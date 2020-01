Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana dell’1 e 2 febbraio.

A voi dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel weekend tra spettacoli, musica ed enogastronomia.

All’Auditorium Conciliazione sabato ci saranno i Negrita con il concerto “La Teatrale+Reset Celebration”.

Per i più golosi, questo fine settimana ci sono due appuntamenti imperdibili: la “Cheesecake weekend” da Bakery House e la “Festa del tiramisù” da Eataly.

Non mancano anche occasioni per andare a teatro tra i musical “We will rock you” al Brancaccio e “Ghost” al Sistina oltre allo spettacolo “Supermagic” al Teatro Olimpico con i migliori prestigiatori, manipolatori ed illusionisti del mondo insieme sullo stesso palco per la prima volta in Italia.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Cheesecake weekend da Bakery House

Da venerdì a domenica in tutti gli stores Bakery House, pasticceria specializzata in dolci americani con sedi a Ponte Milvio, Eur e Piazza Istria, si celebrerà il dolce made in Usa per eccellenza: la cheesecake, in collaborazione con Philadelphia Italia.

Durante il weekend troverete delle nuovissime varianti create solo per questa occasione come il red velvet cheesecake, il brownies cheesecake con salsa al ribes e lo spritz Hugo Cheesecake.

Negrita in concerto all’Auditorium Conciliazione

Sabato i Negrita saranno in concerto all’Auditorium Conciliazione in occasione di “La Teatrale: Reset Celebration”, una serie di concerti in cui protagonista sarà Reset, album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione sarà ristampato (per la prima volta anche in vinile).

Biglietti a partire da 40 euro su Ticketone. www.auditoriumconciliazione.it.

Ghost – il Musical al Teatro Sistina

Al Teatro Sistina per tutto il weekend andrà in scena “Ghost – il Musical”, appassionante storia d’amore capace ancora oggi di far sognare generazioni.

Romanticismo, thriller e commedia per un musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna sonora creata da Dave Stewart e Glen Ballard dove non manca l’indimenticabile brano “Unchained Melody” dei The Righteous Brothers.

Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin.

Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato in questa nuova versione italiana.

Biglietti a partire da 35 euro. www.ilsistina.it.

Festa del tiramisù da Eataly

Per tutto il fine settimana da Eataly si celebra il dolce italiano per eccellenza: il tiramisù.

Per l’occasione saranno presenti tantissime pasticcerie che faranno gustare il celebre dessert in tante diverse varianti.

Non mancheranno anche corsi e laboratori per bambini. www.eataly.net.

Supermagic 2020

Torna al Teatro Olimpico (fino al 9 febbraio) “Supermagic”, evento in cui i più grandi illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo si esibiranno in un nuovo imperdibile spettacolo.

Quest'anno, per la prima volta, ci sarà anche la musica dal vivo per due ore di puro intrattenimento.

“Supermagic” è il varietà magico più grande d’Europa giunto alla 17ª edizione, una kermesse dove le illusioni si trasformano in realtà: vi aspetteranno incredibili apparizioni, trasformazioni ed effetti magici inediti.

Biglietti a partire da 29 euro, www.supermagic.it.

We Will Rock You al Teatro Brancaccio

Dopo il grande successo della precedente edizione, che ha registrato circa 65.000 spettatori nelle 56 repliche in tutta Italia, torna in scena “We Will Rock You” al Teatro Brancaccio: l’appassionante vicenda di Galileo e Scaramouche, una grande storia d’amore per la musica e per la libertà che ha appassionato a ritmo di rock intere platee che hanno condiviso con i protagonisti il racconto di una speranza, del potere salvifico del rock and roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi.

www.teatrobrancaccio.it.

Frida Kahlo a Spazio Eventi Tirso

I più grandi fotografi del tempo che hanno immortalato Frida Kahlo, i suoi abiti, le sue lettere, i film che la vedono protagonista, la ricostruzione degli spazi in cui visse, come lo studio e la camera da letto, racchiusi in una mostra affascinante in cui la realtà immersiva metterà tutti in contatto con lo straordinario mondo dell’artista messicana.

All’interno dell’esposizione dal titolo “Il caos dentro” sarà possibile seguire dei percorsi tematici per immergersi completamente nel mondo di Frida Kahlo e accedere a focus dedicati alle singole opere.

Si tratta di una modalità nuova per approfondire la conoscenza dell’artista grazie a contenuti originali che spaziano dal suo rapporto con il corpo, alle relazioni con la politica, fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda pop.

Oltre alle opere d’arte proposte in formato modlight (forma di retroilluminazione omogenea di pannelli), la collezione presenta anche centinaia di fotografie personali, ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati all’artista per un viaggio a 360 gradi nell’universo di Frida.

Biglietto intero 13,50 euro; www.mostrafridakahlo.it.

Mostra Bacon, Freud, La Scuola di Londra al Chiostro del Bramante

Due giganti della pittura, Francis Bacon e Lucian Freud, per la prima volta insieme in una mostra in Italia.

Uno dei più affascinanti, ampi e significativi capitoli dell’arte contemporanea mondiale, la Scuola di Londra, è in mostra al Chiostro del Bramante fino al 23 febbraio.

Oltre a Bacon e Freud, saranno presenti anche Michael Andrews, Frank Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego, tutti artisti che hanno segnato un’epoca, ispirato generazioni, utilizzato la pittura per raccontare la vita.

Il lavoro di sei artisti con opere dal 1945 al 2004 rivela, in maniera diretta e sconvolgente, la natura umana fatta di fragilità, energia, opposti, eccessi, evasioni, nessun filtro, verità.

Tanti i temi affrontati: gli anni della guerra e del dopoguerra, storie di immigrazione, tensioni, miserie e insieme, desiderio di cambiamento, ricerca e introspezione, ruolo della donna, dibattito culturale e riscatto sociale.

Biglietto intero 15 euro, www.chiostrodelbramante.it.

Ō Tempo di festival al Museo Nazionale Romano

Al Museo Nazionale Romano è tempo di design, danza, musica, teatro, cinema e fotografia.

Ogni settimana fino al 24 giugno 2020, tra Palazzo Altemps, le Terme di Diocleziano e il Planetario, si succederanno spettacoli, incontri e performance sotto la direzione artistica di Cristiano Leone.

Con “Tempo di” un centinaio tra musicisti, designer, attori, ballerini, coreografi, registi e artisti internazionali presenteranno lavori appositamente concepiti per questi spazi, per promuovere il dialogo tra patrimonio storico e creazione contemporanea.

Professionisti del design s’interrogheranno poi sul ruolo di Roma come futuro polo del design “storico” e renderanno partecipe il pubblico della progettazione di oggetti e di forme pensate per suscitare e restituire emozioni.

Programma su www.museonazionaleromano.beniculturali.it.