Volete prendere l'aperitivo a Milano in una location particolare? Ecco otto locali perfetti per chi ama i libri e l'happy hour

Se il vostro sogno è di vivere in mezzo ai libri, sappiate che a Milano potete realizzarlo. Perlomeno all'aperitivo.

E non stiamo parlando di librerie che servono soltanto il caffè o di bar con pochi vecchi volumi, ma di spazi che selezionano con cura tanto le proposte letterarie quanto quelle culinarie.

Luoghi dalla doppia anima, dove saziare il corpo e la mente.

Ecco otto indirizzi dove abbinare l'happy hour alle vostre prossime letture.

(Continua sotto la foto)

LibrOsteria (Chinatown)

Via C. Cesariano, 7

Alle porte di Chinatown, questo locale vi propone bei libri di seconda mano, anche in lingua straniera, e volumi nuovi per bambini e di piccoli editori.

L'aperitivo qui è alla milanese, cioè senza sovrapprezzo e con piatto al tavolo che include stuzzichini come focacce farcite, pere e zola e bicchierini di finger food (dalle 18 alle 21).

Divertitevi a scegliere tra i tanti vini selezionati e le birre artigianali.

Open (Porta Romana)

Viale Monte Nero, 6

In questa libreria di Porta Romana, che è anche uno spazio di coworking, potete ordinare uno spritz originale, come quello con melograno bio, e sgranocchiare verdure in pinzimonio e focaccia (dalle 18 alle 21).

Intanto, gironzolate tra gli scaffali e scegliete un romanzo, un saggio o una graphic novel da mettere sul vostro comodino.

Anche le lettrici più esigenti troveranno quello che cercano tra i tanti titoli di narrativa indipendente.

Le Libragioni (Città Studi)

Via G. Bardelli, 11

Con questo nome bellissimo, l'enolibreria di Città Studi accosta vini italiani selezionati, birre e stuzzichini (dalle 18 alle 21) a libri di seconda mano, fumetti e vinili.

Dopo esservi messe a caccia delle rarità e dei volumi antichi nascosti tra i ripiani, abbandonate tutte le preoccupazioni della giornata con in mano un calice pregiato.

Apprezzerete anche l'ambiente arredato come una casa.

Osteria dell'Utopia (Loreto)

Via Vallazze, 34

Questo locale non lontano da Loreto nasce ispirandosi alla locande descritte da autori come Manzoni e Saba: luoghi di formazione e crescita.

Qui potete leggere o comprare libri di seconda mano -romanzi, storie per bambini, saggi- mentre assaggiate un vino italiano di piccola produzione (orario continuato dalle 10 alle 23). I crostini e le salsine di accompagnamento sono homemade.

Volete imparare l'inglese, il francese o lo spagnolo? Potete farlo condividendo l'aperitivo con un'insegnante madrelingua.

Verso Libri (Ticinese)

Corso di Porta Ticinese, 40

Questa libreria in zona Ticinese offre uno spazio di aggregazione dove, oltre a sfogliare vere e proprie chicche letterarie, è possibile sorseggiare birra alla spina e vino italiano di qualità su poltrone e divani (18:30-20).

Tanti i titoli di narrativa, ma anche le graphic novel e i saggi.

Dopo aver assaggiato l'hummus della casa (insieme a taralli, olive e lupini), salite al piano di sopra per scoprire le ultime novità da leggere, presentate nello spazio eventi direttamente dagli editori.

Gogol & Company (Giambellino)

Via Savona, 101

In questo spazio del quartiere Giambellino potrete passeggiare tra scaffali pieni di libri dei più svariati editori, con un occhio di riguardo per la narrativa indipendente.

Esplorate anche lo spazio espositivo, dove vengono accolte mostre di fotografia e illustrazione.

Nell'angolo caffetteria, poi, ordinate una delle birre artigianali del menù e accompagnatela con delle bruschette burro e acciughe o con formaggio di capra e pane rustico.

Libreria del Mondo Offeso (Brera)

Piazza S. Simpliciano, 7

Nelle vicinanze di Brera, questa libreria deve il suo nome all'opera “Conversazioni in Sicilia” di Vittorini.

La scelta dei volumi proposti, infatti, qui è fortemente orientata alla narrativa italiana del ‘900 e contemporanea.

Mentre immaginate di viaggiare nel tempo fino al secolo scorso, sorseggiate uno dei vini o una delle birre del menù: tutti vengono da piccole cantine regionali italiane (orario continuato dalle 10 alle 20, da martedì a domenica).

Come accompagnamento potete scegliere tra taglieri genuini e freschi piatti slow food.

Una volta al mese, poi, con l'appuntamento "Aperitivo letterario" viene scelto un libro o uno scrittore a cui vengono abbinati vini e pietanze.

RED (Gae Aulenti)

Piazza Gae Aulenti, 1

L'open space di Feltrinelli, collocato nella piazza sopraelevata di zona Garibaldi, offre un'ampia scelta di best seller, narrativa e libri specialistici.

Dirigendovi in fondo al locale, troverete il bar, dove vengono serviti vini, birre e cocktail da accostare a uno spuntino semplice.

Una volta messe in atto le prime due voci dell'acronimo RED, “read” e “eat”, non vi resta che realizzare la terza, “dream”, lasciando libera la vostra immaginazione mentre ammirate i giochi d'acqua della bellissima Piazza Gae Aulenti.