembre in occasione dell’iniziativa Dal Lazio con Amore – parte del progetto di sostenibilità il Dolce Far Bene, volta a far conoscere il meglio della regione e delle sue tradizioni – sulla terrazza del Bar Piranesi sono attesi due produttori con le loro specialità.

Per la serata saranno presenti il Prosciuttificio Coccia Sesto, che in Tuscia porta avanti la tradizione norcina dalla metà del secolo scorso, e Gabriele Magno, azienda dei Castelli Romani e della zona di produzione del Frascati DOCG, con alcune proposte di vini in abbinamento.

Orari: dalle 18.00 alle 20.00

Indirizzo: via Palo Laziale, Ladispoli (RM)