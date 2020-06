Non è un caso se amiamo così tanto il mare: merito dei suoi benefici, che si possono riprodurre (in parte) anche a casa - vi spieghiamo come

Non è solo perché (spesso) è sinonimo di vacanza. Il mare fa bene all'umore e al corpo e apporta innumerevoli benefici alla nostra salute.

** Bastano anche solo poche ore al mare per rigenerarsi: ecco come e perché **

Il mare ha dei poteri speciali sul nostro benessere, tanto da essere considerato uno dei fattori che potrebbero contribuire maggiormente alla diminuzione dello stress.

Ecco i suoi principali benefici spiegati a livello biologico e psicologico.

Il rumore delle onde

Il rumore delle onde è considerato un rumore bianco, ovvero un suono che deriva dalla somma di tutte le frequenze udibili.

Questa tipologia di rumori la possiamo ritrovare soprattutto in natura, nel soffio del vento o nella pioggia battente.

Il suo effetto è quello di infondere calma e sicurezza perché richiama lo stesso rumore che sentivamo nel posto più sicuro di tutti: la pancia della mamma.

Se non potete andare al mare, e vi serve un aiuto per rilassare la mente, riproducete il rumore bianco anche a casa, con un phon o l’aspirapolvere.

Il colore blu

Il blu è un colore che induce tranquillità, favorisce l’introspezione e la quiete interna.

Per questo motivo, il mare è da sempre motivo di grandi riflessioni e ispirazioni da cui potremmo trarre grandi benefici.

Siete in un momento di confusione e fate fatica a ritrovare la strada giusta? Concedetevi un weekend al mare da dedicare unicamente a voi stessi.

Il profumo del mare

L’odore del mare è un mix di acqua e aria che ha un alto potere rigenerante.

L’alto contenuto di iodio, sali minerali e magnesio inoltre garantisce un effetto anti invecchiamento e potrebbe dare un importante contributo per accelerare il nostro metabolismo e aiutarci nella fase del dimagrimento.

Rigenera il corpo

Con il caldo della città anche il nostro corpo ne risente.

Le gambe si gonfiano perché il sistema linfatico e la circolazione faticano a funzionare bene.

Poche ore al mare ci permettono di fare passeggiate sulla spiaggia e bagni rigeneranti che possono tonificare, sgonfiare le caviglie e le gambe affaticate.

Non a caso le caratteristiche dell’ambiente marino si possono ritrovare in trattamenti specifici detti talassoterapici, che si posso trovare in moltissime SPA e centri termali dove usufruire (almeno in parte) dei vantaggi dell’acqua di mare.