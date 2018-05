Jennifer Garner ama cucinare, Robert Downey Jr. travestirsi e Ryan Reynolds è simpaticissimo: ecco gli attori di Hollywood da seguire su Instagram

Una volta esistevano i paparazzi. Ora a mettere la propria vita a disposizione della curiosità dei fan ci pensano direttamente le celebrities. Dove? Su Instagram, ovviamente, il social network che più di altri ha stravolto il nostro modo di guardare le cose e d’intrattenere relazioni.

Non tutte le star hanno Instagram, anche se tra promozione del proprio lavoro e sviluppo di un personaggio digitale in grado di rispondere a ciò che accade sempre più frequentemente in rete, ma soprattutto di fornire al pubblico una certa idea di sé nella vita reale, ormai i profili official stanno crescendo in maniera esponenziale.

Perfino la sempre riservata Natalie Portman ne ha aperto uno da gennaio 2018, che usa come strumento di propaganda del movimento #timesup.

Tra gli attori di Hollywood ci sono quelli che usano Instagram solo come strumento di promozione - uff - e quelli che invece si divertono a creare contenuti spontanei sulla propria vita e le persone che li circondano (spesso altre celebrities).

Tra questi ultimi, abbiamo selezionato quelli che vale la pena seguire.

(Continua sotto la foto)

Un post condiviso da Armie Hammer (@armiehammer) in data: Feb 6, 2018 at 4:36 PST

Armie Hammer

Handle: @armiehammer

Perché seguirlo: durante il tour di «Chiamami col tuo nome» Armie Hammer ha realizzato una serie di scatti che lo ritraevano a ogni tappa con una tuta diversa. L’attore ironizza su tutto, dalla degenza in ospedale alle cene di lavoro: imperdibile.

Luke Evans

Handle: @thereallukeevans

Perché seguirlo: Luke Evans non usa Instagram solo come promo: Luke Evans ci racconta tutto della sua vita, come in una sorta di reality no-stop. E fa pure ridere.

Un post condiviso da Ryan Reynolds (@vancityreynolds) in data: Gen 7, 2017 at 5:52 PST

Ryan Reynolds

Handle: @vancityreynolds

Perché seguirlo: lui e Black Lively (handle: @blacklively) hanno una vita di coppia davvero invidiabile, che non mancano di condividere giornalmente su Instagram. Entrambi famosi e super-ironici sono delle vere celebrità anche sui social.

Elisabeth Moss

Handle: @elisabethmossofficial

Perché seguirla: se siete fan della protagonista di «The Handmaid’s Tale», seguitela su Instagram perché vi condurrà nei backstage di tutti i suoi lavori, senza dimenticare di farvi buttare un occhio nella sua vita privata.

Un post condiviso da Timothée Chalamet (@tchalamet) in data: Feb 26, 2018 at 4:40 PST

Timothée Chalamet

Handle: @tchalamet

Perché seguirlo: è un tuffo nella vita di un ragazzo di vent’anni che ha già ricevuto una nomination agli Oscar. Timothée Chalamet è illegale.

Diane Kruger

Handle: @dianekruger

Perché seguirla: Diane Kruger su Instagram ama ironizzare sull’aurea di celebrità che la circonda, smorzando i toni della sua bellezza da diva con la simpatia. Non solo: la protagonista di «Bastardi senza gloria» usa i social anche per comunicazioni importanti, come dire la sua sul 'caso Tarantino’ dopo le accuse di Uma Thurman.

Un post condiviso da chris pratt (@prattprattpratt) in data: Mar 22, 2018 at 10:42 PDT

Chris Pratt

Handle: @prattprattpratt

Perché seguirlo: potrebbe essere il tuo amico bono, ma un po’ bislacco, della palestra di paese. Chris Pratt ti dice quello che mangia, ti mostra che va a pescare e come solleva i montoni. Una volta c’erano anche Anna Faris e il loro bimbo, poi si sono lasciati, con sgomento generale visto che fino al giorno prima sembravano la famiglia ideale (perlomeno su Instagram).

Chloë Sevigny

Handle: @chloesevigny

Perché seguirla: moda, cinema e arte. New York, gli amici famosi e il cool più cool. Chloë Sevigny è la più grande IT girl di sempre.

Un post condiviso da Jessica Biel (@jessicabiel) in data: Ott 31, 2017 at 4:08 PDT

Jessica Biel

Handle: @jessicabiel

Perché seguirla: attrice, mamma, moglie di Justin Timberlake e sportiva. L’instagram di Jessica Biel è pieno di parentesi divertenti della sua vita famigliare e professionale.

The Rock

Handle: @therock

Perché seguirlo: se siete fan dei suoi personaggi al cinema, il suo profilo Instagram vi regalerà esattamente ciò che vi aspettate da lui. Muscoli, famiglia e divertimento.

Un post condiviso da @amyschumer in data: Apr 20, 2018 at 7:55 PDT

Amy Schumer

Handle: @amyschumer

Perché seguirla: perché insieme a Tina Fey - che però non ha un account Instagram ufficiale - è la donna più divertente del mondo. Ed è pure un bulldozer nella lotta per la parità salariale.

Lena Dunham

Handle: @lenadunham

Perché seguirla: Instagram è il contenitore perfetto per la ricerca che Lena Dunham porta avanti ormai da tempo su una nuova idea di femminilità partendo da se stessa. La creatrice della serie tv «Girls» è da tempo ispirazione per molte ragazze giovani.

Un post condiviso da Maisie Williams (@maisie_williams) in data: Gen 8, 2018 at 4:22 PST

Maisie Williams

Handle: @maisie_williams

Perché seguirla: la piccola di casa Stark in «Game of Thrones» ha 21 anni e usa Instagram per puro divertimento, come dovrebbe fare una della sua età. Il non-famoso fidanzato Ollie Jackson, con cui sta dal 2015, e l’amica Sophie Turner (Sansa Stark nella serie) sono i suoi compagni di scorribande preferiti.

Sarah Jessica Parker

Handle: @sarahjessicaparker

Perché seguirla: immaginate un reality con protagonista Carrie Bradshaw. Ecco, ora l’avete.

Un post condiviso da Jennifer Garner (@jennifer.garner) in data: Gen 31, 2018 at 5:38 PST

Jennifer Garner

Handle: @jennifer.garner

Perché seguirla: ama cucinare, accudire i suoi animali e raccogliere verdura fresca. Chi se lo sarebbe immaginato che Jennifer Garner fosse una country girl?

Jack Black

Handle: @jackblack

Perché seguirlo: una pioggia di selfie, il suo junk-food preferito e soliloqui esilaranti. Jack Black nella vita reale è lo stesso personaggio comico che siamo abituati a vedere sul grande schermo.

Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) in data: Dic 30, 2017 at 8:18 PST

Gwyneth Paltrow

Handle: @gwynethpaltrow

Perché seguirla: come si traduce il goopier style nella vita reale? Seguendo l’Instagram di Gwyneth Paltrow lo potrete scoprire, oltre a farvi un po’ di affaracci suoi, tra compagni, ex mariti e vita da set.

Chris Hemsworth

Handle: @chrishemsworth

Perché seguirlo: anche Liam (@liamhemsworth), il fratello fidanzato con Miley Cyrus (@mileycyrus) ha il suo perché, ma la versione ‘real-life’ australiana di Thor, sposato con Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) e papà di tre biondissimi bambini è da scioglimento.

Un post condiviso da kristen bell (@kristenanniebell) in data: Apr 26, 2018 at 2:42 PDT

Kristen Bell

Handle: @kristenanniebell

Perché seguirla: la sua storia d’amore con Dax Shepard è tra le più romantiche di Hollywood.

Amanda Seyfried

Handle: @mingey

Perché seguirla: un profilo per gli amanti non solo di Amanda, ma anche dei cagnetti. Amanda ha un cane, Finn, con un suo profilo Instagram (@finnsite) seguire da 61,8 mila follower. Un vero influencer a quattro zampe.

Un post condiviso da Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) in data: Apr 1, 2018 at 1:09 PDT

Robert Downey Jr.

Handle: @robertdowneyjr

Perché seguirlo: si è vestito da coniglio pasquale, ma anche da trifoglio irlandese e da tigrotto. Robert Downey Jr. è un prolifico e folle Instagrammer.