Imparare come accettare le critiche in modo costruttivo non solo vi renderà persone migliori, ma renderà anche la vostra vita più leggera

Imparare ad accettare le critiche è fondamentale non solo perché sono all’ordine del giorno, ma anche - soprattutto - perché se è vero che in molti casi possono essere fine a se stesse e finalizzate al puro pettegolezzo, vi sono anche critiche costruttive, che ci aiutano a migliorare.

Ma perché le critiche ci fanno stare male? Perché le subiamo? Molto spesso le critiche mettono in luce le nostre insicurezze, ci rendono vulnerabili. In generale, l’approvazione che riceviamo dall’esterno ha un peso importante, e se quello che arriva sono critiche, non è facile gestirle correttamente e in modo costruttivo.

Ne abbiamo parlato con gli esperti di Guidapsicologi.it, che ci hanno spiegato come imparare a farle e riceverle in modo positivo, trasformandole in un’occasione di crescita personale e conoscenza della profonda della propria persona.

Come si impara ad accettare le critiche? Innanzitutto conoscendole

Perché le critiche ci pesano? Tendono a colpirci di più quando ci riconosciamo in esse?

Spesso quando veniamo criticati ci sentiamo giudicati. Ma se è vero che a volte l'emittente della critica può avere intenzioni negative, non sempre è così e, in ogni caso, disponiamo della capacità di tradurre questi giudizi in informazioni da valutare come utili o inutili.

Partiamo da qui: le critiche degli altri sono bozzetti della nostra persona, filtrati dalle loro percezioni, credenze, valori, ecc. Queste bozze possono coincidere o essere molto lontane da ciò che noi pensiamo di noi stessi. Proprio per questo le critiche pesano di più quando non ci riconosciamo in esse.

In più, in generale, si tende a voler piacere sempre a tutti. In particolare, per tutte quelle persone che sentono un alto bisogno di approvazione, sarà più difficile digerire le critiche, perché verranno lette come un segno di fallimento rispetto al tentativo di essere valutati positivamente in tutto e da tutti.

Come riconoscere le critiche costruttive

La critica costruttiva è caratterizzata da una serie di caratteristiche: fomenta la crescita personale, evita i conflitti, è reciproca e in generale promuove una comunicazione positiva e favorisce l'empatia.

Criticare è come vedersi in uno specchio?

Tutto ciò che ci infastidisce, ci irrita o che vogliamo cambiare in un’altra persona, è dentro di noi. In sostanza, se c’è qualcosa che ci molesta dell’altra persona, è bene guardare con attenzione dentro di noi, perché magari stiamo semplicemente vivendo una giornata no, o magari perché siamo proprio noi stessi che facciamo ciò di cui tanto ci lamentiamo quando lo riconosciamo nel prossimo.

Siamo soliti criticare maggiormente i difetti simili ai nostri o quelli opposti?

Il punto non è se gli altri commettono o non commettono errori, o se hanno debolezze simili alle nostre.

Il punto è che ciò che vogliamo è far sì che appaiano più gravi dei nostri, così da sentirci meno colpevoli e imperfetti, senza renderci conto che ciò che facciamo è rimanere intrappolati dentro noi stessi.

Invece di risolvere un problema, lo ignoriamo.

Un secondo elemento che incide fortemente sulla nostra abitudine a criticare, è dettato proprio dal fatto che ciò che critichiamo nel prossimo coincide con ciò che detestiamo di noi stessi.

Molte delle nostre critiche verso gli altri sono aspetti negativi che identifichiamo in noi stessi. Siamo molto severi quando si tratta di puntare il dito verso l’esterno e giudicare ciò che noi stessi siamo i primi a non fare correttamente. Oppure critichiamo perché l’altro ha qualcosa che non abbiamo, ma che invece vorremmo.

In fondo, quello che cerchiamo sono giustificazioni con noi stessi rispetto alle nostre debolezze. Criticare è una cattiva abitudine, e dobbiamo sradicarla dalla nostra quotidianità.

Come imparare a fare e a ricevere critiche costruttive

Imparare a fare critiche in modo corretto, rispettando l’altra persona e mantenendo sempre un atteggiamento positivo e propositivo, è importantissimo.

Proprio perché le critiche rappresentano un momento di crescita e di riflessione, non solo per la persona che le riceve, ma anche per chi le fa (correttamente), perché prevede una forte capacità di analisi del contesto e della persona che si ha di fronte.

Ecco come fare critiche in modo costruttivo e adeguato:

Assicuratevi di avere una conoscenza approfondita dell’argomento e di includere anche aspetti positivi; valutate se si tratta del momento e del luogo adeguato e considerate il tipo di linguaggio, dando l'opportunità di replicare e controllando il tono della voce.

Per imparare ad accettare le critiche e sfruttarle positivamente invece è bene innanzitutto verificare se si tratta di una critica costruttiva o distruttiva, non rispondere immediatamente e piuttosto cercare cosa c’è di vero in quello che si sta dicendo e fare domande per cercare di approfondire. Ricordando sempre di tenere separati i sentimenti dai fatti.