Dire no a zucchero, torte, dolciumi e gelati non è solo questione di volontà, ma anche di scelte a tavola. Ecco 5 trucchi per resistere alla voglia di dolce

Rinunciare a dolci, biscotti, dessert, cioccolatini, gelati non è sempre facile. Resistere infatti non è solo questione di volontà, ma anche di scelte che fate a tavola.

Diversi studi evidenziano che un consumo eccesso di zuccheri non solo favorisce l’insorgenza di obesità, diabete e altri disturbi, ma dà dipendenza.

In altre parole, più ne consumate e più il desiderio di mangiarne aumenta, innescando un vero e proprio meccanismo dannoso per la linea e per la salute.

Ma come riuscire a resistere?

Ecco 5 trucchi per non cedere alla voglia di dolce.

Mangiate più verdura

Vi assicura tante fibre solubili.

Il vantaggio? Consumate all’inizio del pasto modulano meglio la quantità di zuccheri nel sangue, determinano un rallentamento dello svuotamento gastrico e fanno sentire sazie prima.

Usate le spezie

Cannella, curcuma, zenzero, chiodi di garofano, anice e molte altre spezie sono degli ottimi sostituti dello zucchero e in più sono utili per il controllo dell’appetito.

Aiutano a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, responsabili degli attacchi di fame.

Danno poi un tocco speciale ai piatti e alle bevande sia fredde che calde, aumentandone il gusto.

Sì agli spuntini di frutta secca

Per tenere a freno la fame scatenata dall’ansia e dalla tensione sfruttate il potere super saziante della frutta secca.

Noci, nocciole, mandorle, pistacchi sono ricche di proteine e fibre, che fanno sentire subito sazie.

Assicurano poi tanto magnesio, un minerale che aiuta a tenere a bada gli sbalzi d’umore e la fame dovuta al nervosismo.

Puntate sui cereali integrali

Rispetto a quelli raffinati, avena, orzo, farro, segale hanno un maggiore potere saziante.

Il merito è della ricchezza di fibre che contengono.

Queste sostanze rallentano l’assorbimento degli zuccheri da parte dell’organismo, diminuendo la risposta insulinica, responsabile degli attacchi di fame.

Evitate la frutta troppo matura

Rispetto a quella acerba, è maggiormente zuccherina.

E, come dicevamo, lo zucchero chiama zucchero.







