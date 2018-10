Dimensioni delle lettere, forma, spazi e direzione: la scrittura parla di noi. Ecco come analizzare la calligrafia e scoprire chi abbiamo di fronte

In un mondo in cui abbiamo sempre tra le mani una tastiera, fisica o virtuale che sia, la scrittura a mano ha acquisito un valore diverso da quello che aveva prima che il cellulare diventasse il telecomando della nostra vita.

Scrivere a mano, ancora più di prima, quando una lettera scritta di pugno aveva comunque più sentimento rispetto a una battuta a macchina, porta con sé sentimenti e personalità.

Per alcuni mettere nero su bianco (letteralmente) appunti e appuntamenti è l'unico modo per fissarli nella memoria e avere una visione chiara degli impegni; per altri è più pratico; altri ancora usano carta e penna perché il gesto della scrittura consente loro di lasciare fluire meglio le idee e i pensieri.

Il punto però è che ormai quello che non è digitale va (quasi sempre) digitalizzato, per gli altri o per se stessi - e per fortuna che esistono prodotti magici come la Pen + di Moleskine, che permette di scrivere su carta e vedere comparire tutto uguale su pc, pronto per essere elaborato come immagine o trasformato in un testo digitale in automatico.

*** Come funziona Moleskine Paper Tablet: scrivi su taccuino, lo ritrovi su pc ***

Che poi, a ben vedere, la scrittura a mano ha molti vantaggi, tra cui quello di mostrarci lati del nostro (o altrui) carattere senza filtri.

Perché se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la grafia è quello della personalità.

Ecco dunque 5 trucchi per analizzare la calligrafia.

1. Le dimensioni contano eccome

Calligrafia molto piccola. Chi scrive da lente d'ingrandimento è in genere una persona in grado di godere delle piccole cose della vita e capace di focalizzarsi sui dettagli. Di certo anche molto introspettiva.

Lettere maiuscole enormi. Quando firmate, le lettere maiuscole del vostro nome sono sproporzionatamente più grandi delle altre? Tipico di chi avrebbe voluto essere famoso nella vita o comunque in qualche modo riconosciuto.

Sono le persone che immaginano di essere a capo di multinazionali, leader, star dello spettacolo. Più grandi sono le iniziali rispetto alle altre lettere, più la persona vuole essere notata.

Lettere lunghe molto lunghe. Dando un'occhiata ai vostri appunti o alla vostra agenda avete notato che le lettere più lunghe sono nettamente (ed esageratamente) più alte del resto? È sintomo di grande ambizione, ma attenzione che non sfoci in arroganza.

2. Occhio agli spazi

Parole troppo vicine. Se siete tra quelli che scrivono in modo che le parole siano tutte ammassate insieme, può essere sintomo di disordine e di uno stato mentale in perenne agitazione.

Questo genere di persone sono quelle che definireste per qualche motivo nevrotiche.

Parole collegate tra loro. Se avete un modo di scrivere rilassato e la vostra calligrafia è armoniosa, invece, come se venisse fuori dalla penna in modo semplice e naturale, con le lettere che si uniscono in modo naturale, significa che siete persone calme ed equilibrate anche nella vita.





3. Perché una scrittura disordinata non è un buon cv

Lettere che non si chiudono. Controllate il modo in cui scrivete le "e", le "g" e le "a" minuscole.

Se le lasciate aperte in alto potreste essere delle persone pigre, che non portano a termine i loro compiti e pensano solo a se stesse. In alcuni rari potrebbe anche essere sintomo di depressione.

Al contrario, se lasciate aperta la parte inferiore, nelle "a" e nelle "o", potreste non essere visti di buon occhio, perché in genere è sintomo di disonestà.

Lettere incomplete. C'è anche chi non incrocia le "t" o non mette i puntini sulle "i" (nel vero senso della parola).

Questo tipo di comportamento rivela una tendenza all'incuria, alla superficialità, alla distrazione e all'impazienza. O che semplicemente siete di fretta, se si verifica giusto in alcuni momenti.

4. Sapete andare dritti?

Scrittura che sbanda. Mentre alcune persone sono in grado di scrivere dritto anche senza righe, altri sbandano verso l'alto e il basso.

Questo è tipico delle persone loquaci ed entusiaste, le migliori da avere come amiche. Ma attenzione, perché portato all'estremo potrebbe anche essere sintomo di deficit dell'attenzione.



5. Le lettere hanno la stessa forma del vostro carattere

Lettere angolari o appuntite. Se il vostro modo di scrivere è spigoloso, probabilmente lo è anche il vostro modo di essere.

La calligrafia angolare è spesso associata a un'insolita energia mentale e in alcuni casi a rabbia repressa.

Queste persone in genere sono quelle che hanno problemi nella gestione delle emozioni (specie la rabbia, appunto) o eccessivamente rigide.

Lettere tonde e ben collegate tra loro. Al contrario, curve e incastri perfetti, lettere che si chiudono e scorrono l'una al fianco dell'altra senza interruzioniì sono caratteristiche di personalità empatiche, emotive e intuitive, che si focalizzano sui sentimenti e l'interiorità.

Attente al prossimo proprio come lo sono con la calligrafia.